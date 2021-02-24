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Один приговор, вынесенный Приморским судом Одессы, грозит спровоцировать политическую нестабильность в Украине. Во вторник вечером в десятке крупных городов были протесты, у Офиса президента на Банковой акция переросла в стычки с правоохранителями, в результате которых пострадало более двадцати сотрудников полиции. Ее организаторы анонсировали бессрочный протест начиная с полудня субботы и предрекают новую революцию.

23 февраля одессит Сергей Стерненко был приговорен к 7 годам 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении депутата областного райсовета Сергея Щербича. Тот заявил, что его похитили и пытали, чтобы он отказался от депутатского мандата. Судебное разбирательство длилось более пяти лет, регулярно срываясь из-за неявки потерпевшего.

Предполагаемое событие преступления произошло в апреле 2015 года. На то время ни Стерненко, ни Щербич не были известны на национальном уровне. Дело получило широкий резонанс во время президентства Владимира Зеленского, став одной из конфликтных точек в противостоянии условных "партии Майдана" и "партии Антимайдана". Недовольство сторонников первой предположительным реваншем второй выплеснулось сейчас на улицы. Именно как реванш "партии Антимайдана" часть украинского общества восприняла приговор по делу Стерненко. Львовский областной совет назвал его "несправедливым и необоснованным".

В первую очередь дело в личностях подсудимого и потерпевшего. Стерненко - участник Евромайдана, после победы революции занимался борьбой с пророссийскими движениями в Одессе, проводил "мусорные люстрации", срывал концерты эстрадных исполнителей, которые поддерживали оккупацию Крыма или выступали на оккупированной части Донбасса. Тогда как Щербич - депутат от партии "Родина" Игоря Маркова, политика настолько пророссийского, что его преследовали даже при Януковиче. За евроинтеграционные проекты Марков называл тогдашнюю президентскую партию "власовцами". Поддержал создание ДНР и ЛНР, сопровождал Пореченкова в его печально знаменитом донецком "сафари", когда тот лично стрелял по украинской стороне. Сам Щербич возил "титушек" на Антимайдан в Киеве, а после начала российской агрессии организовывал блокировку выезда техники ВСУ, участвовал в пророссийских выступлениях. Вероятно, 2 мая 2014 года Стерненко и Щербич находились по разные стороны баррикад в Одессе.

"Едем в Одессу защищать Стерненко от щупалец русского мира", - написала накануне заседания суда популярный внесистемный политик Ульяна Супрун.

Стерненко осудили за то, что он "защищал Одессу от прокремлевской агентуры и противодействовал планам по созданию Новороссии", считает бывший президент, а сейчас лидер оппозиции Петр Порошенко. Он заявил, что власть "системно преследует патриотов, волонтеров и ветеранов" - при Зеленском это "знак времени". Порошенко призвал президента в ближайшее время очистить свое окружение от "агентов Кремля", а парламент - принять постановление "о прекращении политических репрессий в отношении ветеранов, добровольцев, волонтеров и всех патриотов", а также законопроект об ответственности за коллаборационизм.

Спикером второй стороны конфликта стал Андрей Портнов, бывший заместитель главы администрации Януковича. Который во время президентства Порошенко скрывался в России, а после избрания Зеленского вернулся в страну. Сейчас он активно, не выбирая выражений, комментирует происходящее. И не только комментирует, но и, по мнению многих экспертов, активно влияет как на правоохранительную систему, так и на государственный аппарат в целом. "Этот приговор является вердиктом не только этому преступнику, а всему тунеядствующему по стране бродячему радикальному рогулью и порядкам, царившим в стране в последние семь лет", - написал Портнов.

Сложно сказать, насколько в действительности Портнов влияет сейчас на государственную политику. Но ведет он себя так, словно возглавляет реванш и командует зачисткой. Это заставляет часть украинского общества воспринимать происходящее как угрозу - акции протеста против приговора Стерненко проходили под лозунгом "Сегодня его, завтра - всех нас".

Какова же роль Зеленского в этом деле?

"Это политическая история, которую пытаются продать Зеленскому, рассказывая, что якобы его активные действия против ОПЗЖ и Медведчука создают напряжение в обществе и это напряжение следует выровнять - кого-то из активистов "закрыть"", - считает Виталий Коломиец, адвокат Стерненко.

Имеются в виду санкции, введенные Советом нацбезопасности и обороны Украины против кума Владимира Путина Виктора Медведчука и аффилированных с ним лиц. Санкции были применены в связи с уголовным делом по статье 258-5 УК Украины (финансирование терроризма).

Предположение Коломийца кажется не лишенным смысла. Зеленский добился успеха благодаря своей политической "всеядности". Он действительно пытается играть сразу на всех электоральных полях. Предпринятые им радикальные запретительные меры против пророссийских сил стали неожиданностью, пожалуй, для всего украинского общества - для одной его части приятной, а для другой совсем наоборот. Но как раз этих вторых можно отнести к ядерному электорату Зеленского. В Украине президенты традиционно чередовались: кандидат Запада сменялся кандидатом Востока. Только Леонид Кучма оказался настолько талантлив, что побывал в обеих ролях. Так вот, Зеленский все же в большей степени кандидат Востока. И вряд ли он готов разорвать эту политическую пуповину. Поэтому предположение, что ему нужно как-то "замирить" своих базовых сторонников, после того как он их неприятно удивил, выглядит логичным.

Если это действительно сделано для "баланса", то ход может оказаться большой ошибкой. Ядерный электорат Зеленского - это достаточно пассивный и аполитичный обыватель, не готовый к тому, чтобы отстаивать свою позицию. А "партия Майдана" на то и "партия Майдана", что доказала свою субъектность активными действиями. Ее сторонники убеждены, что нынешняя власть в Украине целенаправленно преследует участников Революции Достоинства и ветеранов войны против российской агрессии - как это было в случае с сомнительными арестами по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Поэтому любое дело со схожими признаками, которое не выглядит безупречным, может стать последней каплей.