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новость Теракт под Киевом: Адам Осмаев вновь ранен, Амина Окуева убита

30.10.2017
Амина Окуева. Фото с личной ФБ-страницы
Амина Окуева. Фото с личной ФБ-страницы
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На железнодорожном переезде в окрестностях пгт Глеваха к юго-западу от Киева неизвестные обстреляли из кустов машину чеченских эмигрантов, участников АТО Адама Осмаева и Амины Окуевой. Об этом сообщил на своей ФБ-странице депутат Верховной рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Окуева погибла. Осмаев получил ранения, однако угрозы его жизни нет.

На место выехали полицейские следственно-оперативные группы.

1 июня в Киеве Артур Курмакаев (Денисултанов), известный как "личный киллер" главы Чечни Рамзана Кадырова, совершил покушение на Осмаева, выстрелив ему в грудь. Окуева ранила преступника из наградного пистолета Макарова. Осмаев вышел из больницы уже через неделю после покушения. Курмакаеву, арестованному еще до выписки из больницы, на восстановление потребовался больший срок. Следствие по делу продолжается.

Окуевой было 34 года. Она родилась в Одессе, жила в Москве и Чечне, с 2003-го - вновь в Одессе. Окончила мединститут, работала врачом. В 2009 году вышла замуж за Осмаева, в 2012-м арестованного по делу о подготовке покушения на Владимира Путина. В 2013-2014-м - медик киевского Евромайдана. После начала российской агрессии была фельдшером добровольческого батальона "Киев-2", затем - пресс-секретарем Международного миротворческого батальона им. Джохара Дудаева. В этот же батальон после освобождения осенью 2014-го отправился служить освободившийся Осмаев. В феврале 2015-го, после гибели командира батальона - ичкерийского бригадного генерала Исы Мунаева, - Осмаев в звании майора вооруженных сил Ичкерии принял командование подразделением.

У Окуевой остался 13-летний сын.

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30.10.2017
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