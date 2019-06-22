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Рамзан Кадыров откликнулся на события, происходящие в Тбилиси. Комментируя в своем телеграм-канале заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, утверждавшей, будто волнения на проспекте Руставели спровоцированы российской пятой колонной, глава чеченской администрации выступил с резкими возражениями. Указав на то, что "грузинскую культуру, литературу, искусство мир познал благодаря России", Рамзан Ахматович с нескрываемой тревогой отметил появление в Тбилиси "в последние годы... вскормленных и взращенных в США и на Западе политиков, которые главным смыслом своей жизни считают превращение Грузии и России в злейших врагов, внесение раскола между народами Грузии и России". Напомнив о том, что "от Грозного до Тбилиси всего двести километров", он призвал соседей "жить в мире и согласии".

Общеизвестно, что руководитель ЧР является политиком международного масштаба. Невозможно забыть, как пять лет назад он замораживал у себя в Центорое все без исключения банковские активы Обамы, Эштон, Баррозы, Шульца - и какие последствия это имело для внесенных в его личный санкционный список и для мировой экономики в целом. А, например, вчера Кадыров гостил в Минске, где принимал из рук местного президента орден Дружбы народов, и мы едва ли ошибемся, если предположим, что попутно Рамзан Ахматович решал проблему окончательного объединения двух братских народов. В общем, к словам его, обращенным ныне к президенту Грузии, стоит прислушаться.

Причем слова эти обретают особый вес, если вспомнить, как в августе 2008 года маршировал по Грузии, принуждая к миру дорогих соседей, батальон чеченского спецназа под командованием Сулима Ямадаева. Трудно сказать, что имеет в виду Кадыров, размышляя вслух об исключительной роли России в распространении грузинской культуры, а вот о том, как по территории Грузии 11 лет назад распространялись российские и чеченские войска, там вряд ли когда-нибудь забудут. Потому, вероятно, Рамзан Ахматович и считает полезным лишний раз сообщить кавказским соседям о близости чеченских границ - в отличие, допустим, от американских. Тонкий политик, Кадыров явно догадывается о том, как его вмешательство во внутренние грузинские дела воспримут в Тбилиси.

Впрочем, в речах его сквозит и досада, которую неверно было бы объяснять тем, что якобы только "в последние годы", как уверяет Рамзан Ахматович, Грузия выбрала прозападный курс. Этот курс обозначился с первого дня обретения страной независимости, что же касается сложных отношений с Россией, то это было неизбежно. Ибо Москва, в рамках "доктрины Лукьянова", всегда поддерживала там сепаратистов, успешно раскалывая Грузию, а после августовской войны объявила о "независимости" отторгнутых земель. Отсюда и вражда.

Отсюда и досада, которую не скрывают ни в Москве, ни в Грозном после приезда российской делегации и начала протестных акций на проспекте Руставели. Поскольку в ходе этих событий окончательно выяснилось, что в Грузии вообще нет пророссийских сил, и грузинский президент, вербально отбиваясь от восставшего народа, прямо-таки клянется в том, что и для нее Москва "враг и оккупант". Увлекаясь политической демагогией, Саломе Зурабишвили даже прозревает в возмущенных соотечественниках агентов Кремля, но грузинских граждан такие трюки не обманут. Верный пехотинец Кадыров и его верховный главнокомандующий тоже понимают, зачем Зурабишвили ищет пятую колонну там, где ее нет, но им от этого не легче. Горько же осознавать, что буквально весь народ выступает против РФ, видя в ней агрессора, и тут Рамзан Ахматович молчать уже не может. Ему, политику международного масштаба, больно за грузинскую культуру, и рука его непроизвольно тянется к пистолету.