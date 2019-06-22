О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина | Свидетели Иеговы
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Georgia/m.276714.html
Также: Грузия, Чечня, Россия, Война, Европа, Политика, Мир | Персоны: Илья Мильштейн, Рамзан Кадыров

статья Культурный разговор

Илья Мильштейн, 22.06.2019
Рамзан Кадыров. Фото с личной ВК-страницы
Рамзан Кадыров. Фото с личной ВК-страницы
Реклама

Рамзан Кадыров откликнулся на события, происходящие в Тбилиси. Комментируя в своем телеграм-канале заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, утверждавшей, будто волнения на проспекте Руставели спровоцированы российской пятой колонной, глава чеченской администрации выступил с резкими возражениями. Указав на то, что "грузинскую культуру, литературу, искусство мир познал благодаря России", Рамзан Ахматович с нескрываемой тревогой отметил появление в Тбилиси "в последние годы... вскормленных и взращенных в США и на Западе политиков, которые главным смыслом своей жизни считают превращение Грузии и России в злейших врагов, внесение раскола между народами Грузии и России". Напомнив о том, что "от Грозного до Тбилиси всего двести километров", он призвал соседей "жить в мире и согласии".

Общеизвестно, что руководитель ЧР является политиком международного масштаба. Невозможно забыть, как пять лет назад он замораживал у себя в Центорое все без исключения банковские активы Обамы, Эштон, Баррозы, Шульца - и какие последствия это имело для внесенных в его личный санкционный список и для мировой экономики в целом. А, например, вчера Кадыров гостил в Минске, где принимал из рук местного президента орден Дружбы народов, и мы едва ли ошибемся, если предположим, что попутно Рамзан Ахматович решал проблему окончательного объединения двух братских народов. В общем, к словам его, обращенным ныне к президенту Грузии, стоит прислушаться.

Причем слова эти обретают особый вес, если вспомнить, как в августе 2008 года маршировал по Грузии, принуждая к миру дорогих соседей, батальон чеченского спецназа под командованием Сулима Ямадаева. Трудно сказать, что имеет в виду Кадыров, размышляя вслух об исключительной роли России в распространении грузинской культуры, а вот о том, как по территории Грузии 11 лет назад распространялись российские и чеченские войска, там вряд ли когда-нибудь забудут. Потому, вероятно, Рамзан Ахматович и считает полезным лишний раз сообщить кавказским соседям о близости чеченских границ - в отличие, допустим, от американских. Тонкий политик, Кадыров явно догадывается о том, как его вмешательство во внутренние грузинские дела воспримут в Тбилиси.

Впрочем, в речах его сквозит и досада, которую неверно было бы объяснять тем, что якобы только "в последние годы", как уверяет Рамзан Ахматович, Грузия выбрала прозападный курс. Этот курс обозначился с первого дня обретения страной независимости, что же касается сложных отношений с Россией, то это было неизбежно. Ибо Москва, в рамках "доктрины Лукьянова", всегда поддерживала там сепаратистов, успешно раскалывая Грузию, а после августовской войны объявила о "независимости" отторгнутых земель. Отсюда и вражда.

Отсюда и досада, которую не скрывают ни в Москве, ни в Грозном после приезда российской делегации и начала протестных акций на проспекте Руставели. Поскольку в ходе этих событий окончательно выяснилось, что в Грузии вообще нет пророссийских сил, и грузинский президент, вербально отбиваясь от восставшего народа, прямо-таки клянется в том, что и для нее Москва "враг и оккупант". Увлекаясь политической демагогией, Саломе Зурабишвили даже прозревает в возмущенных соотечественниках агентов Кремля, но грузинских граждан такие трюки не обманут. Верный пехотинец Кадыров и его верховный главнокомандующий тоже понимают, зачем Зурабишвили ищет пятую колонну там, где ее нет, но им от этого не легче. Горько же осознавать, что буквально весь народ выступает против РФ, видя в ней агрессора, и тут Рамзан Ахматович молчать уже не может. Ему, политику международного масштаба, больно за грузинскую культуру, и рука его непроизвольно тянется к пистолету.

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 22.06.2019
в блоге Блоги
26
Дерьмометр 22.06.2019
в блоге Захарова и саперные лопатки
статья Статьи по теме
Акция протеста у парламента Грузии. Фото: Николай Левшиц @nlevshits

Откуда взялась эта боль

Егор Куроптев, 21.06.2019

Грузия задохнулась от возмущения, когда представитель страны-оккупанта уютно расположился в спикерском кресле на время "православной ассамблеи". Нет, российскую делегацию прогоняли не "радикальные политические силы", как утверждают в Москве, а обычные жители Тбилиси. В четверг вечером они впервые за много лет столкнулись с масштабным полицейским насилием. Егор Куроптев вместе с ними был на площади.

Антипутинская акция в Тбилиси. Фото Д.Борко для "Граней"

Тбилиси без Путина

09.05.2019

В Тбилиси 9 мая ждали провокаций: впервые было заявлено шествие "Бессмертного полка" в центре города. Две антипутинские акции были назначены в том же месте в то же время. Путинистам собирались устроить "коридор позора". В итоге обошлось без стычек. Полиция действовала четко, разделяя шествия. Участники антипутинского марша и акции памяти жертв сталинизма скандировали "Путин хуйло", "Грузия свободна". ВИДЕО.
Тбилиси: мемориал жертвам трагедии. Фото: George Barateli

Тбилиси в крови: как убивает империя

Михаил Калужский, 09.04.2019

30 лет назад в центре грузинской столицы советская армия была брошена на разгон мирных граждан. Дубинки, саперные лопатки и газовые гранаты - тбилисская трагедия потрясла тех, кто верил в перестройку и перемены к лучшему. Для расследования создали парламентскую комиссию во главе с Анатолием Собчаком. Но за гибель людей никто не понес наказания. Иначе и быть не могло, уверен Михаил Калужский.

новость Новости по теме
21.06.2019 Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию →
21.06.2019 В Тбилиси возобновились антиправительственные протесты →
21.06.2019 Разгон протестной акции в Тбилиси: 270 пострадавших →
Фото и Видео
49822
Play own
Тбилиси без Путина
28732
Play own
Дело Севастиди в Верховном суде
21871
Play own
Антиимперская акция на Лубянке
Выборы в Грузии. Фото Ники Максимюк/Грани.ру
Парламентские выборы в Грузии (17 фото)
Реклама


Выбор читателей
новость МИД о "ядерном шантаже"
Старт ракеты Trident. Фото: navylive.dodlive.mil
в блоге Самоубийство Совета Европы
27
статья Главный промах Путина
17-я "Прямая линия". Кадр видео
статья Гибель "Боинга": суд над Россией
Виталий Портников
новость Титиев на свободе
Встреча Оюба Титиева в Аргуне. Фото: телеграм-канал ПЦ "Мемориал"
РЕКЛАМА
в блоге Игровая диверсия
26
новость Как рисуют подписи за Беглова
Чиновницы заполняют подписные листы за Александра Беглова. Кадр видео
статья Суд над путинскими убийцами
Илья Мильштейн
новость Пикеты за Гаджиева
Пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева. Кадр видео
новость Трамп пожалел иранцев
Дональд Трамп. Фото: cbsnews.com
новость Приговор за месть оккупантам
Облитый краской памятник "вежливым людям". Фото: vesti-k.ru
в блоге Голевое решение
26
новость "Заговор против России"
Махатхир Мохамад. Фото: Официальный аккаунт Instagram @chedetofficial
новость Гибель Тымчука: версия убийства
Дмитрий Тымчук. Фото с личной фб-страницы
новость Гибель MH17: обвиняемые
Пресс-конференция JIT. Кадр видео
статья Лукашенко привечает Pussy Riot
Александр Лукашенко. Фото: belta.by
новость Новое дело Ужахова
Малсаг Ужахов, Фото ФортангаORG
новость Япония: Ту-95 нарушили границу
Бомбардировщик Ту-95. Фото: russianplanes.net
новость Иран сбил американский дрон
Беспилотник MQ-4C Triton. Фото: northropgrumman.com
статья Бобков никого не выдал
Илья Мильштейн. Courtesy photo