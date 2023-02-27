

А-50У



Накануне трехдневного визита в Китай, который должен начаться во вторник, Лукашенко собрал экстренное совещание с узким кругом силовиков. Он акцентировал внимание на противодействии беспилотным летательным аппаратам. А также потребовал "жесточайшей дисциплины", в особенности на границе. Потому что некие таинственные "они" используют "любые случаи, чтобы всколыхнуть ситуацию в стране". Что же произошло? Официально ни о каких подобных "случаях" в Беларуси накануне не сообщалось.



В то же время инициатива BYPOL (созданная бывшими белорусскими силовиками для противодействия режиму Лукашенко) сообщила о двух взрывах на аэродроме Мачулищи, расположенном примерно в 12 километрах от белорусской столицы. В результате которых был поврежден российский военно-транспортный самолет. После чего в районе аэродрома наблюдалось большое количество военных и экипажей ГАИ, проверяющих все проезжающие автомобили. Позже BYPOL опубликовал уточненную информацию - о совершенном подрыве самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления ДРЛО А-50. По словам Александра Азарова, руководителя BYPOL, самолет был атакован с воздуха при помощи дронов и "теперь точно не полетит". Атака планировалась на протяжении нескольких месяцев. Участники операции - белорусы, выехавшие из страны после ее проведения.



Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", которая отслеживает маневры российской и белорусской армий на территории Беларуси, сообщила со ссылкой на местных жителей о двух взрывах в районе аэродрома в 8:00-8:30 утра 26 февраля. О патрулировании окрестностей вертолетом. О технике с экипированными военными, машине скорой помощи и автомобиле Следственного комитета. А также об удалении из городского чата Мачулищ всех сообщений о звуках взрывов, активности силовиков, проверках и т.п. И о рейде бойцов ОМОНа в полном обмундировании по квартирам "неблагонадежных" в поселке. Известно о таких же рейдах в других населенных пунктах.



По информации белорусского издания Zerkalo, силовики разыскивают подозреваемого (в разосланной ориентировке сказано - "за совершение особо тяжкого преступления в пгт Мачулищи") - это некий Николай Швец, 29-летний уроженец Крыма.



На просьбу прокомментировать инцидент кремлевский пресс-секретарь Песков ответил, что ему "нечего сказать", поскольку "Беларусь все опровергла". Хотя белорусские официальные СМИ и провластные блогеры на самом деле до сих пор никак не комментировали произошедшее в Мачулищах. Не было ни подтверждений, ни сообщений о том, что это фейк.



Инцидент прямо или косвенно подтвердили несколько российских источников.



Так, по версии пропагандистского ресурса "Политнавигатор", атаку на аэродром под Минском совершили шесть беспилотников, которые были запущены якобы из Черниговской и Киевской областей Украины. Четыре из них были сбиты на подлете, один - над аэродромом. Последний дрон все же смог сбросить боезаряд на белорусский самолет, от которого огонь перекинулся на российский борт ДРЛО А-50.



"Информация о взрывах под Минском подтверждается, - сообщил телеграм-канал WarGonzo. - Вероятнее всего, речь идет об атаках беспилотников на военную инфраструктуру, на которой могут быть развернуты в том числе объекты российских ВКС. Наши источники сравнивают эту атаку с инцидентами в Саратове" (имеются в виду две декабрьские атаки беспилотников на аэродром российской стратегической авиации в Энгельсе).



"Хотят в Минске или нет, но теперь удары по белорусской территории будут наращиваться и продолжаться", - написал Игорь Гиркин.



"По моим данным, А-50 не пострадал. Прилеты по Мачулищам были. И результаты были. Но за этот результат у хохлов спросят белорусы. А мы поможем всеми силами", - такое сообщение было размещено в телеграм-канале Fighterbomber, посвященном военной авиации. Позже оно было дополнено красноречивой припиской: "Не все так радужно и однозначно".



Александр Коваленко, военно-политический обозреватель украинской группы "Информационное сопротивление", сравнил самолет ДРЛО А-50 с военным крейсером "Москва".



Выступая в эфире "Еврорадио", Коваленко отметил: "Таких кораблей у России было всего три, на сегодня она не в состоянии произвести еще один. Это необратимая потеря". По словам эксперта, произвести новый самолет сейчас невозможно из-за введенных против России санкций. Коваленко заявил, что во время последнего вылета истребителя МиГ-31К с территории Беларуси он не сопровождался самолетом ДРЛО А-50. Что косвенно может свидетельствовать о его выходе из строя.



Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что мониторинг некоторых закрытых российских пабликов подтверждает - самолет действительно поврежден. И назвал это "хорошей новостью".



А-50 - это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО), предназначенный для выявления и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения войск о воздушной и надводной ситуации. Также А-50 может служить командным пунктом и использоваться для управления истребителей и ударной авиации при их наведении на конкретные цели. Самолетов А-50 в России, по данным открытых источников, до инцидента 26 февраля на вооружении было 9 единиц (три А-50 и шесть А-50У), стоимость каждого - 330 миллионов долларов. Это самый дорогой российский самолет.



Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка назвал атаку в Мачулищах "самой успешной диверсией" с начала 2022 года. "Слава белорусским партизанам", - написал он в твиттере.



Азаров так прокомментировал отсутствие официальных заявлений по поводу инцидента со стороны белорусских властей: "Им страшно - это сильный удар по имиджу Лукашенко и российской армии. Мне кажется, это может подорвать уверенность лукашистов в победе России. Они не знают, что со всем этим делать... Пусть ждут продолжения".



Вероятно, глухое молчание белорусской пропаганды связано также с предстоящей поездкой Лукашенко в Китай. Куда, по /мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), он может ехать с целью договориться о поставках Китаем ряда вооружений в Россию в обход санкций.