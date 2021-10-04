Арест Геннадия Можейко и блокировка "КП в Беларуси" сотрясают основы Союзного государства. Сотрудник филиала любимой путинской газеты в прошлый четверг был в Москве, а на следующий день - уже в минской тюрьме. Кремль не может объяснить, как он там оказался. В лукашенковском МВД говорят, что Россия объявила Можейко нежелательной персоной и журналист якобы сам приехал на родину, где против него возбуждено уголовное дело за интервью с одноклассницей Андрея Зельцера, застрелившего сотрудника КГБ. Скандал в цитатах.

Владимир Сунгоркин, главный редактор "КП", 2 октября:

"Еще несколько дней назад мы считали, что происходит какое-то затянувшееся недоразумение, но сейчас я думаю, что все, что происходит с "Комсомольской правдой", - это произвол. Чем он вызван, я не понимаю. Это неадекватная реакция на абсолютно невинную заметку. Там буквально несколько слов одноклассницы преступника: что в школе он был очень хорошим парнем и что с ним случилось, она не понимает. И за эти слова наш журналист в следственном изоляторе, а сайт "Комсомольской правды" в Беларуси заблокирован".

Он же, 2 октября:

"Кто задерживал и как его вывозили из Москвы - мы пока не знаем. У нас такой информации нет, и мы не смогли ее получить".

Мария Захарова, представитель МИДа России, 2 октября:

"Отвечая на многочисленные вопросы о задержании сотрудника "Комсомольской правды в Беларуси", хотела бы сказать, что речь идет о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами".

Маргарита Симоньян, главный редактор RT, 3 октября:

"Если выяснится, что журналиста Можейко действительно выкрали из Москвы (пока доподлинно это неизвестно), то это уже совсем другая история. Нестерпимая история. Напомню, у нас враг всея США Сноуден уже третьего американского президента пересиживает и даже наглой и мощной Америке не приходит в голову его из России выкрасть. С Дона выдачи нет. Ибо неча".

Дмитрий Мезенцев, генсек Союзного государства, бывший посол России в Беларуси, 3 октября:

"Согласен с комментарием официального представителя МИД России Марии Захаровой: чтобы делать исчерпывающие выводы, надо иметь полную информацию. Полагаю, следствие Беларуси предоставит необходимые данные по этому эпизоду по запросу... Каким бы ни был, по словам одноклассницы, человек в прошлом, если он пошел сознательно на убийство правоохранителя, тогда все слова одноклассницы можно оставить на ее совести".

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, 4 октября:

"Мы не располагаем доподлинной информацией о том, где произошло задержание журналиста. Мы этого просто не знаем. Хочу обратить особое внимание, что речь идет именно о гражданине Белоруссии, поэтому де-юре мы не имеем возможности через наше диппредставительство наводить справки или тем более заниматься защитой интересов. Все-таки речь идет о том, что он задержан, он гражданин Белоруссии, находится у специальных служб Белоруссии, этой страны... В любом случае речь идет об аресте журналиста, и, конечно, если это связано с его журналистской деятельностью, то безусловно нельзя одобрять такие действия. Но, еще раз повторяю, мы не знаем деталей, мы не знаем, что вменяется ему в вину, речь идет о внутрибелорусском сюжете".

Издание Readovka, 4 октября:

"Операция по задержанию и вывозу с территории РФ журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко была осуществлена именно сотрудниками белорусского КГБ, они же достивили его в печально известный изолятор на Окрестина в Минске. Как сообщили Readovka информированные источники, никакой передачи журналиста от российских силовиков белорусским не было".

Алексей Бегун, начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси, 4 октября:

"Насколько нам известно, Можейко выехал с территории Беларуси в Российскую Федерацию, где предпринимал попытку вылететь в третью страну. Однако, с учетом принятого ранее российскими правоохранительными органами решения о нежелательности пребывания на территории этой страны, правоохранительными органами России ему было отказано в выезде с территории РФ и предписано убыть с территории данного государства. Можейко в установленном порядке выехал с территории России и прибыл в Беларусь, где в последующем и был задержан".

"Комсомольская правда" (из заметки о встрече Можейко с адвокатом), 4 октября:

"Наш коллега был задержан сотрудниками КГБ в пятницу, 1 октября 2021 года. Где происходило задержание - в Москве или он был на территории республики - не раскрывается".