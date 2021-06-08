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статья "Вы не суд"

08.06.2021

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Полина Шарендо-Панасюк. Фото: spring96.org

Политзаключенная из Бреста Полина Шарендо-Панасюк обвиняется по трем статьям УК РБ: "насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел", "оскорбление президента" и "оскорбление представителя власти". После задержания ее мужа она выложила в Телеграме ролик, в котором назвала милиционеров "карателями" и "фашистами". Когда милиция пришла в ее квартиру для проведения "осмотра", она тоже за словом в карман не лезла, а еще плюнула в лицо одному силовику и расцарапала лицо другому. Почитайте, как ее судили в понедельник.

- Встаньте, пожалуйста.

- Перед бандитами не встаю.

- Должны давать показания стоя, иначе я могу вас удалить. С какого дня под стражей?

- Захвачена в плен 3 января.

...

- Хотите заявить отвод составу суда?

- Вы не суд.

- По каким причинам?

- Сталинская тройка, полевая жандармерия, но вы не суд.

- Вы заявляете мне отвод?

- Заявляю всей системе. Я встаю только потому, что ко мне могут применить насилие, как его применяли в СИЗО.

- Вину признаете?

- Подчеркиваю: то, что я здесь нахожусь, это политически мотивированное преследование. Это уголовное дело, в котором после вас обвинят. Вы участвуете в политических репрессиях.

- Вы признаете вину?

- А вы признаете, что участвуете в политических репрессиях?

- Вопросы суда не задают. Виноватой себя не признаете?

- Дать отпор бандиту - честь и обязанность гражданина. Я не обвиняемая, я политзаключенная. Требую остановить этот цирк.

...

- Обвиняемая, иск признаете?

- Благодарю международное сообщество за введение санкций против режима Лукашенко и призываю к международному трибуналу!

...

- Обвиняемая, есть ли вопросы?

- Вам не стыдно?

- Вы не можете задавать вопросы суду. Вопросы к свидетелю?

- Вам не стыдно?

- Вопрос снимается.

- Совесть есть?

- Вопрос снимается.

- Как в глаза родственникам будете смотреть?

- Вопрос снимается.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
08.06.2021
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