"Вы не суд"
Полина Шарендо-Панасюк. Фото: spring96.org
Политзаключенная из Бреста Полина Шарендо-Панасюк обвиняется по трем статьям УК РБ: "насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел", "оскорбление президента" и "оскорбление представителя власти". После задержания ее мужа она выложила в Телеграме ролик, в котором назвала милиционеров "карателями" и "фашистами". Когда милиция пришла в ее квартиру для проведения "осмотра", она тоже за словом в карман не лезла, а еще плюнула в лицо одному силовику и расцарапала лицо другому. Почитайте, как ее судили в понедельник.
- Встаньте, пожалуйста.
- Перед бандитами не встаю.
- Должны давать показания стоя, иначе я могу вас удалить. С какого дня под стражей?
- Захвачена в плен 3 января.
...
- Хотите заявить отвод составу суда?
- Вы не суд.
- По каким причинам?
- Сталинская тройка, полевая жандармерия, но вы не суд.
- Вы заявляете мне отвод?
- Заявляю всей системе. Я встаю только потому, что ко мне могут применить насилие, как его применяли в СИЗО.
- Вину признаете?
- Подчеркиваю: то, что я здесь нахожусь, это политически мотивированное преследование. Это уголовное дело, в котором после вас обвинят. Вы участвуете в политических репрессиях.
- Вы признаете вину?
- А вы признаете, что участвуете в политических репрессиях?
- Вопросы суда не задают. Виноватой себя не признаете?
- Дать отпор бандиту - честь и обязанность гражданина. Я не обвиняемая, я политзаключенная. Требую остановить этот цирк.
...
- Обвиняемая, иск признаете?
- Благодарю международное сообщество за введение санкций против режима Лукашенко и призываю к международному трибуналу!
...
- Обвиняемая, есть ли вопросы?
- Вам не стыдно?
- Вы не можете задавать вопросы суду. Вопросы к свидетелю?
- Вам не стыдно?
- Вопрос снимается.
- Совесть есть?
- Вопрос снимается.
- Как в глаза родственникам будете смотреть?
- Вопрос снимается.
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