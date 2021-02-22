Встреча двух диктаторов в Сочи закончилась неизвестно чем. Если какие-то значимые договоренности и были достигнуты, они остались тайными. Лукашенко поблагодарил Путина за экономическую помощь режиму, в том числе за поставки в Беларусь сырья и комплектующих. Ну а хозяин пообещал отправить в Беларусь новые партии "Спутника-V". Лукашенко отчитался о процессе поглощения своей страны - осталось доработать 6-7 дорожных карт из 33. А потом они покатались на лыжах и снегоходах.

В воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью швейцарской газете Le Temps признала, что уличная борьба проиграна: "Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих - у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли. Я знаю, что белорусы устали и боятся. Но сегодня мы строим структуры для завтрашней борьбы. Мы работаем над тем, чтобы связать различные оппозиционные инициативы, которые возникли повсюду: врачей, учителей, бывших силовиков. Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению до тех пор, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова - возможно, весной".