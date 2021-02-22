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Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Беларусь
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Также: Беларусь, Россия, Европа, Политика, Мир | Персоны: Александр Лукашенко, Владимир Путин, Светлана Тихановская

статья До чего докатались

22.02.2021

Встреча двух диктаторов в Сочи закончилась неизвестно чем. Если какие-то значимые договоренности и были достигнуты, они остались тайными. Лукашенко поблагодарил Путина за экономическую помощь режиму, в том числе за поставки в Беларусь сырья и комплектующих. Ну а хозяин пообещал отправить в Беларусь новые партии "Спутника-V". Лукашенко отчитался о процессе поглощения своей страны - осталось доработать 6-7 дорожных карт из 33. А потом они покатались на лыжах и снегоходах.

В воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью швейцарской газете Le Temps признала, что уличная борьба проиграна: "Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих - у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли. Я знаю, что белорусы устали и боятся. Но сегодня мы строим структуры для завтрашней борьбы. Мы работаем над тем, чтобы связать различные оппозиционные инициативы, которые возникли повсюду: врачей, учителей, бывших силовиков. Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению до тех пор, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова - возможно, весной".

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Документы, опубликованные сайтом The Insider, говорят о том, что в Кремле активно ищут способы изменения политического устройства Беларуси, чтобы сохранить свое влияние в стране вне зависимости от судьбы Лукашенко. Создание пророссийской партии и перенесение столицы союзного государства в Витебск - таков кремлевский план.

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