Зарегистрироваться | Войти через:
Самым страшным фильмом в детстве была "Дикая охота короля Стаха" - мрачнейший готический триллер, снятый по повести белорусского классика Владимира Короткевича.
Глухой угол Полесья. Призраки. Тайны старых поместий. И самое пугающее - "дикая охота", неизвестно откуда появляющиеся рыцари-призраки, которые терроризирует местных, и дворян, и бедняков. Мистика заканчивалась в самом финале, когда доведенные до отчаяния крестьяне встречали загадочных всадников вилами и косами и обнаруживалось, что большинство "диких охотников" - посаженные на лошадей и наряженные в исторические костюмы чучела. Вся эта, как сказали бы сейчас, историческая реконструкция была затеяна местным помещиком для банального отъема приглянувшейся ему чужой собственности. Но все эти полтора часа экзотики были пугающими, завораживающими и, естественно, совершенно нереальными - ну какие такие средневековые страсти в 1900 году?
Доведенные до отчаяния люди из богом забытых мест взялись за дреколье, каратели оказались чучелами. Примерно так в России воспринимали все предыдущие протесты в соседней стране - а их было много. Режим Лукашенко не в первый раз жестоко расправляется с протестующими: так было в марте 2006-го, декабре 2010-го, июле 2012-го, в 2016-м и 2017-м.
Но нынешняя реакция носит совершенно другой характер.
Никогда прежде российское общество не откликалось на происходящее в соседней стране так эмоционально. И эта эмоциональность захватила весь политический спектр. Если недовольные путинским режимом ставят на фейсбучные аватары бело-красный-белый флаг, делятся информацией о последних событиях и собирают деньги в помощь арестованным и раненым, то соловей российского империализма Олег Кашин призывает плевать в лицо каждому русскому, который "заводит "Жыве Беларусь"".
Дело не только в совершенно естественной проекции несбывшихся ожиданий оппозиционеров, не в страхах и раздражении охранителей. И не сказать, что все следящие за протестами против фальсификации выборов россияне стали разбираться в политической ситуации в Беларуси. Это значит гораздо большее - впервые за постсоветское (да и советское) время Беларусь обретает субъектность в российском публичном дискурсе.
Россияне научились произносить "Беларусь" вместо "Белоруссия". Так сравнительно недавно многие в России стали говорить "в Украине" вместо "на Украине". И хотя параллели с Украиной напрашиваются, их не нужно проводить, если речь идет не о содержании политических и гражданских процессов. Украина для российского общества стала по-настоящему другой, иной, самостоятельной не после Евромайдана 2013-2014, а после Оранжевой революции 2004-2005.
На самом-то деле для российского, как и прежде советского, общества никакой Беларуси до сих пор не существовало. Было колониальное представление о младшем партнере по мертворожденному Союзному государству. Про белорусов не было анекдотов - ну разве что восходящий к классикам интернет-мем про Бобруйск, который был кузеном российского Урюпинска, местом, которое вряд ли существует.
Что было? Общепостсоветское умиление "Песнярами", "Сябрами" и "Верасами", у публики пообразованней - ерофеевское "нашу синеглазую сестру Белоруссию - расчленить и отдать на откуп диктатору Камеруна". Что это вообще за страна? Территория между Смоленском и Польшей, где все говорят на русском, с придурковатым и смешным колхозником в роли президента. Правда, в российской школьной программе по литературе в разделе "Русская проза второй половины XX века" есть Василь Быков - и это блестящий пример колониального патернализма. Быков писал на белорусском.
Протестующие на улицах Минска. Фото: TUT.by
Для того чтобы россияне признали белорусскую субъектность, понадобилось время и интенсивность событий последнего десятилетия - и в Беларуси, и в России, и в Украине. Понадобились российские травмы протестных поражений и вручение Нобелевской премии Светлане Алексиевич. И нет сомнения в том, что внимание к нынешним событиям привлекла и важная для российских интеллектуалов гендерная проблематика: против Лукашенко выступил, пусть и вынужденно, союз трех женщин - такого в постсоветских странах еще не было.
В исторической перспективе для российского общества важнее не то, что завтра произойдет на улицах Минска и Жодина, а то, что на ментальной карте россиян появляется новая страна. В России Белоруссия превращается в Беларусь. Постепенный отказ от привычного колониального высокомерия - отличный признак изменений.
Империя может устранить непослушного вассала. Либо путем прямой интервенции. Либо с помощью военного переворота латиноамериканского типа, когда генералы вдруг возмутятся, что их используют в качестве палачей собственного народа. Но Кремль сделает все, чтобы власть не оказалась в руках реально избранной народом Светланы Тихановской. Суверенный людоед не должен быть свергнут "чернью".
В 1994 году в Беларуси произошло то, что потом станет модным трендом во многих странах мира, - победа детства над ответственностью, желание изменить мир в угоду своему непониманию мира, а не развиваться, чтобы стать частью цивилизации, стремление остановить время. Произошло то, что после победы в Украине в 2019 году подражающего Лукашенко комика Владимира Зеленского окрестят точным словечком "клоунократия". Лукашенко - такой же комик, только постаревший и с кровью на руках.
Никакой "русский мир", никакой русский язык, никакой русский газ эту чашку больше не склеят. И это касается не только государства. Церкви это тоже касается. Потому что Русская церковь прирастала территориями по мере имперской экспансии - и сейчас, когда бывшая империя сжимается, как шагреневая кожа, церковь естественным образом эти территории теряет. И это видят все, кроме иерархов и прихожан этой уменьшающейся церкви.
Большинству населения республики, так и не ощутившему себя гражданами, способному выйти на улицу, только когда власть затрагивает экономический интерес, да и то ненадолго? Чиновникам, которые готовы вмонтироваться в российскую вертикаль? Силовикам - этим домашним псам любого диктатора? Получается, только Лукашенко она и нужна. И еще немногочисленным белорусским патриотам - самоотверженным людям, которых сам Лукашенко ненавидит от всей души.