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новость При обрушении тоннеля на ядерном полигоне в Северной Корее погибли 200 человек

31.10.2017
Ядерный полигон Пунгери в КНДР. Фото: 38north.org
Ядерный полигон Пунгери в КНДР. Фото: 38north.org
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На полигоне для ядерных испытаний Пунгери в КНДР обрушился тоннель, в результате чего погибли около 200 человек. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Первое обрушение, по данным агентства, произошло 10 октября. Тогда погибли около 100 человек. Во время спасательной операции произошел повторный обвал грунта, жертвами которого стали еще около 100 человек.

Как сообщает Yonhap, есть опасения, что авария на полигоне могла спровоцировать утечку радиации.

Полигон Пунгери расположен на северо-востоке КНДР. Именно там прошло шестое северокорейское ядерное испытание. 3 сентября КНДР объявила, что провела испытания водородной бомбы, которую можно использовать в качестве боеголовки для баллистических ракет.

12 сентября Совбез ООН принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на испытание водородной бомбы, проведенное Пхеньяном 3-го числа. В частности, документ запрещает закупку северокорейского текстиля и продажу в КНДР газовых конденсатов, а также ограничивает поставки нефтепродуктов в страну.

20 октября директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Северная Корея достаточно близка к получению ядерного оружия. По словам директора ЦРУ, до завершения ядерной программы Пхеньяна остались "месяцы". Он признал, что усилия американской разведки по сбору данных о ядерном оружии Северной Кореи "далеки от совершенства".

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31.10.2017
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