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Марина Сечина, бывшая жена главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина, владеет офшором S Holdings Ltd, зарегистрированным на Каймановых островах - заморской территории Великобритании в Вест-Индии. Об этом сообщает "Новая газета" в публикации, подготовленной в рамках нового проекта "Райский архив" (Paradise Papers), запущенного Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ). Публикации проекта основываются на документах бермудской юридической фирмы Appleby.

Сечина развелась с мужем в 2011 году. В 2008-2010-м ее доход, согласно декларациям Игоря Сечина, на тот момент вице-премьера, являлся нулевым; в декларации 2011 года была указана сумма 9 миллионов рублей (на тот момент - около 300 тысяч долларов).

Между тем в 2012-м Сечина зарегистрировала фирму S Holdings Ltd. Компания была создана для участия в девелоперских проектах, реализуемых в России и Восточной Европе австрийским бизнесменом Юлиусом Майнлем-пятым.

Майнль - владелец знаменитого кофейного бренда Julius Meinl. Кроме того, ему принадлежит фирма Meinl European Land, которая уже в 2000-е годы инвестировала в торговые центры в Москве и регионах. В 2007-м фирма оценивала свой российский портфель в 1,4 миллиарда долларов.

Между тем в 2009 году выяснилось, что Майнль обманывал инвесторов, искусственно поддерживая котировки Meinl European Land за счет тайной скупки акций на бирже. Бизнесмена арестовали; на свободу он вышел под залог 100 миллионов евро.

В 2011 году Майнль образовал новый фонд для вложений в российскую недвижимость, предполагающий привлечение инвесторов в офшорные фирмы. Одним из инвесторов и выступила Сечина. Ее фирма должна была стать совладельцем мальтийской Fulcrum, в собственности которой сейчас находятся торговый центр "Аркада" в Уфе и пока недостроенный одноименный торговый центр в Перми.

Трасты семьи Майнля вложили в Fulcrum 40 миллионов евро; еще от 40 до 80 миллионов предполагалось привлечь у инвесторов. Сколько именно в проект вложила Сечина, в документах не указывается.