Между тем в 2012-м Сечина зарегистрировала фирму S Holdings Ltd. Компания была создана для участия в девелоперских проектах, реализуемых в России и Восточной Европе австрийским бизнесменом Юлиусом Майнлем-пятым.

Марина Сечина, бывшая жена главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина, владеет офшором S Holdings Ltd, зарегистрированным на Каймановых островах - заморской территории Великобритании в Вест-Индии. Об этом сообщает "Новая газета" в публикации, подготовленной в рамках нового проекта "Райский архив" (Paradise Papers), запущенного Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ). Публикации проекта основываются на документах бермудской юридической фирмы Appleby.