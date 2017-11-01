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Труп Антона Добрыгина, боевика ЧВК Вагнера, был доставлен из Сирии в Нижний Тагил за счет родителей убитого. Об этом во вторник сообщил TagilCity.Ru со ссылкой на местного жителя, работающего вместе с дядькой погибшего.

Обычно, отмечает издание, трупы убитых доставляются до границы, а за свой счет родственники перевозят их уже только по России.

Как передавала расследовательская группа Conflict Intelligence Team со ссылкой на посты и комментарии боевиков во "Вконтакте", 33-летний Добрыгин в прошлом был кадровым офицером, имел звание старшего лейтенанта. Утверждается, что он был вынужден уволиться из армии, после того как уличил начальство в воровстве. У Вагнера служил в разведке, имел позывной Чек Кель. Под этим же псевдонимом администрировал ВК-группу "#Свои".

Добрыгин погиб 6 октября, предположительно под Дейр-эз-Зором. Его машина подорвалась на фугасе. "Погиб, защищая должностное лицо", - написал один из знакомых убитого.

На прошлой неделе Reuters передавало, что консульский отдел посольства России в Дамаске с начала нынешнего года зарегистрировало смерть как минимум 131 россиянина в Сирии. Отмечалось, что погибших кадровых военных дипмиссия не регистрирует, однако может регистрировать убитых боевиков, причем вероятнее всего - только воевавших на стороне России, но не на стороне исламистов. Агентство указывало также, что ранее в Сирии умирало в среднем около 20 россиян в год.