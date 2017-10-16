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новость CIT: В августе и сентябре в Сирии погибли девять боевиков Вагнера

16.10.2017
Гроб Азата Нуруллина. Фото: citeam.org
Гроб Азата Нуруллина. Фото: citeam.org
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За август-сентябрь в Сирии погибли как минимум девять боевиков частной военной компании Вагнера, сообщает группа Сonflict Intelligence Team, занимающаяся исследованием военных конфликтов, со ссылкой на сообщения о смертях наемников в СМИ и социальных сетях.

Группа опубликовала данные погибших боевиков: это 24-летний уроженец Троицка Виталий Беляев, 26-летний житель Казани Азат Нуруллин, 30-летний Алексей Гладышев (позывной "Урал") из Перми, Иван Ильчевский из города Волжского Волгоградской области, нижегородец Игорь Крижановский, Савелий Сухов, 43-летний житель белорусского Гомеля, член белорусского байк-клуба "Ночные волки" Алексей Ярошевич, 28-летний казак из Магнитогорска Челябинской области с позывным "Калыч" (имя неизвестно), а также житель Мичуринска Тамбовской области по имени Дмитрий.

Как минимум трое погибших ранее участвовали в российской агрессии против Украины: Беляев был награжден медалью Минобороны "За возвращение Крыма", Гладышев и Сухов воевали в Донбассе. Известно, что Сухов в 2014-2015 годах был в составе батальона пророссийских боевиков "Спарта". Как можно предположить, "Калыч" из Магнитогорска тоже ездил на восток Украины: сообщение о его смерти появилось в городской ВК-группе "Союза добровольцев Донбасса".

Между тем бывший "министр обороны" ДНР Игорь Гиркин со ссылкой на бывшего наемника ЧВК Вагнера, воевавшего в Сирии, утверждает, что за последнюю неделю сентября и начало октября в стране погибли до 60 наемников компании и около 20 кадровых российских военнослужаших.

Как отмечается, убитых вагнеровцев обычно хоронят спустя две-четыре недели после смерти, а их родственники стараются скрыть произошедшее, профили наемников в соцсетях удаляются.

Эксперты CIT связывают резкий рост потерь боевиков частной армии Вагнера с активным наступлением российских войск на позиции "Исламского государства" в Сирии в последние месяцы.

3 октября ИГ сообщило о пленении в Сирии двоих наемников ЧВК Вагнера - Романа Заболотнего и Григория Цуркану. Предположительно их взяли в плен 22 сентября в деревне Эш-Шуля на западе мухафазы Дейр-эз-Зор. Оба боевика в прошлом были солдатами-контрактниками, затем воевали на Восточной Украине. Цуркану был в Сирии еще в 2012 или 2013 году - за несколько лет до открытого вмешательства России в сирийскую войну - в составе "Славянского корпуса", предшественника ЧВК Вагнера. 5 октября стало известно, что исламисты, скорее всего, казнили обоих боевиков. 10 октября ИГ обнародовало видео допроса Заболотнего при пленении. "У меня есть информация... об оружии, работал с картой. Я там не был, в Дейр-эз-Зоре. Мы ехали с информацией, в штаб ехали с информацией", - можно разобрать из его слов.

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16.10.2017
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Родная кровь

Илья Мильштейн, 09.10.2017

Они своих не бросают, а о помощи взывают к Америке или к "Новой газете", вопреки своим убеждениям и в том состоянии кромешного отчаянья, которое хоть ненадолго превозмогает страх перед Шойгу, Бортниковым, Путиным и прочей Родиной. И эти минуты следует запомнить и от презрения к этим людям воздержаться.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Заложим и не спасем

Илья Мильштейн, 04.10.2017

Оттого вдвойне тяжело выслушивать речи представителей Минобороны РФ, которые привычно отрекаются от своих солдат и в лицо их тоже не узнают - после демонстрации видеозаписи. О чем игиловцы наверняка сообщат схваченным в деревне Эш-Шула.
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