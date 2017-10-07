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новость СБУ: Мы установили личные данные 1570 боевиков Вагнера

07.10.2017
Василий Грицак. Кадр видео СБУ
Василий Грицак. Кадр видео СБУ
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Службе безопасности Украины удалось установить личности 1570 боевиков частной военной компании Вагнера, воевавших в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов. Об этом заявил глава спецслужбы Василий Грицак, сообщается на сайте ведомства. По его словам, всего в ЧВК состоят более 5 тысяч наемников.

"Есть номера паспортов, личные номера, позывные, данные о местах проживания", - отметил Грицак. Он уточнил, что большинство участников войны в Донбассе среди наемников - граждане России. Глава СБУ добавил, что Киев считает солдат частной армии военнослужащими российских вооруженных сил.

По словам Грицака, СБУ еще 9 октября выписала уведомление о подозрении командиру наемников Дмитрию Уткину (Вагнеру).

Представители Украины намерены рассказать об участии ЧВК Вагнера в конфликте на востоке Украины на специальном брифинге в Брюсселе 19 октября.

По версии СБУ, именно боевики Вагнера сбили украинский военно-транспортный самолет ИЛ-76 в июне 2014 года. Двое наемников компании стреляли по самолету из ПЗРК, рассказал Грицак.

Кроме того, по словам Грицака, наемники Вагнера участвовали в штурмах аэропорта Луганска, Дебальцево и других украинских населенных пунктов.

СБУ обнародовала записи переговоров Уткина о боях в Донбассе с его заместителем Андреем Трошевым и генералом российской армии Евгением Никифоровым, датированных началом 2015 года.

Двое наемников Вагнера, ранее воевавших в Донбассе, Роман Заболотний и Григорий Цуркану, попали в Сирии в плен к "Исламскому государству" и скорее всего казнены. Цуркану был на Украине дважды, оба раза в 2014 году. Заболотний ездил туда сначала как наемник ЧВК Вагнера, а потом в составе некоего казачьего формирования.

По сведениям Фонтанки.Ру, боевики Вагнера воевали на восточной Украине до осени 2015 года.

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07.10.2017
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Заложим и не спасем

Илья Мильштейн, 04.10.2017

Оттого вдвойне тяжело выслушивать речи представителей Минобороны РФ, которые привычно отрекаются от своих солдат и в лицо их тоже не узнают - после демонстрации видеозаписи. О чем игиловцы наверняка сообщат схваченным в деревне Эш-Шула.
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