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В Сирии на авиабазе Хмеймим разбился при взлете российский бомбардировщик Су-24. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны. Летчики не успели катапультироваться и погибли.

Катастрофа произошла утром во вторник. Самолет, направлявшийся на боевое задание, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился.

На земле разрушений нет.

Предполагаемая причина инцидента - техническая неисправность самолета.

В конце прошлого года аварии у берегов Сирии случились с двумя истребителями авианосца "Адмирал Кузнецов". 14 ноября 2016-го стало известно, что за несколько километров до авианосца при заходе на посадку крушение потерпел МиГ-29. Тогда спасательный вертолет подобрал парашют и пилота. Летчик остался жив.

5 декабря сообщалось, что при посадке на "Адмирал Кузнецов" выкатился за пределы палубы и разбился Су-33. Как заявлялось, в тот раз пилот также не пострадал.