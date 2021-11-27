Борьба с коронавирусом в России вызвала волну протестной активности. С начала ноября граждане выходят на митинги и записывают коллективные видеообращения, требуя отмены QR-кодов - пропуска для привитых и переболевших ковидом введены в том или ином варианте уже в большинстве регионов.

Неделя началась со сцен хаоса в Казани, где без QR-кодов перестали пускать в общественный транспорт. Это привело к перепалкам и дракам, несколько тысяч человек не смогли попасть на работу. В четверг в центре города прошел митинг - люди пели "Вставай, страна огромная" и выкрикивали "Долой куар-коды". На акции было задержано около 40 человек.

В тот же день в Челябинске протестующие пытались прорваться в здание регионального заксобрания. В Волгограде несколько активисток ворвались в местное управление Роспотребнадзора.

Участников уличных "куар-протестов" наказывают в основном штрафами по административным статьям. Усиливается кампания преследований за антипрививочную пропаганду онлайн - региональные подразделения Росздравнадзора мониторят интернет и доносят в СК, заведено уже около 40 уголовных дел.

Главные пиар-акции недели - ревакцинация Путина назальным препаратом, обращение врачей к знаменитостям-антиваксерам с предложением посетить "красную зону" и устроенный Вячеславом Володиным сеанс общения с народом в Телеграме - получились крайне неудачными.

Вокруг федеральных законопроектов о QR-кодах кипят страсти. Первое чтение в Госдуме назначено на 16 декабря.

Первый из внесенных правительством законопроектов обязывает местные власти ввести QR-коды для заведений общественного питания, организаций культуры и розничной торговли, массовых мероприятий. ПЦР-тестами можно будет пользоваться лишь до 1 февраля, затем такая возможность останется лишь у тех, у кого есть медотвод.

Вторым законопроектом поправки вносятся в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. После его принятия QR-коды понадобятся для посадки на поезда, самолеты и междугородние автобусы. Дату ввода в действие этих ограничений определит правительство.

Законопроекты направили в регионы для сбора отзывов. Только в среду и четверг документы одобрили парламенты Омской области, Хабаровского края, Коми, Пермского края, Татарстана, Башкирии, Брянской области, Чувашии, Оренбургской и Ростовской областей. Челябинская область приняла поправки со скандалом. В Северной Осетии протащить их удалось со второй попытки; в отставку ушел глава фракции "Единой России" Тимур Ортабаев.

По данным источников "Медузы", по поводу QR-кодов в правительстве конфликтуют "санитары" во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой и "экономисты" под началом первого вице-премьера Андрея Белоусова. Если первые настаивают на жестких мерах для ускорения вакцинации, то вторые опасаются негативного влияния этих мер на экономику. Как рассказал "Медузе" один из кремлевских политтехнологов, у "санитаров" возникли проблемы и с администрацией президента: ковидные ограничения отрицательно сказываются на рейтинге Путина.

Стихийные протесты против "куаризации" застали врасплох не только Кремль и региональные власти, но и прогрессивную общественность. Там, где одни видят опасное мракобесие, другие приветствуют долгожданную политизацию обездоленных слоев населения и начало борьбы против грядущего "цифрового ГУЛАГа".