К куару зовите Русь
Борьба с коронавирусом в России вызвала волну протестной активности. С начала ноября граждане выходят на митинги и записывают коллективные видеообращения, требуя отмены QR-кодов - пропуска для привитых и переболевших ковидом введены в том или ином варианте уже в большинстве регионов.
Неделя началась со сцен хаоса в Казани, где без QR-кодов перестали пускать в общественный транспорт. Это привело к перепалкам и дракам, несколько тысяч человек не смогли попасть на работу. В четверг в центре города прошел митинг - люди пели "Вставай, страна огромная" и выкрикивали "Долой куар-коды". На акции было задержано около 40 человек.
В тот же день в Челябинске протестующие пытались прорваться в здание регионального заксобрания. В Волгограде несколько активисток ворвались в местное управление Роспотребнадзора.
Участников уличных "куар-протестов" наказывают в основном штрафами по административным статьям. Усиливается кампания преследований за антипрививочную пропаганду онлайн - региональные подразделения Росздравнадзора мониторят интернет и доносят в СК, заведено уже около 40 уголовных дел.
Главные пиар-акции недели - ревакцинация Путина назальным препаратом, обращение врачей к знаменитостям-антиваксерам с предложением посетить "красную зону" и устроенный Вячеславом Володиным сеанс общения с народом в Телеграме - получились крайне неудачными.
Вокруг федеральных законопроектов о QR-кодах кипят страсти. Первое чтение в Госдуме назначено на 16 декабря.
Первый из внесенных правительством законопроектов обязывает местные власти ввести QR-коды для заведений общественного питания, организаций культуры и розничной торговли, массовых мероприятий. ПЦР-тестами можно будет пользоваться лишь до 1 февраля, затем такая возможность останется лишь у тех, у кого есть медотвод.
Вторым законопроектом поправки вносятся в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. После его принятия QR-коды понадобятся для посадки на поезда, самолеты и междугородние автобусы. Дату ввода в действие этих ограничений определит правительство.
Законопроекты направили в регионы для сбора отзывов. Только в среду и четверг документы одобрили парламенты Омской области, Хабаровского края, Коми, Пермского края, Татарстана, Башкирии, Брянской области, Чувашии, Оренбургской и Ростовской областей. Челябинская область приняла поправки со скандалом. В Северной Осетии протащить их удалось со второй попытки; в отставку ушел глава фракции "Единой России" Тимур Ортабаев.
По данным источников "Медузы", по поводу QR-кодов в правительстве конфликтуют "санитары" во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой и "экономисты" под началом первого вице-премьера Андрея Белоусова. Если первые настаивают на жестких мерах для ускорения вакцинации, то вторые опасаются негативного влияния этих мер на экономику. Как рассказал "Медузе" один из кремлевских политтехнологов, у "санитаров" возникли проблемы и с администрацией президента: ковидные ограничения отрицательно сказываются на рейтинге Путина.
Стихийные протесты против "куаризации" застали врасплох не только Кремль и региональные власти, но и прогрессивную общественность. Там, где одни видят опасное мракобесие, другие приветствуют долгожданную политизацию обездоленных слоев населения и начало борьбы против грядущего "цифрового ГУЛАГа".
Сергей Медведев, профессор Свободного университета
Вопрос, конечно, о строгости наказания, строгости мер (в отношении антипрививочников. - Ред.). Но сам факт их привлечения к ответственности должен иметь большое воспитательное значение. Это вопрос общественной безопасности. Этим должен заниматься Следственный комитет, полиция... Цена этого - не какие-то фантомные оскорбленные чувства, цена этого - реальные человеческие жизни.
Александр Плющев, журналист
Введение QR-кодов и разного рода локдаунов и ограничений в российских регионах - это, разумеется, тест... Это тест реакции людей на эти ограничения, тест чиновников, насколько они могут справляться с ситуацией, тест бюрократической системы. Иными словами, речь не о людях и их здоровье, а о том, насколько можно крутануть гаечки в этом направлении. Поэтому они такие разные: где-то QR-коды только в театры, где-то - в транспорт, а где-то - и на выход из дома. Ничего общего с борьбой с коронавирусом подобные меры в нашей стране, как правило, не имеют.
Дмитрий Колезев, главный редактор Republic
Глубинный народ не хочет QR-кодов. Если бы это были какие-нибудь там сторонники Алексея Навального, то уже было бы возбуждено дело о массовых беспорядках. Но тут негодует ядерный путинский электорат, с ним ссориться опасно. Я думаю, пока власть не понимает, что с этим делать. Им нужно получить больше информации и понять, какой у этого протеста потенциал и насколько его подавление будет рушить рейтинг Путина. Но ситуация, конечно, беспрецедентная (как сегодня честно признался Песков).
...У меня противоречивое отношение к протестующим против QR-кодов. С одной стороны, я считаю их лозунги в основном глупыми и вредными. С другой, сам по себе факт протестов мне кажется полезным: власть должна видеть, что многие люди, в том числе т.н. "глубинный народ", не согласны с ограничениями и готовы сопротивляться. Поэтому вводимые запреты должны быть строго ограничены и по времени, и по форме. Разумеется, далеко не факт, что власть воспримет сигнал именно так, предсказать действия системы довольно сложно. Но в целом сам факт протестной активности граждан мне пока кажется скорее полезным.
Юлия Галямина, политик
...Кажется, что впервые после пенсионной реформы возникла тема, которая по-настоящему задела тех, кто не привык протестовать и заниматься политикой. Более того, по сравнению с протестом против пенсионной реформы нынешний носит явно стихийный характер и не связан ни с одной из партий.
Многие комментаторы с высокомерием говорят об антиваксерах и темных людях, которые не готовы протестовать против политических репрессий, но готовы на борьбу с QR-кодами. Однако в нынешнем протесте главное не это. Люди протестуют не только против цифровых ограничений, но против несвободы, несправедливости и неравенства. Просто бороться напрямую за абстрактные ценности граждане не привыкли, не понимают, как и зачем это делать, да и вообще такая постановка вопроса кажется слишком политизированной, опасной и ассоциируется с дискредитированной в глазах граждан системной и несистемной оппозицией.
И в этом смысле борьбу с QR-кодами можно воспринимать только позитивно. Проблема России - в апатии и неучастии граждан в политике. И под каким соусом произойдет возврат общества к политической активности - не суть важно. А вот что действительно важно - поддержать людей, некоторые из которых, может, впервые сделали политическое заявление.
https://www.facebook.com/Iuliia.Galiamina/posts/6604894006219755
Екатерина Шульман, политолог
По первости казалось, что этих антикуарщиков, они же антиваксеры (хотя это не одно и то же), как-то стесняются особенно трогать, потому что это протест не политический: чай не за Навального вышли, а вот простой народ поднялся в своей дикости... И поскольку считается, что народная дикость устойчивости политической системы не угрожает, то их вроде как и не трогали. На прошлой неделе, надо зафиксировать, что эта первоначальная, может быть, растерянность, может быть, непонимание, как себя вести, закончилась и с этими антикуарщиками обращаются совершенно так же, как с политическими протестующими. Опять у нас вылезла наша любимая народная статья КоАП 20.2 - "несанкционированные массовые мероприятия", 19.3 - "неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов", штрафы, задержания - все как положено.
...Говоря о такого рода ограничительно-контрольных инициативах, которые вызывают у людей неприятную реакцию... Почему? Потому что люди опасаются, что под предлогом чрезвычайности все это вводится, а останется навсегда и что их будут отслеживать как товар. Есть люди, которых это оскорбляет по религиозным или культурным соображениям, есть те, кто из очень практических подозрений, и сказать, что это неоправданные подозрения, язык у нас в 2021 году не повернется.
Олег Кашин, публицист
Удивительно, но именно теперь, на коронавирусном вопросе, ломается прежнее сложившееся разделение на консервативное большинство и критически настроенное к власти меньшинство - с флэшмобами против QR-кодов выступают избиратели "Единой России", а критики власти, напротив, наименее критично воспринимают всю государственную риторику, по умолчанию соглашаясь с любыми принудительными и даже репрессивными мерами и не ставя под сомнение вообще ничего из того, что предлагает государство.
На наших глазах Россия переживает самую масштабную, без преувеличения, революцию, проводимую сверху. Некоторые, пусть и не базовые, права человека официально привязываются к присваиваемому государством статусу, и не нужно обладать какой-то особо алармистской фантазией, чтобы представить, как система QR-кодов интегрируется и с "Госуслугами", и с базами экстремистов, и с системами сторожевого контроля на транспорте - с чем угодно, и какой-нибудь очередной запрещенный человек, например иноагент, уже и в трамвай сесть не сможет - простите, мол, ваш QR-код недействителен.
Кирилл Мартынов, редактор отдела политики "Новой газеты"
Возможно, тут "технократы" столкнулись с фундаментальной проблемой: QR-коды выглядят в глазах значительной части граждан как покушение на ту самую стабильность, неидеальное, но понятное устройство российской жизни, ради сохранения которого стоило терпеть все остальное. Неясные дигитально-медицинские манипуляции над телами и документами россиян, особенно детей, сталкиваются с последствиями многолетней работы пропаганды, которая сводилась к тому, что ничего такого, нового, неясного, связанного с Западом, нам не нужно, мы проживем своим умом - травками, чаем с вареньем и "Арбидолом".
Виктор Шендерович, писатель, публицистНет общественного договора никакого. Они (россияне. - Ред.) понимают, что они живут среди ворья и негодяев. Что их здоровье никого не интересует. Что верить нельзя никому. И опять выбор... между ударенной на голову Шукшиной Марией и этим ворьем. Которое пилит бабки. Которое не пускает сюда вакцины. Которое лжет по статистике. Которое арестовывает по "санитарным делам", проводя одновременно съезды. И так далее. Мы опять между ударенными на голову антиваксерами находимся и ворьем.
...Есть взаимоотношения народа и власти. Это взаимоотношения пофигистов и народа, который понимает, что он должен выживать как хочет, что в гробу его видело это начальство. Он точно понял, что сменить начальство невозможно.
Роман Попков, журналист
Самое страшное - когда "маленького человека" лишают последних, тоже маленьких, но жизненно важных для него прав. Снобы из столичной "политоты" упрекают россиян, бунтующих против QR-кодов: мол, "на политические репрессии вам годами наплевать, на отсутствие честных выборов наплевать, а тут вы разбушевались".
...Людям обидно еще и потому, что новые правила поведения (прогрессивные, с точки зрения столичных интеллигентов) открывают новые бездны начальственного хамства. Множество маленьких начальников получают инструменты для того, чтобы упиваться внезапно появившейся властью, правом влиять на жизнь других людей.
...Надо отдать государству должное: оно, как правило, следит за колыханиями масс "глубинного народа" и способно реагировать чутко и оперативно. Так-то они "недограждане", конечно, но слишком уж их много и без крайней нужны лучше их не злить. Государство готово откатиться назад, встретив противодействие. Это же не с демократической оппозицией вести борьбу. Тут элиты видят пространство и для маневра, и для отступления, и для уступок.
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