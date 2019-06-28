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Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина | Свидетели Иеговы
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Также: Акции протеста, Регионы, Право, Полиция, Россия, Общество, Политика | Персоны: Владимир Путин

статья Антицарское это дело

28.06.2019
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В Челябинске участнице прошлогодней акции "Он нам не царь!" Оксане Ереминой предъявили обвинение по уголовному делу о хулиганстве за ослабление президента "в политическом аспекте". В постановлении о привлечении в качестве обвиняемой указано, что антипутинская акция выражала "политическую ненависть и вражду к действующему главе государства", а протестующие "своими преступными действиями умышленно совершили грубое нарушение общественного порядка, выразив явное неуважение к обществу".

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Вместе с Ереминой по делу проходят еще трое активистов. Согласно обвинению, вместе с другими участниками акции они заполнили перекресток и территорию около торгового центра "Алый", "препятствуя своим количественным преимуществом обычному движению людей" и создав угрозу их случайного выхода на проезжую часть.

Этим, считает следствие, они грубо нарушили общественный порядок "с целью выражения своей политической воли и политического мнения, а также выражения протеста против действующего главы государства - президента РФ В.В. Путина и выражения несогласия с результатами выборов президента РФ в 2018 году".

На акции в Челябинске 5 мая прошлого года было задержано 185 человек. Нескольких участников отправили под административный арест. 11 мая старший дознаватель ОП "Центральный" майор Ю. Спиридонова возбудила уголовное дело. Первоначально оно расследовалось по пункту "б" части 1 статьи 213 (хулиганство по мотивам политической ненависти; до 5 лет колонии). Оппозиционерам вменялось скандирование лозунгов "Путин - вор", "Раз, два, три - Путин, уходи" и "Дубровского в отставку" (Борис Дубровский - губернатор Челябинской области). Эти лозунги, как утверждается в постановлении Спиридоновой об открытии дела, "транслировались на постоянной основе посредством уличного радио".

Вскоре, однако, дело переквалифицировали на часть 2-ю статьи 213 (хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группы либо связанные с сопротивлением представителям власти; срок до 7 лет). Такие дела предполагают проведение уже не дознания, а следствия.

По делу прошли обыски, десятки человек были вызваны на допросы.

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28.06.2019
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Мы придем еще

13.06.2019

В День России московские полицейские напомнили протестующим и просто гуляющим, как тут обстоят дела со свободами. Людей жестко хватали и "паковали" на бульварах, на Трубной, в саду Эрмитаж. Разгул полицейского насилия был неизбежен после мощной общественной мобилизации за свободу Ивана Голунова и последовавшей закулисной сделки. Наши корреспонденты, как и многие журналисты в тот день, работали и снаружи, и внутри автозака.

Демонстранты на Пушкинской. Фото Юрия Тимофеева/Грани.ру

"Он нам не царь": хроника протестов

05.05.2018

Полицейские жестко разгоняли антипутинские акции в российских городах. По всей стране больше 1600 задержанных, почти половина из них в Москве. Схвачено много несовешеннолетних. Полицейские применяли спецсредства, избиения продолжаются в автозаках и участках. Протестующие вышли по призыву Алексея Навального под лозунгом "Он нам не царь".

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