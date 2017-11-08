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Также: Акции протеста, История, Регионы, Полиция, Право, Россия, Общество, Политика | Персоны: Владимир Ульянов (Ленин)

новость В Петербурге облили краской памятник Ленину

08.11.2017
Облитый краской памятник Ленину в Красном Селе. Фото из ВК-группы "Транспортный коллапс для жителей г. Красное Село"
Облитый краской памятник Ленину в Красном Селе. Фото из ВК-группы "Транспортный коллапс для жителей г. Красное Село"
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В городе Красное Село, входящем в черту Петербурга, неизвестные во вторник, в день 100-летия Октябрьского переворота, облили красной краской памятник Ленину. Информация об этом появилась днем 7 ноября в ВК-группе "Транспортный коллапс для жителей г. Красное Село".

В среду Фонтанка.Ру уточнила, что акция прошла рано утром, около 5:30. Как утверждает издание, на груди статуи протестующие написали слово "палач"; на фото во "Вконтакте" его, однако, не видно.

К деревьям вокруг памятника были гвоздями прибиты листовки с негативными оценками Ленина и текстами его распоряжений о казнях и заключении неблагонадежных граждан.

Полиция открыла дело по статье 214 УК (вандализм).

Памятник по состоянию на среду отмыли.

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Листовка на дереве у памятника Ленину в Красном Селе. Фото из ВК-группы "Транспортный коллапс для жителей г. Красное Село"

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08.11.2017
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