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Также: Акции протеста, Дети, Студенты, Правительство, Право, Общество, Политика, Россия | Персоны: Тимур Валиулин

новость Тимур и его команды

МВД предлагает наказывать учителей за участие школьников в протестах
17.10.2017
Школьники и студенты на шествии против коррупции, 26 марта 2017. Фото: Ю.Тимофеев/Грани.Ру
Школьники и студенты на шествии против коррупции, 26 марта 2017. Фото: Ю.Тимофеев/Грани.Ру
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Начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин предложил ужесточить ответственность учителей и родителей несовершеннолетних, принимающих участие в несогласованных протестных акциях. Об этом чиновник заявил на заседании Совета по правам человека при президенте, передает РБК.

"Мы должны задуматься о возможности внести поправки, изменения с тем, чтобы привлекать к ответственности не только организаторов такого рода акций, но и родителей школьников, которые в них участвуют, и педагогов учебных заведений", - сказал Валиулин.

По мнению чиновника, такие поправки необходимы, потому что процент молодежи, участвующей в протестах, растет, а средний возраст демонстрантов уменьшается.

Между тем часть 1 статьи 5.35 КоАП уже предусматривает ответственность родителей или других законных представителей детей за "неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию". Эту статью применяют в том числе против родителей школьников, задержанных на акциях протеста. По ней родителям грозит предупреждение или штраф от ста до пятисот рублей.

Например, в Нижнем Новгороде после антикоррупционной акции 26 марта полиция составила протоколы по статье 5.35 КоАП на пятерых родителей задержанных школьников.

23 мая спикер Совета федерации Валентина Матвиенко предложила запретить подросткам участвовать в митингах. "Убеждена, что несовершеннолетние граждане - дети, подростки - не должны участвовать в подобного рода акциях, особенно если они несанкционированные, - сказала Матвиенко. - Ведь дети подвергаются риску, под угрозой оказывается их безопасность. Это нечестно, это цинично, это попрание нравственных и гражданских норм".

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Его низводить молодым

08.10.2017

Защитить свое достоинство, заставить с собой считаться, вернуть себе право выбора: поколение, выросшее при Путине, поздравляет его с юбилеем, не убоявшись автозаков и арестов. "Всех не пересажаешь", "Путин вор", "Нам не нужен центр Э" - скандировала молодежь в Москве и Питере. Участники протеста - в видеорепортажах Дмитрия Борко и Наташи Шабановой.
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