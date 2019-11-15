Педофилия - обвинение безошибочное в своей гнилой мерзости, и первая реакция нормального человека - на всякий случай отбежать подальше от того, против кого это обвинение прозвучало.

В первые дни, напомню, мало было желающих вступаться и за карельского историка Юрия Дмитриева ("всякое бывает", "нет дыма без огня" и прочее, и прочее тоже звучало в те дни). Но - разобрались. И хотя Юрий Алексеевич продолжает сидеть в СИЗО, но всем давно очевидно, что преступники находятся по ту сторону процессуального спора.

В отношении Бориса Вишневского уголовного дела нет, но тем, кто затеял эту мерзость, оно, по всей видимости, и не нужно: идет уничтожение репутации. Классово чуждый Борис Лазаревич давно достал питерскую административную "малину" своей принципиальностью и бесстрашием.

Характерно, что ему, многолетнему обитателю властных коридоров, даже не попытались пришить коррупцию. Шьют педофилию. "Гнилые селедки" воняют вовсю, и ольгинские тролли каждый день подбрасывают новых...

За неимением возможности остановить этот беспредел юридически (для этого следовало бы посадить на скамью подсудимых слишком много орденоносцев), мы должны, по крайней мере, громко и внятно поставить точки над i.

Репутация Бориса Лазаревича Вишневского - репутация безукоризненная. "Гнилые селедки", которыми его сегодня обкладывают, - очередное преступление путинской администрации и уголовников, сросшихся с ней до степени полного сходства. Преступление, что и говорить, не самое большое в их длинном и кровавом перечне, но совершенно очевидное. Молчать об этом не надо, и отводить глаза не надо.

https://tinyurl.com/yf7pp2gr