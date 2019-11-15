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Также: Регионы, Студенты, СМИ, Общество, Политика, Россия | Персоны: Борис Вишневский, Евгений Пригожин

статья Грязевые ванны

15.11.2019
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98103
Кадр сюжета "России-24" о Борисе Вишневском

СМИ медиагруппы "Патриот", подконтрольной петербургскому олигарху Евгению Пригожину, развернули масштабную кампанию клеветы на депутата петербургского заксобрания от "Яблока", преподавателя РГПУ им. Герцена Бориса Вишневского. В многочисленных публикациях РИА ФАН, Nation News и других пригожинских СМИ оппозиционер обвиняется в сексуальных домогательствах к студенткам. Сюжет, в котором пересказываются эти публикации, вышел на федеральном телеканале "Россия-24".

Вишневский подал в полицию заявление о клевете, начата доследственная проверка. По данным "Фонтанки", кампанию против депутата обсудили на совете фракций петербургского заксобрания. Спикер городского парламента Вячеслав Макаров заявил, что жалоб на оппозиционера не поступало.

Солидарность с Борисом Вишневским выражают не только его питерские соратники.

Виктор Шендерович, писатель
Педофилия - обвинение безошибочное в своей гнилой мерзости, и первая реакция нормального человека - на всякий случай отбежать подальше от того, против кого это обвинение прозвучало.

В первые дни, напомню, мало было желающих вступаться и за карельского историка Юрия Дмитриева ("всякое бывает", "нет дыма без огня" и прочее, и прочее тоже звучало в те дни). Но - разобрались. И хотя Юрий Алексеевич продолжает сидеть в СИЗО, но всем давно очевидно, что преступники находятся по ту сторону процессуального спора.

В отношении Бориса Вишневского уголовного дела нет, но тем, кто затеял эту мерзость, оно, по всей видимости, и не нужно: идет уничтожение репутации. Классово чуждый Борис Лазаревич давно достал питерскую административную "малину" своей принципиальностью и бесстрашием.

Характерно, что ему, многолетнему обитателю властных коридоров, даже не попытались пришить коррупцию. Шьют педофилию. "Гнилые селедки" воняют вовсю, и ольгинские тролли каждый день подбрасывают новых...

За неимением возможности остановить этот беспредел юридически (для этого следовало бы посадить на скамью подсудимых слишком много орденоносцев), мы должны, по крайней мере, громко и внятно поставить точки над i.

Репутация Бориса Лазаревича Вишневского - репутация безукоризненная. "Гнилые селедки", которыми его сегодня обкладывают, - очередное преступление путинской администрации и уголовников, сросшихся с ней до степени полного сходства. Преступление, что и говорить, не самое большое в их длинном и кровавом перечне, но совершенно очевидное. Молчать об этом не надо, и отводить глаза не надо.

https://tinyurl.com/yf7pp2gr

Лев Шлосберг, политик
Пригожинские помойки пристали к Борису Вишневскому. Производители информационного дерьма получили заказ от властей Петербурга на единственного настоящего народного депутата петербургского парламента. Со свойственной им отмороженностью эти негодяи вывалили на Вишневского и вместе с ним в общество содержание своих черепных коробок.

За что мстят Вишневскому и кому это нужно? За независимость. За бесстрашие. За последовательность. За честность и неподкупность. За открытость. И за то, что его уважают люди. Народный политик, уважаемый гражданами, - что может быть страшнее для упырей, захвативших власть? Скажите мне, кто враг Вишневского, и я скажу вам, кто его заказал. Список заказчиков в Петербурге не просто короток, он состоит из одной фамилии.

...Уровень этой грязи полностью соответствует уровню заказчика – придумать такую ложь и погрузиться в такие помои может только человек с глубоким поражением интеллекта и абсолютным отсутствием морали. Тотальный антипод Вишневского. "Властитель слабый и лукавый, Плешивый щеголь, враг труда, Нечаянно пригретый славой, Над нами царствовал тогда...".

Всю свою политическую жизнь Борис Вишневский расчищает авгиевы конюшни российской политики. Это известно всем, в том числе владельцам конюшен. Производители навоза в этих конюшнях предсказуемо взбесились. Ничего, не страшно, люди хорошо понимают, кто производит политический навоз. Ошибиться невозможно. Вычистим всё.

https://www.facebook.com/lev.shlosberg/posts/2866787999998897

Дмитрий Гудков, политик
Пригожинские мерзости сейчас нужно воспринимать как орден - не тот, который выдают Ротенбергу, а настоящий. Просто сейчас в стране все поставлено с ног на голову: те, кто называется "патриотами", - последние негодяи, а кого пытаются замарать в телевизоре - настоящие патриоты.

Я и сам уже привычно чуть ли не в ежедневном режиме читаю новости о себе у пригожинских: фантазия у них, надо признать, богатая. Из самого яркого - это именно я сбил самолет, который сел на кукурузное поле. Я не шучу, так и написали. Ну, а мелочи перечислять смысла нет: там идет просто соревнование писак (уместное здесь слово) в мерзостях.

Конечно, я мог бы советовать Борису Вишневскому подать в суд, но тот у нас тоже "патриотический": мундеп и участник выборов в Мосгордуму Денис Шендерович уже полгода не может добиться рассмотрения дела по сочиненному на него пасквилю - просто не назначают заседание "в связи с загруженностью".

Да и чем тут поможет суд? Если в него обратится Борис Лазаревич, то это он сам своей репутацией поднимет суд до собственного уровня. Я бы таких одолжений черным платьишкам не делал.

История уже давно расставила все на свои места, и сколько бы клоачные "патриоты" ни писали мерзости, это ничего не изменит.

https://www.facebook.com/dgudkov/posts/3203086773066074

Григорий Михнов-Вайтенко, епископ Апостольской православной церкви
Есть хорошее русское слово "подонок". Считается, что "подонками" называли остатки жидкости, остававшейся на дне вместе с осадком, а так как по трактирам и кабакам частенько шлялся всякий сброд, допивающий мутные остатки алкоголя за другими посетителями, то вскоре слово "подонки" перешло на них. Похоже, очень похоже... Только остатки со стола своих бар допивают теперь не подонки, а "патриоты"...

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1542926002516991&set=a.457128141096788&type=3

Виктор Давыдов, бывший политзаключенный
Вангую: Обвинениям против Вишневского в совращении студенток суждена долгая история :(

Потом найдут и руки.

А возможно, Соколов (петербургский историк, арестованный за убийство. - Ред.) чисто по дружбе топил руки, которые отрезал Вишневский.

Но, скорее всего, Вишневский тайком подсунул Соколову отрезанные им руки, чтобы скомпрометировать патриота и РВИО. Для этой же цели он и убил студентку, проникнув в квартиру Соколова в его отсутствие.

https://www.facebook.com/groups/312182498867001/permalink/2540840332667862/

Сергей Шелин, политолог
Про что весь этот бред с липовым компроматом? Он о том, что в нем (Вишневском. - Ред.) видят главного у нас (в Петербурге. - Ред.) критика властей и поэтому работают по нему точно теми же методами, какие этими неделями введены против других общеизвестных критиков властей в Москве и не в Москве.

Вовлекаться в опровержения тут незачем. Ведь именно этого и хотят добиться - чтобы поглубже втянуть в разбирательства и споры и отвлечь от всего остального. Кидание грязью сегодня - признание общественного положения того, в кого ее кидают. Да, чем богаты, то и кидают.

https://www.facebook.com/sergey.shelin/posts/2497902460456153

Яна Антонова
Яна Антонова, гражданский активист (Краснодар)
В СПб пригожинскими холуями предпринята попытка дискредитации одного из наиболее уважаемых и известных российских политиков - депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Лазаревича Вишневского.

Могу сказать, что Борис Лазаревич - один из самых достойных людей встреченных мною за всю жизнь. А от холуев пригожинских другого и не жди. Мне очень жаль, что их шеф таки не сдох.

https://www.facebook.com/lady.michruk/posts/2578520538907183

Евгения Чирикова. Фото Е.Михеевой/Грани.Ру
Евгения Чирикова, гражданская активистка, политэмигрант
Дорогой Борис Вишневский, держитесь!

То, что против вас развернули грязную клеветническую кампанию, говорит о вашей эффективности и успешности. Вы по-настоящему мешаете мерзавцам, и они отвечают самым низким образом.

Мое восхищение вами и всем, что вы делаете для людей! Сил вам и здоровья! Правда победит!

https://www.facebook.com/ecmoru/posts/2492685097637720

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