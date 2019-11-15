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Кадр сюжета "России-24" о Борисе Вишневском
СМИ медиагруппы "Патриот", подконтрольной петербургскому олигарху Евгению Пригожину, развернули масштабную кампанию клеветы на депутата петербургского заксобрания от "Яблока", преподавателя РГПУ им. Герцена Бориса Вишневского. В многочисленных публикациях РИА ФАН, Nation News и других пригожинских СМИ оппозиционер обвиняется в сексуальных домогательствах к студенткам. Сюжет, в котором пересказываются эти публикации, вышел на федеральном телеканале "Россия-24".
Вишневский подал в полицию заявление о клевете, начата доследственная проверка. По данным "Фонтанки", кампанию против депутата обсудили на совете фракций петербургского заксобрания. Спикер городского парламента Вячеслав Макаров заявил, что жалоб на оппозиционера не поступало.
Солидарность с Борисом Вишневским выражают не только его питерские соратники.
В первые дни, напомню, мало было желающих вступаться и за карельского историка Юрия Дмитриева ("всякое бывает", "нет дыма без огня" и прочее, и прочее тоже звучало в те дни). Но - разобрались. И хотя Юрий Алексеевич продолжает сидеть в СИЗО, но всем давно очевидно, что преступники находятся по ту сторону процессуального спора.
В отношении Бориса Вишневского уголовного дела нет, но тем, кто затеял эту мерзость, оно, по всей видимости, и не нужно: идет уничтожение репутации. Классово чуждый Борис Лазаревич давно достал питерскую административную "малину" своей принципиальностью и бесстрашием.
Характерно, что ему, многолетнему обитателю властных коридоров, даже не попытались пришить коррупцию. Шьют педофилию. "Гнилые селедки" воняют вовсю, и ольгинские тролли каждый день подбрасывают новых...
За неимением возможности остановить этот беспредел юридически (для этого следовало бы посадить на скамью подсудимых слишком много орденоносцев), мы должны, по крайней мере, громко и внятно поставить точки над i.
Репутация Бориса Лазаревича Вишневского - репутация безукоризненная. "Гнилые селедки", которыми его сегодня обкладывают, - очередное преступление путинской администрации и уголовников, сросшихся с ней до степени полного сходства. Преступление, что и говорить, не самое большое в их длинном и кровавом перечне, но совершенно очевидное. Молчать об этом не надо, и отводить глаза не надо.
За что мстят Вишневскому и кому это нужно? За независимость. За бесстрашие. За последовательность. За честность и неподкупность. За открытость. И за то, что его уважают люди. Народный политик, уважаемый гражданами, - что может быть страшнее для упырей, захвативших власть? Скажите мне, кто враг Вишневского, и я скажу вам, кто его заказал. Список заказчиков в Петербурге не просто короток, он состоит из одной фамилии.
...Уровень этой грязи полностью соответствует уровню заказчика – придумать такую ложь и погрузиться в такие помои может только человек с глубоким поражением интеллекта и абсолютным отсутствием морали. Тотальный антипод Вишневского. "Властитель слабый и лукавый, Плешивый щеголь, враг труда, Нечаянно пригретый славой, Над нами царствовал тогда...".
Всю свою политическую жизнь Борис Вишневский расчищает авгиевы конюшни российской политики. Это известно всем, в том числе владельцам конюшен. Производители навоза в этих конюшнях предсказуемо взбесились. Ничего, не страшно, люди хорошо понимают, кто производит политический навоз. Ошибиться невозможно. Вычистим всё.
https://www.facebook.com/lev.shlosberg/posts/2866787999998897
Я и сам уже привычно чуть ли не в ежедневном режиме читаю новости о себе у пригожинских: фантазия у них, надо признать, богатая. Из самого яркого - это именно я сбил самолет, который сел на кукурузное поле. Я не шучу, так и написали. Ну, а мелочи перечислять смысла нет: там идет просто соревнование писак (уместное здесь слово) в мерзостях.
Конечно, я мог бы советовать Борису Вишневскому подать в суд, но тот у нас тоже "патриотический": мундеп и участник выборов в Мосгордуму Денис Шендерович уже полгода не может добиться рассмотрения дела по сочиненному на него пасквилю - просто не назначают заседание "в связи с загруженностью".
Да и чем тут поможет суд? Если в него обратится Борис Лазаревич, то это он сам своей репутацией поднимет суд до собственного уровня. Я бы таких одолжений черным платьишкам не делал.
История уже давно расставила все на свои места, и сколько бы клоачные "патриоты" ни писали мерзости, это ничего не изменит.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1542926002516991&set=a.457128141096788&type=3
Потом найдут и руки.
А возможно, Соколов (петербургский историк, арестованный за убийство. - Ред.) чисто по дружбе топил руки, которые отрезал Вишневский.
Но, скорее всего, Вишневский тайком подсунул Соколову отрезанные им руки, чтобы скомпрометировать патриота и РВИО. Для этой же цели он и убил студентку, проникнув в квартиру Соколова в его отсутствие.
https://www.facebook.com/groups/312182498867001/permalink/2540840332667862/
Вовлекаться в опровержения тут незачем. Ведь именно этого и хотят добиться - чтобы поглубже втянуть в разбирательства и споры и отвлечь от всего остального. Кидание грязью сегодня - признание общественного положения того, в кого ее кидают. Да, чем богаты, то и кидают.
https://www.facebook.com/sergey.shelin/posts/2497902460456153
Могу сказать, что Борис Лазаревич - один из самых достойных людей встреченных мною за всю жизнь. А от холуев пригожинских другого и не жди. Мне очень жаль, что их шеф таки не сдох.
https://www.facebook.com/lady.michruk/posts/2578520538907183
То, что против вас развернули грязную клеветническую кампанию, говорит о вашей эффективности и успешности. Вы по-настоящему мешаете мерзавцам, и они отвечают самым низким образом.
Мое восхищение вами и всем, что вы делаете для людей! Сил вам и здоровья! Правда победит!
Мы наблюдаем демонстрацию государственного подхода к инакомыслящим. Неустанную заботу партии, правительства, спецслужб и спецрепортеров об их моральном облике. И если так дальше пойдет, то практически все наши доморощенные революционеры, правозащитники, исследователи сталинской эпохи достигнут той степени целомудрия, которую можно будет приравнивать к святости.