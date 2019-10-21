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Владимир Путин отправил на пенсию председателя своего Совета по правам человека Михаила Федотова. Ушедшего, как и предполагалось, сменил на этом посту Валерий Фадеев, бывший ведущий программы "Время". Вместе с Федотовым СПЧ покидают политолог Екатерина Шульман, глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, профессор ВШЭ Илья Шаблинский. Это безусловно знаковое событие свидетельствует о том, что даже такой СПЧ, возглавляемый вполне лояльным Кремлю Федотовым, лидера нации не устраивает. Лояльные и осторожно бунтующие уже не востребованы. Востребованы способные горестно утираться после смачного плевка в лицо или такие, как украинский беженец Вышинский, руководимые витринным единоросом.

Главное, что привлекает к сюжету, связанному с кадровыми преобразованиями в СПЧ, - это его динамика. Сперва недавние слухи про Федотова и Фадеева. Потом открытое письмо, подписанное большинством членов Совета, с просьбой к Владимиру Владимировичу не увольнять главного нашего правозащитника. "Учитывая личные заслуги Михаила Александровича и его непререкаемый авторитет", да. И мы еще третьего дня гадали, как поступит тот, при котором служит Федотов. А вот уже и приказ подписан, и с проклятой неизвестностью покончено.

Мало того, из этой группы неравнодушных изгнаны наиболее, как бы сказать, неравнодушные, а им на смену призван Кирилл Вышинский. Тот самый, который возглавлял филиал РИА "Новости" в Киеве, был арестован и в рамках обмена заложниками депортирован в Москву, где вступил в должность исполнительного директора агентства "Россия сегодня". Это тоже, в общем, такой обмен: Федотова на Фадеева, Чикова на Вышинского. Все, хочется прибавить, свободны, но отчисленная из СПЧ Екатерина Шульман эти важные слова уже произнесла, так что прибавлять, собственно, нечего.

Разве что мелкие замечания внести. Смысл существования этого несчастного Совета до сих пор для Путина сводился к тому, чтобы раз в год глумиться над правозащитой как общественным институтом в целом и над правозащитниками в частности. (А кого когда сажать и кого вдруг миловать, он догадывался и без них, без Федотова с его единомышленниками.) Теперь месье гарант Конституции, знающий толк в извращениях, решил себе удовольствие удвоить, как ранее этого достигал, когда через нижнюю свою палату назначал уполномоченным по правам человека милицейского генерала. И ежели никто из недоисключенных пока соратников Михаила Александровича, которым он сегодня буквально плюнул в лицо, не уволится, то можно считать, что своей очередной цели Владимир Владимирович достиг.

Имеется у этой динамичной истории и понятное политическое измерение. В эпоху таинственного транзита власти, сопровождаемого новыми посадками, постоянными акциями протеста против них и медленным, но неуклонным расширением протестного движения, Путину уже и лояльные правозащитники не нужны. Нужны окончательно униженные. Остальных надо зачищать, вместе с Навальным и его испанскими покровителями. Остаться должен один собирательный Фадеев в обнимку с чисто конкретным Вышинским, которому всегда будет что рассказать о злодеяниях кровавой киевской хунты. Это грозный знак и в рассуждении внутриполитических планов президента РФ, и в отношении планов внешнеполитических. Пожалуй, у остающихся в СПЧ немногих достойных людей еще имеется возможность хоть слегка обломить ему кайф, подав в отставку, но желающих что-то не видно и не слышно, и это значит, что издевательство продолжается.