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Также: Мильштейн, Право, Акции протеста, Спецслужбы, Колонки, Общество, Россия, Политика | Персоны: Лев Пономарев, Илья Мильштейн, Михаил Федотов

статья Необъяснимое глумление

Илья Мильштейн, 07.12.2018
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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Историю про арест Льва Александровича Пономарева можно разделить на три части. Получится три разных сюжета. Три разных события, хотя и связанных между собой суровыми незримыми нитями.

Что касается приговоров суда, то это было, выражаясь с предельной мягкостью, беспредельное скотство. В нем активно поучаствовали и высшие инстанции, включая силовые, которым подчиняется наш самый независимый в мире суд, и лично судьи Дмитрий Гордеев и Анна Селиверстова. Это история простенькая и банальная.

Что касается причин, по которым привлекли к суду известнейшего правозащитника, то с ними разбираться сложнее. Вероятнее всего, начальство обиделось на руководителя движения "За права человека", после того как он, получивший очередной президентский грант в прошлом году, не оценил по достоинству этот щедрый барский подарок и не встал на путь исправления и деятельного сотрудничества с кремлевской администрацией. Напротив, начал активно вступаться за арестованных по делам "Сети" и "Нового величия", и даже отказ в новом гранте его не образумил.

Дошло до того, что Пономарев на своей странице в Фейсбуке репостнул, вообразите себе, сообщение о подготовке схода "В защиту нового поколения", состоявшегося 28 октября. А 3 декабря стал одним из заявителей нового протестного мероприятия - "Марша за мир. Против насилия", о чем власти, конечно же, узнали заранее. Потому 2 декабря на него был составлен протокол о призывах к несогласованной октябрьской акции, а три дня спустя, по установившейся традиции заглатывая буквы, слова и целые предложения, судья Гордеев огласил приговор Льву Александровичу.

Наконец, это история заложничества. Причем добровольного. Так уж вышло, что почти одновременно с тем, что творилось в здании столичного Тверского райсуда, развивался еще один сюжет, прямо относящийся к делам Пономарева, "Сети", "Нового величия" и многим подобным процессам. Формировался новый состав Совета по правам человека при президенте Путине, и это был сюжет бесконечно печальный. Ибо смысл существования данного Совета, особенно в последние годы, все более неочевиден, тогда как осознание его бессмысленности нарастает с каждым днем. Если не кромешного позора - в те минуты, когда 77-летнего старика отправляют в спецприемник №1, а глава СПЧ Михаил Федотов, называя это решение "необъяснимым", силится и честно не может постичь: почему ж посадили-то, вместо того чтобы оштрафовать?

Ответ на такой вопрос с ходу дать, сами понимаете, затруднительно, зато хочется спросить: нужен ли вообще правозащитный cовет, способный лишь выставлять себя на посмешище в глазах общества и, что, пожалуй, еще хуже, в глазах начальства. Надо ли записываться туда, где тебя постоянно унижают, отвергая почти все твои прошения, мольбы и челобитные, и ты с этим свыкаешься настолько, что уже не отличаешь защиту прав человека от ее дискредитации и злой пародии на нее. Или, все давно поняв и про Путина, при котором состоишь, и про его режим, учишься разговаривать со скотами на их скотском языке и порой достигаешь в этом деле фантастических успехов. Они тебя слышат, они тебе внимают, они учитывают твое мнение.

Вот и рассмотрение апелляции на приговор Льву Пономареву в Мосгорсуде обернулось, как бы поточнее выразиться, сенсацией. Нет, старика не выпустили из спецприемника. Нет, осталось необъяснимым, за что его посадили и как теперь с этим жить. Зато срок его административного ареста снижен на девять суток, и это не то чтобы победа, но, если угодно, ответ на все вопросы.

Да, не могли оштрафовать, не захотели грабить отлученного от грантов, а 16 суток... что ж, при других царях смутьянов у нас карали гораздо строже. Чем и утешимся, узнавая, что в тот же день продлили срок домашнего заключения шестерым обвиняемым по делу "Нового величия". И да, в СПЧ работать сегодня стыдно, но если умеешь справляться с этим тяжелым чувством, то отчего бы и не поработать? Веря, что именно благодаря твоему заступничеству дали 16 суток, а не 25, двушечку вместо пятерочки, десяточку - вместо того чтобы пристрелить в подъезде. Поверить, правда, нелегко, но это дело привычки.

Короче, это все разные истории - про арест, про вердикт, про добровольное заложничество. Разные, но тем не менее объединенные одной общей темой, которую в рамках цензурной русской речи определить затруднительно, хотя можно было бы выразить одним словом, а иначе не получается. Иначе придется опять долго и нудно излагать, почему посадили невиновного, кого он обидел и что происходит с нашими системными правозащитниками. Это все маленькие истории, пребывающие внутри большой - истории путинской России, которая творится на наших глазах. Объектом ее является многомиллионный народ, очередной жертвой издевательств - старый диссидент, соратник Андрея Сахарова, и что горше всего - жертвой неприкрытого глумления, чему невольно способствовал и несчастный наш СПЧ. История продолжается, глумлению не видно конца.

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