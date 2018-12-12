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"Владимир Владимирович и правозащитники" - тема практически неисчерпаемая. Предмет, который ждет своих исследователей - в сфере политологии, конфликтологии, психологии. Пьеса, которую еще напишет даровитый, склонный к абсурдистским сюжетам при выстраивании диалогов драматург. Важно только не утонуть в материале, вычленяя главное. Материала много.
В прошлый раз, например, это был биологический материал. Утомленный речами про "атмосферу ненависти" в нашем обществе, которыми ему досаждали ораторы, президент заговорил о том, как иностранцы собирают указанный материал "по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации". Выслушав это все в гробовом молчании, собравшиеся вернулись к обычным своим проблемам, но познаниями в области биологии они явно обогатились. Прямо по лицам видно было.
Вчерашнее заседание СПЧ при Владимире Путине, если сравнивать с предыдущим, было пронизано иными чувствами. Встреча прошла в атмосфере скорби, ибо в тот день хоронили Людмилу Михайловну Алексееву, а диссидент брежневских еще времен Лев Пономарев отбывал внезапный срок за перепост сообщения о подготовке схода "В защиту нового поколения" - и Николай Сванидзе в своем выступлении соединил эти безрадостные события. Он рассказал президенту о том, что последнюю в жизни подпись за день до смерти глава МХГ поставила под заявлением с требованием освободить Пономарева, а те, за кого вступался арестант, стали жертвой провокации. Ответ Владимира Владимировича, как можно было опять-таки судить по лицам, потряс присутствующих примерно в той же мере, что и прошлогодний его спич против поджигателей биологической войны.
На сей раз он повествовал о войне гражданской. Оправдывая решения двух судов, покаравших Пономарева, он неожиданно вспомнил про Францию. "Мы же с вами не хотим, - объяснил Путин правозащитникам, - чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд, и страна потом погружается в условия чрезвычайного положения". И хотя пораженный Михаил Федотов, чуть позже и Сванидзе пытались растолковать ему, что речь идет о пытках и провокациях, против которых протестовали граждане вместе с Пономаревым, и вообще было непонятно, где Париж с покрышками, а где спецприемник и Лев Александрович, президент отнесся к их словам с откровенным недоверием. Они опять волновались, он снова их просвещал.
То есть повторялась известная по многим путинским пресс-конференциям и другим его диспутам с соотечественниками история, когда люди ему жаловались на жестокосердного и подлого нашего Фому, а он им задвигал про бесчинства иностранного Еремы. Однако в дискуссии с правозащитниками подобные истории всегда звучат особенно впечатляюще. Вот и теперь надо было слышать, с каким отчаяньем некоторые из них взывали к нему и что он отвечал. Допустим, Игорь Каляпин рассказывал ему о чудовищной ситуации с пытками, а Путин, посмеиваясь, откликался анекдотом из жизни садистов - афганских правоохранителей.
"Владимир Владимирович и правозащитники" - тема практически неисчерпаемая, но кое-какие предварительные выводы, помогая грядущему исследователю, можно сделать уже сейчас. На 25-м году существования Совета по правам человека. Допустим, ответить на вопрос, для чего Путину СПЧ. Именно для того, чтобы в собрании людей, как правило, интеллигентных, информированных, обеспокоенных - подавать кафкианские реплики и травить байки. У него, в сущности, не так уж много развлечений в жизни, тем более в последнее время, но раз в год он может позволить себе в качестве главного героя поучаствовать в заведомо абсурдистской пьеске.
Имеется ответ и на вопрос, для чего это нужно правозащитникам. Раз в год при большом скоплении телекамер и гораздо реже в приватной обстановке самые доверенные из них, тот же Федотов, получают возможность донести до Владимира Владимировича свои тревоги и печали. Выглядит это ужасно, как всякая трагикомическая бессмысленная постановка с нелепым концом. Но где-то там, за кулисами им иногда, вероятно, удается склонить гаранта или его приближенных к мысли, что вот этого узника не следует больше терзать, а тех девочек лучше бы отпустить - и это вносит определенный смысл в их деятельность.
На одних весах - унижения и пустопорожние прения, на других - человеческие жизни и гласность старательно протоколируемых дебатов. В центре зала - палач, вокруг него - просители, желающие быть услышанными. Двести челобитных отправляются в урну, но одна внимательно прочитывается, на бумаге ставится подпись и ни за что приговоренный выходит на свободу. И это по сути безнадежная пьеса, поскольку сам факт иногда резкого, чаще спокойного, порой подобстрастного разговора с Путиным узаконивает все беззакония, которые он творит. Но они не теряют надежду, и надо видеть, с каким достоинством Федотов доносит президенту о трудностях общения с высокомерными американскими коллегами и как важно кивает, внимая "правозащитнику" Броду, когда тот докладывает о "нарушениях прав россиян" за границей. В эту игру ведь тоже необходимо играть, если хочешь казаться объективным в глазах лидера нации.
Когда-нибудь спектакль кончится и СПЧ соберется уже без него, без Путина, к которому обращены и похвалы, и мольбы, и протесты. В другом составе, в другие времена, в другой стране, лет через десять, вряд ли раньше, скорее позже. Дожившие, хочется верить, проклянут того, перед кем стелились, кого упрашивали, с кем спорили, демонстрируя бесстрашие. Но ему уже будет все равно, а нам, кто доживет, всегда будет и больно, и стыдно вспоминать, как царь издевался над своими дозволенными диссидентами.
Однако точно соразмерить пользу и вред, которые они приносили стране своими беседами с первым лицом, мы не сможем и тогда. Одного отпустил, еще двести посадил - какая цифра перетянет? Такая уж это пьеса - выматывающая зрителя однообразием несуразных монологов, беспросветная, гнусная, обнадеживающая, загадочная.
Оптимистами, которые не хотят и не могут простить грех сервильности своим по сути единомышленникам, являются как раз люди бескомпромиссные. Они верят, что тотальный отказ интеллигентов от сотрудничества с властью скорее приведет к ее изоляции и падению, нежели все эти бессмысленные "малые дела". Они считают, что заседать с Путиным в одном Совете под его руководством - это бесчестье и позор. Напротив, Людмила Алексеева была безысходным пессимистом.
Да, Пономарева не могли оштрафовать, не захотели грабить отлученного от грантов, а 16 суток... что ж, при других царях смутьянов у нас карали гораздо строже. Чем и утешимся, узнавая, что в тот же день продлили срок домашнего заключения шестерым обвиняемым по делу "Нового величия". И да, в СПЧ работать сегодня стыдно, но если умеешь справляться с этим тяжелым чувством, то отчего бы и не поработать?
Тем не менее вытаскивать заложника из Чечни необходимо, и это все-таки, при всей ее внешней безысходности, хорошая новость - о том, что Федотов обратился в Генпрокуратуру, а оттуда послали запрос в Грозный. Это в любом случае лучше, чем глухое беспомощное молчание по поводу сфабрикованного дела.
Никого не интересует мнение каких-то думских деятелей, хотя формально именно они имеют право объявить амнистию. Главный вопрос обращен к президенту: люди, которых он не считает политзаключенными, выйдут на свободу или нет? Мы ведь ничего не знаем про граждан, отбывающих свои уголовные сроки. Зато мы точно знаем, что те, кого Путин отказывается признать политзеками, невиновны.
Александр Брод прекратил голодовку, и это первая хорошая новость. Другая хорошая новость связана с тем, что Александра Семеновича все-таки не включат в список кандидатов, достойных войти в президентский Совет по правам человека, ради чего он голодал. Глава СПЧ Михаил Федотов, в иных случаях мягкий и уступчивый, на сей раз проявил жесткость: список пересматриваться не будет, и Броду в нем места нет.