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Также: Президент, Право, Россия, Общество, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Михаил Федотов, Валерий Фадеев, Владимир Путин, Игорь Каляпин, Александр Верховский, Тамара Морщакова, Екатерина Шульман, Александр Сокуров, Николай Сванидзе, Павел Чиков

статья "Непререкаемый авторитет"

Илья Мильштейн, 18.10.2019
Владимир Путин и Михаил Федотов. Фото пресс-службы президента
Владимир Путин и Михаил Федотов. Фото пресс-службы президента
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Председателю Совета по правам человека Михаилу Федотову в сентябре исполнилось 70 лет, и по закону он должен свой пост покинуть. В таком духе высказывается анонимный источник в Кремле. Уже названо имя человека, который займет место уходящего президентского правозащитника. Это Валерий Фадеев - секретарь Общественной палаты, член центрального штаба ОНФ, бывший телеведущий, видный единорос. В связи с чем большая группа участников СПЧ обратилась к Владимиру Путину с письмом, в котором призывает гаранта не отправлять председателя на пенсию. "Учитывая личные заслуги Михаила Александровича и его непререкаемый авторитет, совет обращается к Вам с просьбой продлить срок его полномочий на время работы совета в нынешнем составе", - говорится в этом письме.

Границы лояльности в отношениях интеллигенции с властью - понятие растяжимое. Вы полагаете, что "дипломат" Федотов слишком сервилен и дискредитировал свое высокое звание, - а вот не желаете ли увидеть в его кресле образцового холуя? Андрей Бабушкин, Александр Верховский, Игорь Каляпин, Тамара Морщакова, Николай Сванидзе, Александр Сокуров, Павел Чиков, Екатерина Шульман, люди весьма достойные, и многие другие подписанты обращения к Путину этого не желают. Они склоняются к мысли, что при Фадееве им будет работать гораздо тяжелей, о чем и уведомляют Владимира Владимировича.

В чем при желании легко усмотреть ту же сервильность, поскольку главной проблемой СПЧ при Путине является непосредственно Путин. Однако к кому им еще обращаться, призывая в свидетели и союзники российскую общественность? Это такая игра, в которую вовлечены десятки системных и околосистемных либералов, убежденных в том, что по другим правилам играть не получится. Это такой бунт, выраженный в стилистике одновременно требовательной и раболепной. Дескать, мы, нижеподписавшиеся, хотим, чтобы все оставалось как есть, то есть плохо, а не становилось хуже и хуже.

Вообще сигнал из Кремля, насчет отставки Федотова и назначения Фадеева, послан довольно тревожный. На фоне разрастающегося "московского дела" и упорных слухов о грядущем ужесточении режима выдвижение единороса на главный правозащитный пост в стране заставляет предположить, что скоро защищать россиян станет совсем уж некому, и даже раз в году, на встрече президента с его советом некому будет с ним спорить. Одни сами уйдут, других прогонят вслед за "непререкаемым авторитетом". Ясно также, что решение об уходе Михаила Александровича было принято буквально на днях, ибо 70-летнего возраста он достиг еще 18 сентября, а в подобных случаях у нас даже генералов извещают об увольнении заблаговременно. Вероятно, Путину надоело полемизировать и с ним, и в особенности с его соратниками, и тогда взял слово анонимный источник в Кремле.

Сам председатель тоже не хочет уходить, иначе он, опытнейший царедворец, не допустил бы появления и публикации отчаянной челобитной. Однако силы неравны, и если человек, при котором состоят все наши официальные народные заступники, уже принял решение, то письмо останется без ответа. Впрочем, не исключено, что ему еще не вполне наскучили игры в правозащиту, и тогда он, как бы прислушавшись к голосу взволнованной общественности, отправлять Федотова на пенсию пока не станет. В конце концов опыт показывает, что сажать невиновных при этом, как бы несогласном председателе ничуть не труднее, чем при каком-нибудь другом, который будет согласен на все.

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Илья Мильштейн, 18.10.2019
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Илья Мильштейн

Их молению внемли

Илья Мильштейн, 12.12.2018

На одних весах - унижения и пустопорожние прения, на других - человеческие жизни и гласность старательно протоколируемых дебатов. В центре зала - палач, вокруг него - просители, желающие быть услышанными. Двести челобитных отправляются в урну, но одна внимательно прочитывается. И это по сути безнадежная пьеса, поскольку сам факт иногда резкого, чаще спокойного, порой подобострастного разговора с Путиным узаконивает все беззакония, которые он творит.
Илья Мильштейн

Возьми злодея за руку

Илья Мильштейн, 10.12.2018

Оптимистами, которые не хотят и не могут простить грех сервильности своим по сути единомышленникам, являются как раз люди бескомпромиссные. Они верят, что тотальный отказ интеллигентов от сотрудничества с властью скорее приведет к ее изоляции и падению, нежели все эти бессмысленные "малые дела". Они считают, что заседать с Путиным в одном Совете под его руководством - это бесчестье и позор. Напротив, Людмила Алексеева была безысходным пессимистом.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Необъяснимое глумление

Илья Мильштейн, 07.12.2018

Да, Пономарева не могли оштрафовать, не захотели грабить отлученного от грантов, а 16 суток... что ж, при других царях смутьянов у нас карали гораздо строже. Чем и утешимся, узнавая, что в тот же день продлили срок домашнего заключения шестерым обвиняемым по делу "Нового величия". И да, в СПЧ работать сегодня стыдно, но если умеешь справляться с этим тяжелым чувством, то отчего бы и не поработать?
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