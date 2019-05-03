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Путинский паханат неизбежно будет распространять заразу авторитаризма по всему миру. Не только брать под покровительство и спасать до последнего самые одиозные и отмороженные режимы. Любая неавторитарная страна, попавшая в орбиту влияния путинской неоимперии, имевшая несчастье заиметь с ней близкие отношения, окажется перед угрозой сползания в авторитаризм.

Любая власть инстинктивно стремится высвободиться из-под контроля общества. В любом лидере дремлет желание сделать свою власть несменяемой. И любой лидер, осознавший это свое глубинное желание, будет знать, что он всегда найдет поддержку у путинского паханата. Помощь в выстраивании и защите системы несменяемости власти является главным экспортным товаром путинской России.

И не только потому, что России больше практически нечего предложить. Продвижение этого товара на мировом рынке стало для путинского паханата главной стратегической задачей, самоцелью. И это не историческая случайность, не прихоть сбрендивших временщиков. Это заложено в природе нынешней российской власти, в ее генезисе.

Путинский паханат - это "бандитский Петербург" у власти. Он зародился тогда, когда каждая бизнес-структура обзаводилась "секьюрити" из бандитов и отставных спецслужбистов. Эти "секьюрити" разрастались, подминали под себя все, подменяли собой все. Именно они стали главными игроками на новорусском рынке. Они распространили свои методы на все общественные отношения - экономические, социальные, а затем и политические. Методы мафии, методы "рыцарей плаща и кинжала". Это ведь одни и те же методы.

Так были построены мафиозный капитализм и мафиозное государство, формой правления которого и стал естественным образом паханат. Его отношения с обществом - это отношения братка и "овцы". Для его правящей элиты оскорбительна сама мысль о том, что общество может как-то вмешиваться в принятие политических решений, как-то влиять на них. Поэтому путинская клептократия одержима идеей контроля. Контроля исключительно сверху. Контроля по принципу мафии и осуществляемого методами мафии.

Она боится всего, что как-то подрывает этот контроль. Любого примера удачной смены власти в любой другой стране. Это совсем не обязательно свержение диктатора в результате революции. Даже мирная, цивилизованная смена власти на выборах вызывает у них неприязнь и подозрения. Наверняка это тоже результат закулисных манипуляций зловредных сил. Как и все революции. Это неправильно. При правильном порядке власть никак не должна меняться. Ни на улице, ни на выборах. А лидер, добровольно отдавший власть, не сумевший выстроить систему, обеспечивающую ее несменяемость, - достойный презрения лошара.

Путинская уголовно-чекистская элита хочет жить в понятном для нее мире, в котором она будет договариваться по понятиям с такими же конкретными пацанами о "раёнах" контроля. А вот западная правовая либеральная демократия - это неправильно. Там "овцы" лезут в дела пацанов, там непредсказуемо меняется власть, там "глубинное государство", то есть институты, связывающие руки пацанам и заставляющие их действовать по дурацким правилам. Что же это за порядок такой, при котором пацаны не могут решить любой вопрос чисто конкретно? Поэтому западной демократии не должно быть. Советская империя видела свою всемирно-историческую миссию в распространении своего проекта светлого будущего. У путинской неоимперии такого проекта нет. Но она тоже ощущает некую всемирно-историческую миссию: искоренить неправильную и вредную западную демократию. Она тоже хочет сделать всех такими же.

Отношения путинского паханата с Западом - это отношения мафии с правоохранительными органами. Мафия стремится в них внедриться, взять под контроль и использовать в своих интересах. Мафия стремится их омафиозить. Путинский паханат - это вампир, чей укус обращает жертву в подобного ему. Он будет стремится превратить западные демократические институты в такую же выхолощенную, мертвую имитацию, в какую он превратил их в России. Он их ненавидит, как нежить ненавидит все живое. Он будет превращать в мертвечину все, до чего дотянется.

Западное общество, как и любой живой организм, болеет всевозможными болезнями. В его организме живет достаточно инфекций, враждебных и опасных для демократии. И если каждодневно не прилагать усилия к поддержанию жизни демократических институтов, они переродятся в имитацию. Нет ничего более опасного для западной цивилизации, чем самоуспокоенность, расслабленность.

Путинский паханат - это раковая опухоль в теле цивилизации. Она распространяет свои метастазы повсюду. Она активирует и усиливает все болезни цивилизации. Повторю в который раз: путинский паханат на сегодняшний день - самая опасная угроза цивилизации. Более опасная, чем агрессивный исламский фундаментализм. Более актуальная, чем тоталитарный Китай.

Нет ничего более ошибочного, чем заявления западных лидеров о нежелании строить общий международный дом без России и против России. Его можно построить только без путинской России и против путинской России. Либо путинская раковая опухоль убьет цивилизацию, либо цивилизация найдет в себе силы отторгнуть раковую опухоль. Решительно ее изолировать. В настоящей изоляции путинский вампир-паразит не выживет.