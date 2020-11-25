Григорий Михнов-Вайтенко, архиепископ Варяжский (Апостольская православная церковь):

Полгода назад в московской больнице скончался Сергей Мохнаткин. Правозащитник, политзаключенный, мой друг.

Вряд ли кто-то не помнит, но на всякий случай повторю: его болезнь - не болезнь, а результат избиения в колонии. Перелом позвоночника не лечили, факт избиения пытались скрыть. Когда это перестало получаться, возбудили новое уголовное дело... В декабре 2018 года неимоверными усилиями многих людей Сергея букально выдрали из архангельского СИЗО. Затем последовали больницы, больницы, больницы... К сожалению, усилий врачей оказалось недостаточно.

Когда пришла новость о смерти Сергея, большинство комментариев свелось к тому, что "его убила система".

Да, конечно, Система. Но любая "система" состоит из конкретных людей. В течение последних шести месяцев мы (вдова Сергея Анна Кречетова, адвокаты и правозащитники, его друзья) приняли решение не бросать это дело.

Сегодня мы публикуем список лиц, причастных к необоснованному преследованию Сергея Мохнаткина. К его пыткам, издевательствам, неоказанию медицинской помощи. И в конечном итоге - к его смерти.

Судебные слушания продолжаются. Материалы еще поступают. Только в Котласском суде рассматривалось более 20 административных дел по искам Сергея к ФСИН.

Мне кажется очень важным назвать всех. Нет никакой "системы" - есть люди, которые стали соучастниками. И я очень хочу рано или поздно посмотреть им в глаза и спросить: почему? Почему вы выбрали себе такую судьбу?

В списке сейчас 56 человек, причастных к преследованиям и существенным нарушениям прав Сергея Мохнаткина, приведшим к его преждевременной смерти. Список будет дополняться.

СОТРУДНИКИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

1. Ковалевская Александра Борисовна

Судья Тверского райсуда Москвы

9 июня 2010 года вынесла Сергею Мохнаткину обвинительный приговор по части 2 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти) за действия, которые сводились к присутствию на мирной публичной акции и попытке предотвратить произвол полиции. Приговор: два года шесть месяцев общего режима.

2. Водопьянова Лариса Михайловна

Судья Мосгорсуда

22 ноября 2010 года вынесла постановления об отказе в пересмотре приговора, вынесенного судьей Ковалевской.

3. Егорова Ольга Александровна

Председатель Мосгорсуда

Согласилась с постановлением об отказе в удовлетворении жалобы на приговор судьи Ковалевской от 9 июня 2010 и на постановление судьи Водопьяновой от 22 ноября 2010 года.

4. Стеклиев Алексей Викторович

Судья Тверского райсуда Москвы

10 декабря 2014 года вынес Сергею Мохнаткину обвинительный приговор по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти) за действия, которые сводились к присутствию на мирной публичной акции и попытке предотвратить произвол полиции. Приговор: четыре года шесть месяцев строгого режима.

5. Титов Андрей Владимирович

Судья Мосгорсуда

3 апреля 2015 года оставил в силе приговор, вынесенный судьей Стеклиевым.

6. Долинина Ольга Ивановна

Мировой судья судебного участка № 4 Котласского судебного района (Архангельская область)

3 июня 2016 года вынесла Сергею Мохнаткину обвинительный приговор по двум эпизодам по статье 319 УК (оскорбление представителя власти). Согласно фабуле дела, Мохнаткин дважды - 24 сентября 2015 года в штабе ИК-4 в Котласе и 25-го числа в кабинете начальника колонии - "неоднократно высказал" в адрес начальника отряда № 6 А.А. Стахеева "различные оскорбления" с использованием нецензурной брани. Долинина назначила Мохнаткину 11 месяцев исправительных работ, путем частичного сложения наказаний с предыдущим приговором он получил 2 года 5 месяцев строгого режима.

7. Коломинова Юлия Викторовна

Судья Котласского райсуда Архангельской области

29 ноября 2016 года оставила в силе обвинительный приговор, уменьшив наказание, назначенное Мохнаткину, до 8 месяцев исправительных работ. Итоговый срок составил 2 года 4 месяца строгого режима.

8. Шикин Сергей Викторович

Судья Котласского райсуда Архангельской области

20 марта 2017 года вынес Сергею Мохнаткину обвинительный приговор по статье 321 УК (дезорганизация работы колонии). В действительности Мохнаткин пытался защитить свои права в ответ на незаконные действия сотрудников ФСИН при переводе его в СИЗО, которые сопровождались избиением, завершившимся переломом позвоночника. Приговор: два года шесть месяцев строгого режима.

9. Григенча Виктор Янович

Судья Архангельского областного суда

2 июня 2017 года оставил в силе приговор, вынесенный судьей Шикиным.

10. Белая Наталья Яковлевна

Судья Исакогорского райсуда Архангельска

29 ноября 2018 года вынесла постановление об избрании Сергею Мохнаткину меры пресечения в виде заключения под стражу. Допустила существенные нарушения норм УПК, что было признано судебной коллегией по уголовным делам Архангельского облсуда, отменившей данное постановление 14 декабря того же года.

11. Куйкин Руслан Александрович

Судья Плесецкого районного суда Архангельской области

12 сентября 2018 года вынес решение об установлении Мохнаткину административного надзора с существенными нарушениями прав (на защиту, на подготовку к делу). В дальнейшем был признан свидетелем по новому уголовному делу против Мохнаткина, возбужденному по статье 297 УК (неуважение к суду), и дал показания, противоречащие протоколу судебного заседания.

12. Вальков Алексей Львович

Судья Ломоносовского районного суда Архангельска

11 ноября 2019 года удовлетворил необоснованное и незаконное ходатайство следователя об ограничении обвиняемому Мохнаткину и его адвокатам Елене Долгановой и Леониду Крикуну срока ознакомления с материалами уголовного дела.

(Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда отменила постановление судьи Валькова.)

СОТРУДНИКИ ПРОКУРАТУРЫ

1. Сергуняева Лариса Александровна

Старший помощник Тверского межрайонного прокурора Москвы

Поддержала обвинение против Мохнаткина в совершении преступлении по части 2 статьи 318 УК (применение опасного насилия к представителю власти). Приговор вынесен 9 июня 2010 года.

2. Кожекина Светлана

Первый заместитель Тверского межрайонного прокурора Москвы

Поддержала обвинение по уголовному делу против Мохнаткина в Тверском райсуде Москвы. Приговор судья Стеклиев вынес 10 декабря 2014 по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти)) за действия, которые сводились к присутствию на мирной публичной акции и попытке предотвратить произвол полиции.

3. Погодина С.О.

Прокурор, сотрудница Прокуратуры Москвы

Выступала обвинителем на процессе Мохнаткина, завершившемся обвинительным приговором 10 декабря 2014 года (судья - Стеклиев).

4. Красавцев Д.Д.

Старший помощник Котласского межрайонного прокурора Архангельской области

Поддержал обвинение по статье 319 УК (оскорбление представителя власти). Приговор вынесен 3 июня 2016 года мировым судьей Долининой.

5. Баева Н.П.

Старший помощник Котласского межрайонного прокурора

Была государственным обвинителем по уголовному делу против Мохнаткина в Котласском суде (приговор 20 марта 2017 года вынес судья Шикин), поддерживала обвинение по части 2 статьи 321 УК (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности). В действительности имели место попытка Мохнаткина защитить свои права и незаконные действия сотрудников ФСИН при переводе его в СИЗО, которые сопровождались избиением, завершившимся переломом позвоночника. .

6-7. Опякина Е.С., Григорьев Н.Е.

Прокуроры уголовно-судебного отдела прокуратуры Архангельской области

Выступали обвинителями на процессе Мохнаткина, завершившемся обвинительным приговором 20 марта 2017 года (судья - Шикин).



Прокурор Евгения Опякина

8. Волков Александр Леонидович

Сотрудник Онежской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Архангельской области, старший помощник прокурора

12 сентября 2018 года на заседании Плесецкого райсуда Архангельской области не возражал против рассмотрения дела об установлении над Мохнаткиным административного надзора с существенными нарушениями прав человека.

В дальнейшем по его инициативе было возбуждено новое уголовное дело против Мохнаткина по статье 297 УК (неуважение к суду). Для этого 17 сентября 2018 года Волков посетил ИК-21, где ознакомился с видеозаписью с грифом "Для служебного пользования". После этого подал рапорт о совершении Мохнаткиным преступления, предусмотренного частью 1 статьи 297 УК (неуважение к суду).

9. Варламов А.А.

Сотрудник Онежской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях прокуратуры Архангельской области, старший помощник прокурора

Проявил бездействие, а именно: не привлек к ответственности сотрудников областного УФСИН, несмотря на то что сам составил акт от 6 августа 2018 года об установлении фактов распыления аэрозольного газа в помещениях ШИЗО и ПКТ ИК-21 Архангельской области.

СОТРУДНИКИ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

1. Божедомов Сергей

Старший следователь Котласского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

14 апреля 2017 года вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Мохнаткина о его избиении сотрудниками УФСИН по Архангельской области (указанными в настоящем списке) и причинении ему тяжких телесных повреждений (перелом позвонков) в исправительной колонии.

2. Жданов В.А.

Сотрудник следственного отдела по Исакогорскому округу Архангельска следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, старший следователь

В 2019-2020 годах в ходе предварительного расследования уголовного дела в отношении Мохнаткина по статьям 297 УК (неуважение к суду) и 321 УК (дезорганизация работы колонии) отказал в удовлетворении всех ходатайств обвиняемого и его защитника, направленных на сбор доказательств невиновности Мохнаткина и незаконного применения к нему чрезмерной физической силы сотрудниками ФСИН. Во время нахождения Мохнаткина на больничном вышел в суд с ходатайством об ограничении Мохнаткину и его защитнику времени ознакомления с материалами уголовного дела, которое позднее отозвал.

3. Угрюмов Андрей

Сотрудник второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, старший следователь

30 сентября 2019 года, несмотря на нахождение Мохнаткина на больничном, вышел в суд с ходатайством об ограничении ему и его защитникам времени на ознакомление с материалами дела, после удовлетворения которого передал дело прокурору для утверждения обвинительного заключения, а тот в дальнейшем передал дело в суд. 27 января 2020 года судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда отменила постановление об ограничении времени для ознакомления с делом как незаконное.

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ И ФСИН

1. Моисеев Дмитрий

Милиционер 3-й роты 2-го батальона 2-го оперативного полка милиции ГУВД Москвы

Выступил в качестве потерпевшего по уголовному делу (приговор от 9 июня 2010 года).

2-6. Бородин С.В., Бережнова В.А., Смирнова Н.А., Стенин И.Ю., Ларионцев П.В.

Милиционеры 3-й роты 2-го батальона 2-го оперативного полка милиции ГУВД Москвы

Выступили в качестве свидетелей по уголовному делу (приговор от 9 июня 2010 года), дали свидетельские показания, из которых следовало, что Мохнаткин применил силу в отношении Дмитрия Моисеева, что повлекло "легкий вред здоровью по признаку длительности расстройства здоровья на срок до 21 дня, а также кровоподтек в глазничной области, не причинивший вреда здоровью".

7. Стахеев А.А.

Сотрудник ФКУ ИК-4 УФСИН по Архангельской области, начальник отряда №6 отдела по воспитательной работе с осужденными

Был потерпевшим в деле Мохнаткина по статье 319 УК (оскорбление представителя власти). Согласно фабуле дела, Мохнаткин дважды - 24 сентября 2015 года в штабе ИК-4 и 25-го числа в кабинете начальника колонии - "неоднократно высказал" в адрес Стахеева "различные оскорбления" с использованием нецензурной брани.

8. Веселков Алексей Владимирович

Сотрудник ФКУ ИК-4 УФСИН по Архангельской области, дежурный помощник начальника колонии

4 марта 2016 года участвовал в избиении Мохнаткина, в результате которого тому сломали позвоночник.

9. Казанцев Сергей Леонидович

Сотрудник ФКУ ИК-4 УФСИН по Архангельской области, заместитель дежурного помощника начальника колонии

4 марта 2016 года участвовал в избиении Мохнаткина, в результате которого тому сломали позвоночник.

10. Вараксин Андрей Иванович

Сотрудник ФКУ ИК-4 УФСИН по Архангельской области, младший инспектор отдела безопасности

4 марта 2016 года участвовал в избиении Мохнаткина, в результате которого тому сломали позвоночник.

11. Овешников Алексей Алексеевич

Сотрудник ФКУ ИК-4 УФСИН по Архангельской области, заместитель начальника отдела безопасности

4 марта 2016 года участвовал в избиении Мохнаткина, в результате которого тому сломали позвоночник.

12. Руссу Н.В.

Сотрудник ФКУ ИК-4 УФСИН по Архангельской области, младший инспектор отдела безопасности

4 марта 2016 года была непосредственным свидетелем избиения Мохнаткина, в ходе которого ему. сломали позвоночник. В ходе доследственной проверки по заявлению Мохнаткина о нанесении тяжкого вреда здоровью дала показания о том, что Мохнаткина никто из сотрудников ФСИН не бил.

13. Колупаев В.И.

Сотрудник ФКУ ИК-4 УФСИН по Архангельской области, командир отделения пожарной части

4 марта 2016 года был непосредственным свидетелем избиения Мохнаткина, в ходе которого тому сломали позвоночник. В ходе доследственной проверки по заявлению Мохнаткина о нанесении тяжкого вреда здоровью дал показания о том, что Мохнаткина никто из сотрудников ФСИН не бил.

14. Кваша Евгений Александрович

Начальник отдела безопасности ФКУ ИК-21 УФСИН по Архангельской области

12 сентября 2018 года в ходе заседания Плесецкого райсуда Архангельской области без распоряжения председательствующего по собственной инициативе вытащил Мохнаткина из помещения для видеоконференцсвязи с применением силы, повредив ему сломанный позвоночник.

15. Тикин Сергей Николаевич

Сотрудник ФКУ ИК-21 УФСИН по Архангельской области, заместитель дежурного помощника начальника колонии

12 сентября 2018 года в ходе заседания Плесецкого райсуда Архангельской области без распоряжения председательствующего по собственной инициативе вытащил Мохнаткина из помещения для видеоконференцсвязи с применением силы, повредив ему сломанный позвоночник.

16. Дедов Михаил Андреевич

Сотрудник ФКУ УК УФСИН по Архангельской области, начальник караула

В ходе предварительного расследования уголовного дела против Мохнаткина по статьям 297 УК (неуважение к суду) и 321 УК (дезорганизация работы колонии) признан потерпевшим и дал показания о том, что 13 октября 2018 года в ФКУ ОБ (областная тюремная больница) Мохнаткин угрожал ему и другим сотрудникам ФСИН. Угрозы Дедов, по его словам, воспринимал реально.

17. Гуськов Андрей Викторович

Сотрудник ФКУ УК УФСИН по Архангельской области, начальник караула, младший инспектор группы надзора отдела безопасности

13 октября 2018 года применил физическую силу к Мохнаткину, унизил его человеческое достоинство. В ходе предварительного расследования уголовного дела против Мохнаткина по статьям 297 УК (неуважение к суду) и 321 УК (дезорганизация работы колонии) дал показания о том, что 13 октября 2018 года Мохнаткин в больнице угрожал ему и другим сотрудникам ФСИН. Угрозы Гуськов, по его словам, воспринимал реально.

18. Рубцов Александр Николаевич

Сотрудник ФКУ УК УФСИН по Архангельской области, начальник караула, младший инспектор группы надзора отдела безопасности

В ходе предварительного расследования уголовного дела против Мохнаткина по статьям 297 УК (неуважение к суду) и 321 УК (дезорганизация работы колонии) дал показания о том, что 13 октября 2018 года Мохнаткин в больнице угрожал ему и другим сотрудникам ФСИН. Угрозы Рубцов, по его словам, воспринимал реально. Он потребовал привлечь Мохнаткина к уголовной ответственности. Был признан потерпевшим по уголовному делу по обвинению Мохнаткина по части 2 статьи 321 УК (применение неопасного насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности). В ходе судебного следствия по уголовному делу Мохнаткина проявлял особую активность, в том числе обжаловал возврат уголовного дела прокурору.

19. Ясен Александр Васильевич

Сотрудник ФКУ УК УФСИН по Архангельской области, начальник отделения

В ходе предварительного расследования уголовного дела против Мохнаткина по статьям 297 УК (неуважение к суду) и 321 УК ( дезорганизация работы колонии) дал свидетельские показания со слов Гуськова, Рубцова и Дедова, согласно которым 13 октября 2018 года Мохнаткин в больнице угрожал сотрудникам ФСИН.

20. Романенков Иван Иванович

Сотрудник ФКУ ОБ УФСИН по Архангельской области, дежурный помощник начальника больницы

В ходе предварительного расследования уголовного дела против Мохнаткина по статьям 297 УК (неуважение к суду) и 321 УК (дезорганизация работы колонии) дал свидетельские показания со слов Гуськова, Рубцова и Дедова, согласно которым 13 октября 2018 года Мохнаткин в больнице угрожал сотрудникам ФСИН.

21. Джафаров Тагир-мирзе Гаджифендиевич

Начальник ФКУ ИК-21 УФСИН по Архангельской области

Незаконно поставил Мохнаткина на профилактический учет как лицо, склонное к нападению на представителей власти, членовредительству и суициду, посягательству на половую свободу и неприкосновенность.

22. Дечкин Константин Альбертович

Начальник ФКУ ОБ УФСИН по Архангельской области (тюремной больницы)

В ходе предварительного расследования уголовного дела против Мохнаткина по статьям 297 УК (неуважение к суду) и 321 УК (дезорганизация работы колонии) дал свидетельские показания со слов дежурного по больнице, согласно которым 13 октября 2018 года Мохнаткин в больнице угрожал сотрудникам ФСИН.

23. Орлин Алексей Владимирович

Начальник отдела безопасности ФКУ ОБ УФСИН по Архангельской области (тюремной больницы)

В ходе предварительного расследования уголовного дела против Мохнаткина по статьям 297 УК (неуважение к суду) и 321 УК (дезорганизация работы колонии) дал свидетельские показания со слов неизвестного лица, согласно которым 13 октября 2018 года Мохнаткин в больнице угрожал сотрудникам ФСИН. Орлин по собственной инициативе изготовил копию видеозаписи событий 13 октября 2018 года в больнице с грифом "Для служебного пользования", вынес ее с территории режимного учреждения и предоставил следователю.

24. Ляпков Илья Николаевич

Сотрудник ФКУ УК УФСИН по Архангельской области (тюремной больницы), младший инспектор отдела по территориальному конвоированию

В ходе предварительного расследования уголовного дела против Мохнаткина по статьям 297 УК (неуважение к суду) и 321 УК (дезорганизация работы колонии) дал свидетельские показания со слов Гуськова, Рубцова и Дедова о том, что 13 октября 2018 года Мохнаткин в больнице угрожал сотрудникам ФСИН.

25. Ивлев Сергей Васильевич

Сотрудник ФКУ УК УФСИН по Архангельской области, младший инспектор 3-го отдела

В ходе предварительного расследования уголовного дела против Мохнаткина по статьям 297 УК (неуважение к суду) и 321 УК (дезорганизация работы колонии) дал свидетельские показания со слов Дедова и Ляпкова, согласно которым 13 октября 2018 года Мохнаткин в больнице угрожал сотрудникам ФСИН.

26. Лахтионов Александр Андреевич

Сотрудник ФКУ ОБ УФСИН по Архангельской области, оперуполномоченный оперативного отдела

В ходе предварительного расследования уголовного дела против Мохнаткина по статьям 297 УК (неуважение к суду) и 321 УК (дезорганизация работы колонии) дал свидетельские показания, в которых процитировал материалы служебной проверки, согласно которым 13 октября 2018 года Мохнаткин в больнице угрожал сотрудникам ФСИН.

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ

1. Моторина А.А.

Медсестра ФКУ СИЗО-2 УФСИН по Архангельской области

4 марта 2016 года осматривала Мохнаткина после перелома позвоночника. Написала, что в ходе применения физической силы вред здоровью Мохнаткина не причинен, внешние телесные повреждения отсутствуют.

2. Солоницина Н.Ф.

Врач ФКУ СИЗО-2 УФСИН по Архангельской области

10 марта 2016 года по результатам исследования флюорограммы Мохнаткина, на которой не видны тела позвонков, дала заключение о наличии у него остеопороза.

3. Калинин Сергей Селиверстович

Судебно-медицинский эксперт Котласского межрайонного отделения ГБУЗ Архангельской области БСМЭ, врач

17 марта 2016 года составил и подписал экспертное заключение о том, что здоровью Мохнаткина причинен тяжкий вред, однако имеющиеся у него переломы позвоночника консолидированы (срослись), то есть не могли быть получены Мохнаткиным 4 марта 2016 года при описываемых им событиях.

4. Бабуль Валерий Владимирович

Сотрудник ФКУЗ МСЧ-29 ФСИН, врач-физиотерапевт

В ходе предварительного расследования уголовного дела против Мохнаткина по статьям 297 УК (неуважение к суду) и 321 УК (дезорганизация работы колонии) дал показания о том, что 13 октября 2018 года Мохнаткин в тюремной больнице угрожал сотрудникам ФСИН, нанес удар по ноге сотруднику ФСИН Гуськову, оскорблял его и других сотрудников. После применения к Мохнаткину физической силы Бабуль провел его осмотр, в ходе которого внешних телесных повреждений не обнаружил. Составил акт, в котором жалобы Мохнаткина на боль в позвоночнике не указал, и потребовал привлечь пациента к административной ответственности.

АДВОКАТЫ

Агамалиев Низами Руфуллаевич

Регистрационный номер 29/219 в реестре адвокатов Архангельской области

Защитник на суде по вопросу об избрании Мохнаткину меры пресечения по статье 321 УК (дезорганизация работы колонии). 7 и 16 декабря 2018 года, несмотря на отказ Мохнаткина от его помощи и наличие у него информации об участии в деле защитника по соглашению Леонида Крикуна, участвовал в предъявлении Мохнаткину обвинения и его допросе.