О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина | Свидетели Иеговы
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/activism/m.276857.html
Также: Акции протеста, Право, Спецслужбы, Общество, Политика, Россия, Политзеки, Регионы

статья Беспорядочные репрессии

31.07.2019
Демонстрант и омоновцы. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру
Демонстрант и омоновцы. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру
Реклама

30 июля СКР объявил о возбуждении по факту московской акции за регистрацию независимых кандидатов в Мосгордуму уголовного дела о массовых беспорядках. Дело, квалифицированное сразу по частям 1 (организация массовых беспорядков), 2 (участие в них) и 3 (призывы к ним) статьи 212 УК, потенциально может стать вторым после Болотного процесса случаем массового преследования мирных демонстрантов. По версии СКР, за день до акции 27 июля некая группа лиц "неоднократно размещала в сети интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки", а 27 июля демонстранты в центре Москвы, "игнорируя законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце в городе Москве, а также совершили иные противоправные действия". По версии СКР, от действий протестующих "пострадали прохожие, не принимавшие в ней участия, а также причинен материальный ущерб имуществу граждан и организаций".

Делом о "массовых беспорядках" занимается следователь СКР Дмитрий Смадич; в его же производстве находится дело о "воспрепятствовании работе" Мосгоризбиркома (статья 141 УК), открытое после предыдущих акций за регистрацию независимых кандидатов.

В четверг следственное ведомство сообщило, что обладает доказательствами "причастности к совершению указанных преступлений" более 10 человек. Задержаны по делу уже пятеро участников акции 27 июля, в том числе Кирилл Жуков, волонтер избирательного штаба Любови Соболь Алексей Миняйло и Иван Подкопаев. Всем троим уже предъявлено обвинение.

Четвертым обвиняемым стал Самариддин Раджабов. Подкопаев и Раджабов отбывают 10-суточный арест.

Жукова обвиняют по части 2 статьи 212 и части 1 статьи 318 (применение неопасного насилия к представителю власти). По первому обвинению ему грозит от 3 до 8 лет колонии, по второму - до пяти лет. На опубликованном главой "Агоры" Павлом Чиковым видео Жуков пытается поднять забрало шлема у омоновца, стоящего в оцеплении. Раджабову и Подкопаеву вменяется только часть 2 статьи 212 УК.

Как передавал в среду Интерфакс со ссылкой на "информированный источник", по делу о беспорядках проверяются пятеро мужчин - участников акции 27 июля. По утверждению следствия, они находились на Тверской улице рядом с мэрией и "вопреки разъяснениям сотрудников полиции скандировали лозунги, привлекая внимание граждан и журналистов". По данным агентства, эти пять человек могут стать фигурантами уголовного дела в течение трех дней. "Медиазона" уточняет, что проверяются Волубаев А. М., Савченко И. А., Козлов Э. И., Волков А. А. и Плющинов Д. А. В списке задержанных демонстрантов, опубликованном ОВД-Инфо, есть Дмитрий Плющинов, Эдуард Козлов и Александр Волков.

В среду по делу прошли первые обыски - силовики пришли к двум участникам акции 27 июля, руководителю Левого блока Василию Кузьмину и Сергею Фомину. У Кузьмина в ходе обыска изъяли компьютер. Обоих увезли в СКР и после допросов отпустили, они находятся в статусе свидетелей.

В тот же день по делу о массовых беспорядках был задержан и допрошен в СКР Жуков, ранее оштрафованный за участие в акции 27 июля на 10 тысяч рублей.

В ночь на четверг в 4 часа силовики пришли с обыском по тому же делу к Миняйло.

По делу о беспорядках также допрашивался в СКР Константин Боков, оштрафованный за участие в акции 27 июля на 10 тысяч рублей.

В понедельник, еще до возбуждения дела о беспорядках, Мещанский райсуд Москвы отправил в СИЗО 48-летнего Евгения Коваленко. Ему вменяется часть 1 318-й статьи: по версии следствия, он бросил металлическую урну в омоновца Салиева. Сотрудник ведомственной охраны РЖД написал явку с повинной. Его защищает адвокат по назначению Иван Юрков.

По административным делам после акции 27 июля по состоянию на 30-е число под арестом оказался 61 человек, сообщили РБК в Мосгорсуде. Еще 161 участника митинга оштрафовали, а порядка 55 административных протоколов оставались на рассмотрении.

В частности, 24 июля 30 суток за призыв выйти на акцию 27 июля получил Алексей Навальный, 8 суток - координатор московского штаба Навального Олег Степанов. 29-30 июля суды массово выносили решения об арестах кандидатов в депутаты и их соратников: 7 суток получил Константин Янкаускас, 8 суток - Александр Соловьев, 15 суток - Иван Жданов, 30 суток - Владимир Милов, 10 суток - Илья Яшин, 10 суток - Юлия Галямина. 31-го числа был арестован на 30 суток за участие в акции 16 июля на Трубной площади либертарианец Михаил Светов, задержанный после неудачных переговоров с мэрией об акции 3 августа. В четверг 15 суток за ту же акцию дали Степанову, задержанному сразу после освобождения их спецприемника.

Оставить комментарий Обсудить
31.07.2019
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

Илистая Россия

Илья Мильштейн, 28.07.2019

Непонятно, то ли он и вправду устал от накопившихся за годы его правления "проблем", то ли плевать на них хотел из своей персональной бездны, то ли притворяется. В итоге опять-таки загадка, как нам его теперь воспринимать: как глупца, стремительно и неуклонно теряющего связь с реальностью, или негодяя, спровоцировавшего новую бойню в Москве. Он все больше превращается в того персонажа Войновича, которого запустили в космос и там поселили до конца дней, или по-прежнему твердо удерживает власть и ведает что творит?
Александр Скобов. Courtesy photo

Настоять на стоянии

Александр Скобов, 28.07.2019

Стратегии-31 не хватило массовой поддержки. А "прогрессивной общественности" в целом не хватило понимания, насколько важный и принципиальный вопрос решается в ходе ритуальных толканий с полицией на Триумфальной. В результате путинский режим полностью утвердил свою - полицейскую - трактовку закона. Пока она будет в силе, на не согласованных властями митингах людей будут массово хватать без объяснения причин.
новость Новости по теме
27.07.2019 Протестный митинг в Москве: задержаны более 1000 человек →
Фото и Видео
50702
Play own
Выборы в Мосгордуму: "Допускай!"
50701
Play own
Акция крымских татар на Красной площади
50699
Play own
Обмен пленников: 300 дней пикетов
50620
Play own
Марш ненависти к Путину
Реклама


Выбор читателей
статья Кто остановит Путина
Виталий Портников
статья Русские деньги пахнут
Виталий Портников
статья Граждане против карателей: ВИДЕО
Фото Дмитрия Борко
новость Отравление Навального
Алексей Навальный в 64-й горбольнице. Кадр видео
статья Теракт в метро: где улики
Шохиста Каримова в суде. Кадр видео
статья Пять лет без Новодворской
Валерия Новодворская. Фото Дм. Борко/Грани.Ру
РЕКЛАМА
статья Знакомьтесь, провокатор
Росгвардеец в войсковой части № 3061. Фото: rosgvard.ru
статья Путин скажет правду о "Боинге"
Виталий Портников
статья Дело Маркива: абсурдный приговор
статья Выборы в Мосгордуму: репрессии
Митинг в поддержку независимых кандидатов в МГД. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру
статья Оборона Москвы от москвичей
Илья Мильштейн
статья Дерзкая операция СБУ
Владимир Цемах. Фото: myrotvorets.center
статья Гиркин и Квачков за Шиес
Илья Мильштейн
статья Звездный час Медведчука
Виталий Портников
статья "Рустави 2" и добрый Путин
Виталий Портников
статья Несогласные против уголовников
Илья Мильштейн
статья Телемост обвалился
Илья Мильштейн
статья Памяти Мальвы Ланды
Мальва Ланда. 1978 год. Фото из архива "Международного Мемориала"
статья Убийство Эстемировой: 10 лет
Наталья Эстемирова. Фото: memohrc.org
статья Обмен всех на всех: ВИДЕО
Пикет с требованием обмена узниками. Фото Грани.Ру