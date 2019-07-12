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статья Ловец невидимого фронта

Юрий Изотов, 12.07.2019
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В Люблинском райсуде Москвы разворачивается драма "Нового величия". После сенсационных показаний Павла Ребровского настает черед других свидетелей обвинения. Среди них - внедренный в группу сотрудник Росгвардии Рустам Кашапов.

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Паспортное фото Рустама Кашапова

Кашапов - инженер войсковой части Росгвардии № 3061, один из трех сотрудников силовых ведомств, участвовавших в разработке "Нового величия". Кашапову 29 лет, он уроженец Моздока (Северная Осетия), зарегистрирован в Перми.

Согласно показаниям, которые он дал на следствии, Кашапов познакомился в телеграм-чате сторонников Вячеслава Мальцева "05.11.17" с участницей "Нового величия" Анной Павликовой, по ее просьбе распечатал для организации агитационные материалы, в конце января прошлого года при встрече с девушкой передал их, а она, в свою очередь, узнав от него о его месте работы, попросила нового знакомого достать каски и противогазы. "Поскольку я являюсь патриотом своей страны и поддерживаю действующий в стране политический курс и режим, и, посчитав действия всех вышеуказанных мной лиц противозаконными и противогосударственными, я решил об этом обратиться в ФСБ России, где 15.03.2018 года с меня по данному факту сотрудник ФСБ взял объяснение", - описывает Кашапов свои дальнейшие действия.

Из показаний сотрудника Росгвардии совершенно непонятен мотив его поступка. Если он счел действия юных оппозиционеров преступными, то что изначально делал в телеграм-чате мальцевцев? Ему потребовалось несколько месяцев, чтобы понять, куда он попал? Или, может, в рядах службы генерала Золотова служил потенциальный революционер, который потом разочаровался или испугался?

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Анна Павликова в суде по мере пресечения. Август 2018 года. Фото: Ю. Тимофеев/Грани.Ру

Обратим внимание на войсковую часть, в которой служит Кашапов. Несложно выяснить ее официальное название - Главный центр автоматизированной системы управления Росгвардии, находящийся в Москве по адресу Краснознаменная, 9а. В начале нынешнего года его переименовали в Главный центр информационных технологий войск национальной гвардии. То есть Кашапов - скорее всего IT-специалист. На сайте Росгвардии о конкретных задачах этого центра не говорится: только общие слова об эксплуатации и развитии телекоммуникационных сетей, информационной безопасности, импортозамещении программного обеспечения и других направлениях деятельности.

В марте 2017 года "Росбалт" писал, что в составе Росгвардии появилось подразделение, которое будет заниматься киберразведкой - в первую очередь поиском "экстремизма" в соцсетях. В мае того же года первый замдиректора ведомства Сергей Меликов косвенно подтвердил эту информацию, заявив о намерении расширить подготовку специалистов, занимающихся мониторингом соцсетей для "противодействия терроризму". Ранее "Росбалт" сообщал о планах передать из МВД в Росгвардию Центры по противодействию экстремизму.

Как говорил Меликов в 2017 году, подготовка специалистов по "мониторингу угроз" уже ведется в Пермском военном институте Росгвардии. Учитывая, что Кашапов до переезда в Москву жил в Перми, вполне возможно, что он окончил этот вуз.

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Курсанты Пермского военного института. Фото: пвивнг.рф

Похоже, Кашапов был таким "специалистом по мониторингу" - он участвовал в "революционном" телеграм-чате и общался с Павликовой не по личному желанию, а в силу рабочей необходимости. Так сказать, нашел "угрозу" в рамках обкатки функций нового подразделения. И тогда вопрос о его мотиве снимается сам собой.

Но есть проблема: то, чем занимался Кашапов и для чего в Росгвардии создавалось "мониторинговое" подразделение, по факту является оперативно-розыскной деятельностью. Однако Росгвардия не входит в перечень государственных органов, которые, согласно статье 13 закона об ОРД, могут ее вести. Тот же Меликов в мае 2017 года заявлял, что в случае получения соответствующих полномочий Росгвардия готова обучать свой личный состав ведению ОРД. Впрочем, за два года поправки в закон об ОРД так и не были внесены.

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Военнослужащий в ГЦИТ Росгвардии. Фото: rosgvard.ru

Таким образом, Кашапов, участвуя в разработке "Нового величия", превысил свои полномочия. И на это могут ссылаться адвокаты обвиняемых, требуя исключения его показаний из обвинительного заключения. Видимо, именно для того, чтобы скрыть факт нарушения закона, в своих показаниях он рассказывает нелепую историю о случайном знакомстве с Павликовой в чате, которым непонятно как заинтересовался. Два других сотрудника силовых структур, внедрившихся в "Новое величие", - оперативники уголовного розыска Максим Расторгуев и Юрий Испанцев - в своих показаниях, напротив, честно говорят, что сделали это по работе.

Известно как минимум еще об одном случае уголовного преследования группы "экстремистов", в котором роль внедренного провокатора исполнял человек, имеющий отношение к Росгвардии. Это дело группы "Мужское государство", которое расследовалось в Хабаровске. Провокатор фигурировал в этом деле под псевдонимом Роман Уматов, в протоколе допроса было указано, что ему 19 лет. В качестве адреса проживания он указал адрес войсковой части № 3775 - отдельного батальона связи Росгвардии (специалисты по "мониторингу угроз" по профилю, очевидно, близки связистам). В своих показаниях Уматов заявил, что внедрился в группу в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых "отделом ФСБ в/ч 3603". Еще один росгвардеец, сотрудник ОМОНа Шевкет Мирземетов, также по просьбе ФСБ участвовал в оперативном мероприятии по делу - он исполнял роль торговца курительной смесью, которого Уматов предлагал ограбить, но члены группы отказались от этой затеи. В марте 2019 года судья Краснофлотского райсуда Хабаровска Наталья Ачкасова приговорила четверых фигурантов дела "Мужского государства" к срокам от 2 лет 3 месяцев до 4 лет общего режима.

В деле "Нового величия" сошлись интересы сразу трех силовых структур, каждая из которых не прочь отличиться раскрытием "революционной ячейки", - ФСБ, МВД (уголовный розыск и ЦПЭ) и Росгвардии. Сюда же можно добавить и СКР, который ведет следствие. Росгвардия, как видим, явно нарушила закон. О согласованных действиях говорить трудно. Скорее нас ждут новые сюрпризы, связанные с конкуренцией силовых ведомств.

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