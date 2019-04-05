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"Анархист - очень яростное существо. Это ближайший родственник гориллы. Он убивает президентов, принцев, директоров, саботирует их съезды и срывает летние отпуска... С наступлением темноты анархисты собираются в большие и малые стаи и замышляют нападения, убийства и распространение болезней... Действуй!.. Сожги здание или офис, если они тебя бесят... Действуй!.. Участвуй в маршах и фестивалях, вламывайся в заброшенные дома, чтобы вывешивать огромные баннеры..."

Это выдержка из брошюры, найденной во время обыска дома у Юлия Бояршинова. Следствие на полном серьезе описало находку в обвинительном заключении по петербургскому делу "Сети" как одно из доказательств, отметив, что в ней раскрывается "сущность анархизма как течения, в том числе применение насилия против представителей государственной власти" и есть "лингвистические конструкции призыва к действиям".

Все обвинение напоминает цитату из этой брошюры.

Дело "Сети", оно же "дело антифашистов" или "дело анархистов", известно в первую очередь страшными пытками фигурантов. Аресты по нему начались осенью 2017 года. Общее дело "Сети" в настоящее время подразделяется на два основных: пензенское (семь арестованных на настоящий момент) и питерское (трое арестованных).

Один приговор уже вынесен: петербуржец Игорь Шишкин, заключивший сделку со следствием, получил три с половиной года колонии общего режима. 8 апреля в Петербурге начнется процесс в отношении Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. Бояршинов вину признает, а Филинков нет. Александра Аксенова, жена Филинкова, также фигурантка дела - она попросила политического убежища в Финляндии. Разбираемся, в чем обвиняют питерских участников.

Из обвинительного заключения по Филинкову и Бояршинову более или менее определенно следует, что:

обвиняемые по делу "Сети" увлекались страйкболом;

в основном придерживались анархистской идеологии и иногда разговаривали на политические темы;

у некоторых фигурантов было легальное гладкоствольное оружие;

у Бояршинова при обыске нашли примерно 400 грамм дымного пороха, скрутку проводов, электровоспламенители и стреляные гильзы.

Это имеющиеся факты, а теперь опишем версию обвинения.

"Межрегиональное террористическое сообщество"

"Сеть" - межрегиональное террористическое сообщество анархистского толка, созданное пензенцем Дмитрием Пчелинцевым и еще одним неустановленным лицом в Пензе. Его конечная цель - захватить власть в России и ликвидировать государственные органы и институты государственного управления. Если вы привыкли считать сообщество с такими целями всего лишь экстремистским, то придется привыкать к новым стандартам. Введенная в конце 2013 года в Уголовный кодекс статья 205.4 (создание террористического сообщества и участие в нем) предполагает, что террористическим можно назвать сообщество, созданное в том числе и для насильственного захвата власти или вооруженного мятежа.

Согласно обвинению, участники террористического сообщества "Сеть" должны были ради захвата власти убивать государственных и общественных деятелей, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, даже обычных граждан, а также совершать теракты. По мнению следствия, это "должно было посеять страх среди населения и сформировать у граждан мнение о необходимости свержения власти" (абсурдная логическая цепочка: обычно после терактов общество в большей степени одобряет расширение полномочий правоохранительных органов и укрепление государственной власти).

Периодически в деле упоминается "час Ч": якобы участники "Сети" так называли момент, когда им нужно будет перейти к активным насильственным действиям. "Часом Ч" может стать "народное восстание", массовые оппозиционные акции. В частности, в показаниях Шишкина говорится, что при наступлении "часа Ч" анархистам из сообщества нужно будет убивать руководство "Единой России", начальников подразделений органов внутренних дел, глав местных администраций. Другой источник сведений о планах по революционным убийствам - секретный свидетель "Кабанов" (предположительно это пензенский неонацист Влад Добровольский).

В рамках сообщества были организованы боевые группы, полагает следствие. В Петербурге "Марс" или "Марсово поле" и "СПб-1", в Пензе - "Восход" и "5.11", в Москве - "МСК". Еще один участник живет в Белоруссии. Название "5.11" может вызвать ассоциации с "революцией Мальцева", которая была запланирована на 5 ноября 2017 года, но это совпадение: "5.11" - бренд экипировочной одежды. Были даже предположения, что ФСБ потому и стала хватать пензенских анархистов в октябре 2017 года, что перепутала их с мальцевскими революционерами (скорее всего это не так).

Игры в войну

Пчелинцев, говорится в обвинении, распределил роли между участниками. Себя он назначил руководителем. Также в сообществе были предусмотрены тактик, разведчик, сапер, связист и медик. Виктор Филинков и Александра Аксенова были связистами, в их задачи входило обеспечивать связь между "боевыми группами" и учить других конспирации. Юлий Бояршинов выполнял роль инженера или сапера. Сапером был и Арман Сагынбаев (он петербуржец, но проходит по пензенскому делу). Игорь Шишкин стал медиком, потому что занимался спортом и знал анатомию и физиологию человека.

Периодически фигуранты проводили тренировки. В Петербурге и Ленинградской области они использовали для этого страйкбольные полигоны в Ольгине и у метро "Лесная", а также заброшенное здание недалеко от дачи Шишкина в Приозерском районе. Были тренировки и в Подмосковье. Кроме того, Филинков, согласно обвинению, один раз был на тренировке в пензенском лесу.

Участники и участницы этих лесных встреч использовали массогабаритные макеты автомата Калашникова и страйкбольные приводы. На одной из тренировок, говорится в показаниях Шишкина, отрабатывали штурм поста ДПС и завладение табельным оружием сотрудников. Кроме того, фигуранты "Сети" учились оказывать первую помощь, ориентироваться на местности и выживать в лесу, осваивали промышленный альпинизм.

Элементарное знакомство с информацией о страйкболе - хотя бы со статьей в Википедии - показывает, что это военно-тактическая и командная игра, которая отличается "высокой степенью копийности (вплоть до полного соответствия) существующим военным формированиям разных стран". На сайте, посвященном страйкболу, говорится: "Командная игра проводится при меньшем количестве игроков (одна команда 6-10 человек), представляет собой отработку конкретного задания (захват укрепрайона противника, охота на группу, засада и т.д.)".

Очевидно, все, что говорится в обвинении о тренировках "Сети", на страйкбол похоже очень, а на "подготовку к захвату власти" - нет. Ориентирование и выживание в лесу, например, незаменимые навыки для захвата власти. Или закупка экипировки, за которую, по версии обвинения, отвечал руководитель террористического сообщества: какую экипировку используют революционеры-террористы?

Страйкбол не только легален, но и признан официальным видом спорта в России. При этом в некоторых случаях страйкболистов привлекают к уголовной ответственности. Например, в 2011 году житель Сыктывкара Евгений Пуров был приговорен к условному сроку за то, что собрал самодельные гранаты, начиненные горохом.

Более того, дело "Сети" - даже не первое политическое преследование страйкболистов: в 2017 году левого активиста из Челябинска Артема Чернецова приговорили к 11 годам колонии за незаконный сбыт наркотиков, незаконный оборот оружия и боеприпасов, а также организацию экстремистского сообщества. Экстремистским сообществом как раз был страйкбольный клуб, который, по версии обвинения, использовался "в качестве прикрытия".

Часть фигурантов дела "Сети", как было сказано выше, имели легальное гладкоствольное оружие. У Александры Аксеновой хранились карабины "Вепрь-12 Молот" и "АК-366 Ланкастер". По словам Филинкова, в январе 2018 года они с Аксеновой находились в Киеве, но ему пришлось поехать в Петербург, потому что супруга забыла запасной комплект ключей от оружейного сейфа в кармане оставленной дома одежды (на обратном пути Филинкова задержали).

Следствие полагает, что наличие "на вооружении членов террористического сообщества "Сеть" именно гладкоствольного оружия" преследовало цель "исключения подозрений со стороны правоохранительных органов, ввиду возможности его легального приобретения и хранения". Логично: люди специально приобретают именно легальное оружие и хранят его в соответствии с законом, чтобы не спалиться.

Конспирация и программные документы

Возможно, вы редко встречаете террористические сообщества, в которых разработаны "основополагающие документы", но, судя по обвинению, Пчелинцев сначала разработал такие документы, а потом только создал "Сеть". Речь, судя по всему, идет о своде "Сети", он же "Положение.docx". С самим сводом "Граням" ознакомиться пока не удалось, в обвинении он не цитируется, говорится лишь, что в нем описаны подразделения Сети, их функции и состав, основные принципы безопасности, правила вербовки, направления боевой подготовки, перспективы развития "Сети" и "последовательно развивается тема подготовки к ведению насильственных действий". В показаниях Шишкина говорится, что представители Пензы сожгли этот документ, после того как дали ему его прочесть. Тем не менее текстовый файл был найден на компьютере Армана Сагынбаева.

У другого фигуранта пензенского дела, Ильи Шакурского, на компьютере в свою очередь хранился документ "Съезд (2017)" - протокол собрания террористического сообщества, почему нет? Съездом названа встреча активистов, которая состоялась в феврале 2017 года в одной из питерских квартир. По словам Филинкова, там обсуждались активистская безопасность, консенсус при принятии решений и другие вопросы. Ну а по версии следствия, поднимались "вопросы о формах, методах и направлениях свержения власти".

Фигуранты дела активно конспирировались. В основном это выражалось в том, что они представлялись неблизким людям вымышленными именами: Филинков - "Гена", Аксенова - "Оля", Сагынбаев - "Андрей", Шишкин - "Максим", Бояршинов - "Юра". Сам Филинков говорит, что в кругу антифашистов это было необходимо в первую очередь, чтобы снизить риски нападений со стороны ультраправых. Его самого называли "Геной", будто бы потому что он смеялся, как гиена.

Кроме того, они пользовались программами шифрования данных, переписывались в мессенджере Jabber и использовали операционную систему Tails (дистрибутив Linux). Надо сказать, что попытка защитить свою приватность во многих современных "террористических" делах описывается как доказательство преступного умысла.

Вообще обвинительное заключение местами напоминает "расследования" НТВ: мрачные намеки, нагнетание, интрига - и... ничего. Вот, например, Филинков перед отъездом в аэропорт, где его задержали, забрал с работы старый нетбук и три съемных жестких диска и выбросил их в мусорку на остановке. Оперативники достали эти предметы из помойки - и, кажется, вот сейчас выяснится, что именно на тех носителях были ключевые доказательства терроризма. Но нет, нетбук был без винчестера, а информация на съемных накопителях оказалась нечитаемой.

Скрытность Филинкова не знала границ. Например, они с Аксеновой никого не позвали на регистрацию брака, и вот какой вывод из этого сделало следствие: "Описанные в показаниях Филинковой Н. Г. обстоятельства свидетельствуют о характерных поведенческих аспектах жизнедеятельности Филинкова В. С., выражающихся в уклонении от включения в позитивные общественные отношения, пренебрежении социальными связями, скрытности и несообщении о происходящих в его жизни событиях близким родственникам".

Про любовь и жизнь

В первоначальных показаниях Филинкова на следствии он говорил, что в феврале 2016 года познакомился с Сагынбаевым и именно по его приглашению сначала посетил Пензу, а затем переехал в Питер. Возможно, именно таких показаний от него требовали оперативники, а возможно, он не хотел лишний раз упоминать Аксенову, пока не знал, в безопасности ли она.

В своих нынешних показаниях Филинков говорит, что и в Пензу в гости, и в Питер на постоянное место жительства он поехал, потому что влюбился в Аксенову, которая поначалу представлялась "Олей". Познакомились же они в августе 2015 года: Филинков ездил к матери в Белоруссию и на обратном пути в Москве "вписался" в квартиру к друзьям в Подмосковье, где и встретил "Олю".

Филинков в это время жил в Омске и учился в Омском государственном университете на факультете компьютерных наук. Сам он из Казахстана и имеет гражданство этой страны. Еще до встречи с Аксеновой он проникся анархистской идеологией, участвовал в антифашистских акциях: в "Еде вместо бомб", в кинопоказах. В 2015 году он стал подрабатывать и бросил ходить в университет, поэтому через год ему ничто не мешало переехать к будущей жене в Питер. Поженились они в апреле 2017 года, когда Филинков получил справку из Казахстана.

Филинков еще в Омске, по его словам, подвергался нападениям ультраправых, которые применяли холодное оружие и травматы. Поэтому в антифашистской среде, утверждает он, принято тренироваться в тирах и кружках самообороны, приобретать гражданское оружие. В то же время страйкболом, уже познакомившись с другими будущими подельниками, он занимался не так активно: присутствовал на игре в Пензе, дважды посещал страйкбольный полигон под Питером.

Вот, собственно, и вся "террористическая" история. Другая история "Сети" - пыточная и, похоже, куда более реальная.