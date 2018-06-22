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Самая масштабная по числу фигурантов волна дел против украинцев (не считая преследований в Крыму и многочисленных "наркотических" дел) - по обвинению в связях с "Правым сектором" - казалось бы, заканчивается. Началась она 30 сентября 2016 года, когда СКР возбудил первое большое "экстремистское" дело в отношении руководства организации. Уже вынесен первый приговор - николаевский волонтер Николай Дадеу получил полтора года колонии-поселения, дела еще двух украинцев - Александра Шумкова и Романа Терновского (единственное объединенное в одно производство с "большим") - переданы в суды, только материалы по россиянину Денису Бахолдину на неопределенный срок возвращены в прокуратуру. О новых задержаниях "правосеков" российские силовики с прошлого года не отчитывались.

Однако, как следует из материалов "большого" дела "Правого сектора", которые попали в распоряжение "Граней", масштаб преследований по делу планируется расширить в несколько раз. Еще 26 января этого года первый замначальника главного следственного управления (ГСУ) СКР генерал-майор Юрий Тютюнник подписал постановление о создании по делу большой следственной группы из 10 человек. Возглавил ее старший следователь по особо важным делам "украинского" управления ГСУ СКР подполковник Антон Мигунов. В 2015 году Мигунов входил в следственную группу по делу об убийстве Бориса Немцова - в частности, участвовал в заседаниях в Басманном райсуде и Мосгорсуде, где рассматривался вопрос об аресте подозреваемых.

Мотивы создания следственной группы и активизации расследования по "спящему" делу через два года после его возбуждения без возможности и намерения физически достать обвиняемых до конца непонятны. Сейчас не 2014 год, и пугать публику разоблачением очередных "украинских шпионов" выходит уже не так эффектно. При этом расследование контролируется высшим руководством СКР: 13 марта по ходатайству Мигунова замглавы ведомства генерал-лейтенант Игорь Краснов продлил срок следствия до 30 июня. Краснов в прошлом руководил расследованиями ряда резонансных дел: в частности, возглавлял следственные группы по делам об убийстве Бориса Немцова, убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Сообщалось, что следствие по делу Шумкова контролирует лично глава СКР Александр Бастрыкин.





Игорь Краснов. Фото: sledcom.ru



Впечатляет и географический размах: "правосеков" поручили искать трем московским сотрудникам "украинского" управления и четырем следователям из Самарской области; в группу также входит по одному следователю из Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Ижевска.

Вызов сотрудников из столь отдаленных мест непонятен. Если бы речь шла о преследовании известных россиян-эмигрантов, обвиняемых в связях с ПС, то по регионам есть только одно совпадение: из Удмуртии на Украину приехал российский доброволец "Правого сектора" Вячеслав Донгузов. Или "правосеков" собираются ловить прямо в регионах? Всего к 17 марта 2018 года с "большим" делом ПС в одном производстве было объединено 9 уголовных дел. В ходатайстве Мигунова упоминаются имена еще двух фигурантов дела, преследуемых заочно, о которых СКР не заявлял публично: это бывшие бойцы добровольческого корпуса "Правого сектора" из Крыма, крымские татары братья Марлен и Арслан (в документе ошибочно указана другая первая буква имени - "В".) Мисиратовы. В ходатайстве они названы гражданами России.

Нижний Новгород и Ростов в группе представляют сотрудники военных следственных отделов гарнизонов этих городов. Военная юстиция занимается только преступлениями, которые совершают военнослужащие и приравненные к ним сотрудники других силовых структур - ФСБ, Росгвардии, ФСО и СВР. Шпионов "Правого сектора" собираются выявлять среди российских силовиков?

Не исключено, что речь может идти о преследовании бывших российских силовиков, эмигригрировавших на Украину после 2014 года по политическим убеждениям. Такие случаи уже были: в 2016-м СБУ отчиталась о предотвращении попытки похитить и вывезти в Россию экс-сотрудника ФСБ, добровольца АТО Илью Богданова, а 14 мая 2018-го заявила о срыве попытки похищения в Харькове российскими спецслужбами некоего эмигрировавшего на Украину "несогласного с Кремлем россиянина". Живущий на Украине бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявлял, что этот человек тоже "в прошлом имел опыт работы в силовых структурах". Богданов фигурирует и в "расстрельном списке 47-ми" из "дела Аркадия Бабченко".





Илья Богданов. Фото с личной ФБ-страницы



Между тем сам Терновский в 2014 году имел некие контакты с командирами боевиков ЛНР. Показания об этом дали двое бывших боевиков, отец и сын Вячеслав и Александр Ворошиловы, этот факт также признал сам обвиняемый. Возможно, после его дальнейшего участия в украинском националистическом движении этого оказалось достаточно, чтобы в глазах российской власти Терновский тоже оказался "перебежчиком", которого нужно наказать за "предательство".





Показания Александра Ворошилова о Терновском



В своем рвении СКР однажды уже нарушил государственные границы: украинского военнослужащего Шумкова похитили с территории Украины, контролируемой властями страны, и вывезли в Россию. Это не первый случай незаконных действий по заданию российских силовиков на континентальной Украине: в декабре прошлого года РБК сообщал, что следственные действия в ЛНР проводят сотрудники СКР, проверяющие возможную причастность "министра внутренних дел республики" Игоря Корнета к гибели россиянина Артема Булгакова, состоявшего в его личной охране.

Масштаб деятельности СКР только по одному из множества "украинских" дел и методы, которыми действует ведомство, показывают, что фактически это полноправная часть российского механизма гибридной войны, занимающаяся захватом заложников и его юридическим оформлением.

Это значит, что и ответственность для создателей юридической липы должна быть такой же, как для непосредственных участников военных преступлений, - против них следует точно так же вводить санкции, преследовать в иностранных и международных судах. Властям Украины, западных стран, европейским и международным структурам давно следовало подумать о принятии актов в защиту узников Кремля, аналогичных действующим в США и нескольких государствах Европы "законам Магнитского".