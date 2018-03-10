Реклама
"Правый сектор" стал главным пугалом российской пропаганды при освещении событий на Украине. Движению приписывали зверства в Донбассе, подготовку терактов в Крыму и даже революции в России. С большим запозданием, в 2017-м, страшилки из телевизора получили продолжение в фантазиях следователей: за мнимые связи с движением стали массово фабриковать уголовные дела.
Первая ласточка
Российский Верховный суд признал "Правый сектор" экстремистской организацией еще в ноябре 2014 года. С этого времени участие в движении стало уголовно наказуемым - оно преследуется по части 2 статьи 282.2 УК (участие в экстремистской организации). По этой статье можно получить от двух до шести лет колонии.
Однако до 2017 года был известен только один случай
преследования за само членство в организации: в сентябре 2016-го 6,5 лет колонии по приговору Московского окружного военного суда получил бывший школьник Кирилл Банецкий, который в апреле 2015 года, бросив учебу до окончания выпускного класса, уехал на Украину, где вступил в добровольческий корпус “Правого сектора” и участвовал в АТО. Потом он вернулся в Россию и был задержан на границе. Банецкому также инкриминировали еще две статьи - призывы к экстремизму через интернет и, самую тяжкую, - участие в незаконном иностранном вооруженном формировании. В дальнейшем Верховный суд на два месяца сократил
молодому человеку срок наказания. Тот признал вину и "раскаялся".
В 2014-2015 годах "Правый сектор" фигурировал еще в нескольких делах, открытых российскими силовиками в связи с украинскими событиями, однако их фигурантов не обвиняли по "экстремистской" статье: крымским политзаключенным Олегу Сенцову и Александру Кольченко, объявленным членами "диверсионной группы "Правого сектора", вменяли только статью о терроризме; также известно несколько случаев преследования в регионах по статье о наемничестве за попытку вступить в добровольческий корпус движения для участия в АТО. Кроме того, в сентябре 2015-го москвич Александр Разумов получил
семь лет общего режима по статье о наемничестве - по версии обвинения, он пытался вербовать полицейских в "Правый сектор".
Бахолдин. Батальон и батарея
В 2017 году "экстремистские" дела за "Правый сектор" посыпались как из рога изобилия. Первой жертвой новой волны преследований стал Денис Бахолдин - московский гражданский активист, участник антивоенных протестов, эмигрировавший на Украину осенью 2014-го. В марте 2017 года киевские друзья и знакомые потеряли с ним связь. Обстоятельства исчезновения оппозиционера несколько месяцев оставались неясными; только в июне стало известно, что Бахолдин находится в брянском СИЗО-1. Как оказалось, в марте активист поехал в Россию навестить родителей и был схвачен на границе. Его обвинили в участии в "Правом секторе". Перед официальным задержанием сотрудники ФСБ пытали активиста, требуя от него признательных показаний: Бахолдина 12 часов держали пристегнутым наручниками к батарее, избивали, а затем во время поездки в отдел СКР надели на голову задержанному зимнюю куртку, от чего он задохнулся и потерял сознание. Политзаключенный отказывается признавать вину и не дает следователю никаких показаний; на каждых слушаниях по продлению ареста он в знак протеста игнорирует судей.
В ноябре появилась информация о том, какие именно действия вменяют москвичу: по версии СКР, он между октябрем 2014 года и апрелем 2015-го подал заявление о вступлении в "Правый сектор", а затем с 4 по 12 июля воевал в зоне АТО в составе 5-го батальона добровольческого корпуса движения (ДУК ПС). При этом о конкретных обстоятельствах возможного пребывания активиста на фронте известно крайне мало: следствие даже не установило точное место
в зоне конфликта, где он якобы находился. В это время 5-й батальон ДУК ПС находился в Песках Донецкой области, а как раз 12-го числа подразделение на время вернули
на базу в Покровском районе Днепропетровщины. Это случилось из-за вооруженного противостояния членов "Правого сектора" с украинскими силовиками в городе Мукачево в Закарпатье.
Основные доказательства по делу - некие материалы с USB-накопителя, изъятого у политзаключенного при задержании. Среди них - фотография, на которой Бахолдин стоит в камуфляжном костюме на фоне украинского флага с предметом, похожим на автомат Калашникова, в руках, а также некое "руководство по действию в полевых условиях снайпера". Когда и где именно было сделано фото - неизвестно.
Делом москвича занимались два следователя СКР - сначала Александр Шпаков, затем Сергей Гуторов.
В августе 2017 года Бахолдина вывозили в Москву на психэкспертизу в Центр им. Сербского. Там администрация, после того как Бахолдин отказался отвечать на вопросы об обстоятельствах дела, спровоцировала его конфликт с другими заключенными. Из-за этого он объявил
сухую голодовку и продержал ее пять дней. В итоге его досрочно вернули в Брянск.
Следствие по делу закончилось в ноябре 2017-го. До декабря Бахолдин оставался в Брянске, откуда затем был переведен в СИЗО-2 в городе Новозыбков. В начале февраля политзаключенногоперевели
в спецблок изолятора - он был поставлен на внутритюремный учет как склонный к побегу. Активиста держат в пыточных условиях: он находится в сырой и холодной камере, по стенам которой течет вода. Бахолдин провел в неволе уже больше года - его адвокат Светлана Сидоркина подала
жалобу в Европейский суд по правам человека на превышение разумных сроков содержания под стражей.
Бахолдин в Суземском суде Брянской области. Кадр "Граней"
В ближайшее время Бахолдина должны этапировать в Москву. Как ожидается, Нагатинский райсуд столицы начнет рассматривать его дело в течение марта. В столице политзека вместе с Сидоркиной будет защищать адвокат Илья Новиков.
Дадеу. Волонтер, пособник, мошенник?
Второе дело "Правого сектора" появилось в июле. На этот раз связи с националистическим движением стали поводом для ареста жителя Новороссийска, гражданина Украины Николая Дадеу. На родине украинец жил в Николаеве и позиционировал себя как волонтера, собирая деньги якобы для нужд АТО. Также он участвовал в гражданской блокаде Крыма в ноябре 2015-го. Другие николаевские активисты обвиняли Дадеу в присвоении денег. Украинская полиция даже открыла против него уголовное дело о мошенничестве по заявлению одной волонтерки, обвинившей николаевца в присвоении денег, пожертвованных на организацию детского лагеря. Однако позже оно было прекращено за отсутствием состава преступления. По другим сведениям, против него в разное время на Украине было возбуждено целых четыре дела: за мошенничество в сфере денежного оборота, незаконное использование документов общественной организации, использование фальшивых документов и коррупцию при поставке обмундирования в армию. Кроме того, еще в феврале 2013 дела он проходил свидетелем по делу о квартирной краже, позже также закрытому. Дадеу был внештатным советником экс-губернатора Николаевской области Николая Романчука, обвиняемого СБУ во взяточничестве.
Николай Дадеу на передовой. Фото: krasnodarmedia.su
Летом 2015-го Дадеу женился на россиянке из Новороссийска по имени Дарья и в марте прошлого года переехал к ней. О прежних взглядах украинец как будто забыл: он открыл на Кубани рекламное агентство
"Край-медиа" и даже проводил совместные мероприятия для детей с мэрией города.
В начале июня 2017 года "патриотические" сайты, прокремлевские блогеры и местная пресса стали публиковать доносы
на украинца, в которых кубанские чиновники обвинялись в сотрудничестве с "нацистом". Обличающий сюжет про Дадеу уже после его задержания вышел
даже на федеральном “Пятом канале”.
Неясно, было это скоординированной кампанией для оправдания будущего преследования или же силовики среагировали на сообщения в интернете, но после начала травли украинец пробыл на свободе совсем недолго: 13-го числа, за две недели до истечения срока легального пребывания Дадеу в России, его вызвали в полицию для "беседы" со следователем и затем арестовали на 15 суток по административной статье о мелком хулиганстве. 28 июня он получил еще 15 суток ареста по такому же обвинению. Когда украинец отбывал арест, к нему в спецприемник приходили оперативники ФСБ. Арест по административной статье до официального задержания по уголовному делу - обычная практика, когда нужно заранее оказать давление
на будущего подозреваемого для получения от него нужных показаний.
10 июля, когда у Дадеу истек срок административного ареста, его вывезли в Краснодар и оформили задержание уже по уголовному делу. "Экстремистскую" статью Дадеу вменили через часть 5 статьи 33 УК - его обвинили в "пособничестве" деятельности "Правого сектора". Согласно материалам дела, украинец, собирая деньги на АТО, "предоставлял средства на обеспечение деятельности" движения.
Октябрьский райсуд Краснодара отправил Дадеу под арест. До суда он находился в СИЗО-5 центрального главка ФСИН, неофициально контролируемом ФСБ. Его защищает независимый адвокат Марина Дубровина.
В январе политзаключенного снова отправили в Новороссийск - в СИЗО-3 кубанского управления ФСИН. 10-го числа его дело начала рассматривать по существу судья Октябрьского райсуда Леля Гончарова. Как ожидается, первый обвинительный приговор по делу "Правого сектора" будет вынесен в ближайшее время
.
В материалах дела фигурирует сайт
Дадеу "Укрволонтерпром", на котором он публиковал отчеты о поездках на передовую для передачи помощи солдатам. Последняя новость - о сборе помощи украинским разведчикам - помещена там в августе 2015 года: Дадеу пишет, что этот сбор средств - последний, так как он готовится к свадьбе. Упоминания о помощи добровольцам "Правого сектора" на ресурсе также можно найти. "Мы ездили в "Правый сектор", солярку дала женщина из Калининграда, россиянка, это для меня было разрывом шаблона"
, - говорил
Дадеу в одном из интервью.
Другой эпизод, вмененный Дадеу, - публикация им на ФБ-странице
"Укрволонтерпром" объявлений о сборе пожертвований на покупку для украинских военных четырех автомобильных шин и раций.
Также украинца обвиняют в участии в гражданской блокаде Крыма в 2015 году - в суде в качестве свидетелей выступали новороссийские "казаки", которые якобы осенью 2015-го вместе с российскими пограничниками патрулировали границу между полуостровом и континентальной Украиной и видели Дадеу около российского пункта пропуска "Каланчак" среди участников акции. В сети действительно можно найти многочисленные фото
того периода, на которых Дадеу позирует с украинскими активистами на крымской границе. В сентябре 2015 года с ним там даже записали интервью
. Украинец фигурирует в списке
участников блокады - добровольцев полка "Азов" и батальона "Аскер". Этот список в 2016 году опубликовал бежавший в Россию экс-депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко.
Николай Дадеу - участник гражданской блокады Крыма. Фото: novosti-n.org
Украинец не признает
вину - он не отрицает, что размещал в интернете публикации о сборе денег на нужды АТО, однако настаивает, что не знал о запрете "Правого сектора" в России. После выхода негативных публикаций и незадолго до ареста Дадеу оправдывался, что в зоне конфликта в Донбассе занимался только "гуманитарными поездками".
Шумков. Уголовка по обе стороны границы
Следующим украинцем, схваченным российскими силовиками за мнимые связи с "Правым сектором", стал бывший охранник экс-лидера движения Дмитрия Яроша Александр Шумков. Он перестал охранять политика в 2014-м и три последних года служил по контракту в армии, последнее время - в войсковой части 4067 (11-я отдельная бригада армейской авиации Вооруженных сил Украины) в пгт Чернобаевка под Херсоном.
Александр Шумков (слева) и Дмитрий Ярош. Фото: glavred.info
Обстоятельства его попадания в руки российских силовиков до сих пор доподлинно неизвестны. В изложении родственников политзаключенного история его исчезновения больше похожа на сценарий шпионского триллера: по словам тети Александра Людмилы Шумковой, украинца 17 августа в Херсоне похитили неизвестные - вечером он не вернулся домой со службы. Сам Шумков рассказывал родственникам,что ему вкололи снотворное и затолкали в машину, а очнулся он уже в России в изоляторе временного содержания. Родственница похищенного утверждает, что его перевезли через границу в ночь с 23 на 24 августа. "У нас есть негласная оперативная информация, что его вывезли на машине с российскими номерами"
, - рассказала она. По ее словам, Шумков пересекал границу в российском пункте пропуска Троебортное на границе Сумской и Брянской областей. В украинском МИДе матери политзаключенного Ларисе Шумковой сообщили
, что ее сына якобы задержали в ночь на 24-е число на пункте пропуска за отказ показать вещи для досмотра.
Адвокат Шумкова Фарит Муртазин заявлял
со слов своего подзащитного, что Шумков, формально числясь простым солдатом, на самом деле был дознавателем военной прокуратуры Херсонского гарнизона (у него высшее юридическое образование) и 17-го числа должен был встретиться неподалеку от российско-украинской границы с неким информатором по имени Михаил, у которого якобы были некие сведения о распространении наркотиков в зоне АТО. По словам Муртазина, когда солдат в дороге остановил машину и задремал, не доехав до границы, к нему заскочили несколько неизвестных и оглушили Шумкова ударами и электрошокерами, а очнулся он уже в России на допросе в ФСБ. В "Самообороне Херсона" утверждают
, что Шумкова после похищения везли до границы на другом автомобиле, а уже около пункта пропуска пересадили в машину с российскими номерами. По словам общественников, его оглушили током также у границы, а перевезти в Россию могли по поддельному паспорту - свой загранпаспорт Шумков оставил дома, а по внутреннему паспорту действующему военнослужащему, учитывая принятые с началом войны меры безопасности на границе, попасть в Россию сложно. При этом Лариса Шумкова позже заявляла
, что похищение могло произойти и в Киеве.
Между тем источник "Украинской правды" в Госпогранслужбе Украины утверждал
, что политзаключенный законно въехал в Россию на машине 23-го числа. Пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский считает, что Шумков и сам мог поехать в Россию: "Я очень сомневаюсь, что его похитили в Херсоне, скорее он сам зачем-то поехал в РФ, как это было с
(политзаключенным Николаем. - Ред.) Карпюком"
. Первым об исчезновении солдата сообщил
в Фейсбуке тот же беглый экс-депутат Журавко - он написал, что Шумкова якобы задержали при пересечении российско-украинской границы сотрудники ФСБ, а затем отпустили. Позже он удалил свой пост.
Александр Шумков. Фото: ФБ-страница Людмилы Шумковой
В России, рассказывал Шумков, его несколько раз перевозили из одного изолятора в другой в разных городах. Cотрудники ФСБ не били его, но оказывали психологическое давление. Официально он был задержан по уголовному делу только 6 сентября
- согласно письму
из СКР, полученному родственниками Шумкова, в кабинете следователя ведомства в Брянске
. Украинец содержится в брянском СИЗО-1. 5 февраля Советский райсуд Брянска продлил ему арест до 6 апреля. В конце февраля состояние Шумкова ухудшилось
- в заключении он страдает головными болями.
Украинец отказывается признать вину и собирается обжаловать само решение российского Верховного суда о запрете "Правого сектора". "Если меня засудят, то буду подавать апелляцию в Верховный суд, в Европейский об отмене решения о признании "ПС" экстремистской организацией. Для этого нужно наладить связь со всеми политзаключенными, которым паяют ту же статью, что и мне"
, - писал он в январе из СИЗО. По закону запрет "Правого сектора" оспорить в российских судах уже невозможно - срок давности давно прошел, да и сделать это могли бы только сами представители движения.
Делом бывшего охранника Яроша занимаются те же следователи
, что и у Бахолдина: сначала оно было в производстве у Шпакова, а потом было передано Гуторову. По словам Людмилы Шумковой, Шпаков угрожал ей и матери политзаключенного, что может перестать разрешать родственникам украинца свидания из-за того, что он и его адвокат Фарит Муртазин “заявляют много ходатайств и пишут жалобы” на действия следователя.
В деле указано, что Шумков участвовал в деятельности "Правого сектора" с 28 ноября 2013 года
(дата создания движения) по 23 августа 2017-го. Решение о запрете "Правого сектора" в России вступило в законную силу только 17 ноября 2014-го - участие в движении до этой даты не может считаться преступлением, так как закон не имеет обратной силы. При этом что уже 1 ноября 2014 года обвиняемый перестал охранять Яроша – соответствующую справку адвокат Шумкова Фарит Муртазин получил от главы партии "Правый сектор" Андрея Тарасенко. Уже 20 ноября Шумков заключил контракт с украинской армией. Согласно примечанию к статье 282.2 УК, впервые совершившее "преступление" по этой статье лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно "добровольно прекратило участие"
в запрещенной организации.
Преступным следствие посчитало участие Шумкова в Революции достоинства (события Евромайдана названы в деле "свержением конституционного строя Украины"
) и российско-украинской войне. Также его допрашивали по поводу событий 2 мая 2014 года в Одессе, но Шумкову не стали инкриминировать участие в них - активист тогда находился в другом месте.
На родине военная прокуратура после исчезновения Шумкова открыла
против солдата три уголовных дела - о дезертирстве, незаконном хранении пистолета и психотропных веществ. При этом в ведомстве отрицают, что Шумков служил там дознавателем. Одновременно полиция Украины по факту исчезновения Шумкова возбудила дело по статье 146 УК страны (незаконное похищение или удержание человека).
Терновский. Царица доказательств
Последним на сегодня жителем Украины, которого российские силовики решили сделать фигурантом дела "Правого сектора", стал живший в Ростове украинский гражданин Роман Терновский. Его задержали 18 октября 2017-го.
Роман Терновский (второй слева) с активистами-националистами в Харькове. Источник: sledcom.ru
К Терновскому российские силовики по непонятной причине проявили самый большой интерес: его делом занимается центральное управление СКР. Украинца этапировали в Москву, где Басманный райсуд отправил его СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово", неофициально контролируемый ФСБ. У Терновского до сих пор нет адвоката, его не посещали ни украинские дипломаты, ни правозащитники.
Фабула его дела в изложении СКР выглядит наиболее пугающе: Терновский не воевал на фронте, не участвовал в волонтерстве, зато, по версии следствия, "неоднократно принимал участие в митингах, пикетах и иных общественно-массовых мероприятиях"
"Правого сектора" и "осуществлял пропаганду деятельности организации"
в Фейсбуке. Фактически гражданина чужой страны судят за мирное участие
в деятельности разрешенной в этой стране политической партии. В частности, его обвиняют в участии в гражданской блокаде грузовых перевозок с Россией в феврале 2016-го. Также, заявляли силовики, при обыске в жилище украинца в Ростове якобы нашли одежду и некие другие вещи с символикой "Правого сектора". Стал бы кто-то в здравом уме везти в Россию атрибутику партии, зная, что за нее можно получить реальный срок, - большой вопрос.
Следственное ведомство также распространило видеозапись
допроса Терновского: в ней украинец признается, что якобы в 2015-2016 годах руководил "отделом материально-технического обеспечения" харьковского областного отделения "Правого сектора", и заявляет, что для членства в организации "нужно обладать качествами фашиста, националиста"
. Кроме того, СКР опубликовал фото Терновского у мемориальной таблички в Харькове на Рымарской улице, где весной 2014-го происходили столкновения майдановцев и пророссийских боевиков.
Роман Терновский на допросе. Кадр видео
Между тем в самом "Правом секторе" отрицают, что Терновский был членом движения: пресс-секретарь партии Скоропадский заявил
, что харьковчанин около года был ее сторонником, но не вступал в организацию, а затем "Правый сектор" потерял с ним связь. "В "Правом секторе" он вообще не был - был тем, что называют сочувствующим, и постоянно крутился в правой тусовке Харькова; ничего плохого про него я не слышал, однако он как-то неожиданно пропал и больше года про него ничего не было слышно, после чего он всплывает уже в РФ"
, - пояснил представитель движения "Граням".
Обстоятельства и мотивы переезда Терновского в Россию (на что сложно решиться человеку с его прошлым) также остаются неясными. "Есть неофициальная информация из органов, что он в последние несколько лет колесил по Крыму и Донецку и якобы даже квартира в Ростове есть у него"
, - рассказала координатор украинской правозащитной организации "Медийная инициатива за права человека" Мария Томак.
Заочники
Заочное преследование активистов "Правого сектора" началось еще осенью 2016-го: в сентябре СКР открыл
дела по статье 282.2 УК против бывшего лидера движения Дмитрия Яроша, главы входящей в него одноименной политической партии Андрея Тарасенко, командира добровольческого корпуса "Правого сектора" Андрея Стемпицкого, начальника штаба корпуса Валерия Воронова и пресс-секретаря движения, гражданина России Артема Скоропадского. При этом Скоропадскому вменили более тяжкую часть 1 статьи (организация деятельности экстремистской организации), предусматривающую срок от 6 до 10 лет, всем остальным фигурантам - часть 2.
В январе 2017 года по обвинению в связи с "Правым сектором" было возбуждено
еще пять уголовных дел в отношении россиян, эмигрировавших на Украину: заместителя командира добровольческого корпуса Игоря Чудинова, бойца корпуса Геннадия Хамраева, активиста движения из Ставрополя Георгия Стоцкого, российского добровольца полка "Азов" Александра Валова и русского националиста из Белгорода Романа Стригункова, который на Евромайдане возглавлял отряд россиян "Русский легион". Стригунков и Валов никогда не состояли
в "Правом секторе", поводом для их преследования стало участие в неких митингах и шествиях. В 2014-2015 годах сюжеты про Стригункова вышли на телеканалах РЕН-ТВ
и "Россия-1"
: его обвинили в намерении "создать филиал "Правого сектора" в России". Еще в 2014-м националиста объявили в розыск на родине по статье о публичных призывах к экстремизму. В декабре 2017-го Басманный райсуд Москвы заочно арестовал
Валова.
В апреле 2017-го уголовные дела по "экстремистской" статье были возбуждены
еще против двоих добровольцев ДУК ПС из России - выходца из Удмуртии Вячеслава Донгузова и бывшего жителя Архангельской области Вячеслава Ясева.
В сентябре 2017-го суд в России заочно арестовал
Скоропадского, Стоцкого и Чудинова.
Александр Валов (в центре) и Артем Скоропадский (справа). Фото: lb.ua
По словам Скоропадского, украинские правоохранители ничего не предпринимали в связи с делами в отношении него, возбужденными на родине. "В местную прокуратуру не вызывали, и вообще всю информацию о о своем заочном аресте я узнал с сайта СКР"
, - рассказал пресс-секретарь "Правого сектора".
Судя по всему, в СКР планируют и дальше продолжить фабрикацию дел о членстве в "Правом секторе" против россиян-эмигрантов. "Как известно, некоторые наши граждане, разделяющие радикальные взгляды, уехали на Украину, где вступили в различные запрещенные экстремистские организации либо принимали участие в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований. А кто-то даже пытался вербовать людей на территории России. Одни думали, что мы об этом не узнаем, другие, напротив, открыто пропагандировали свои взгляды через СМИ. В любом случае все эти лица устанавливаются и привлекаются к уголовной ответственности"
, - заявил
в январском интервью "Российской газете" председатель СКР Александр Бастрыкин.
Игры с пространством и временем
Между тем дела "Правого сектора" даже с юридической точки зрения сфабрикованы безграмотно: статья 282.2 УК предусматривает ответственность за участие в организациях, деятельность которых Верховный суд на основании закона о противодействии экстремизму запретил на территории России
, а не в других странах. Однако всех обвиняемых преследуют за действия, совершенные на Украине
.
Согласно статье 12 УК россиян можно преследовать за преступления, совершенные за границей "против интересов, охраняемых кодексом", а иностранцев - если их действия направлены "против интересов Российской Федерации". Что это за "интересы", ни в УК, ни в других законах не говорится. Статья в такой широкой формулировке была принята в 2006 году - до этого судить граждан России за действия, совершенные в других странах, можно было только в том случае, если они считались преступными там
. Так государство продемонстрировало, что при необходимости готово достать своих граждан где угодно.
Следствие решило не ограничивать себя не только в пространстве, но и во времени и трактовке фактических обстоятельств: Александру Шумкову, например, вменяют участие в "Правом секторе" в тот период, когда движение еще не было запрещено
. Широта формулировки статьи 282.2 - а она карает не только за членство в запрещенной организации, но и за "склонение, вербовку и иное вовлечение в деятельность" - позволяет сажать фактически за любой контакт с "экстремистами"
. В случае с Дадеу силовики пошли еще дальше - за волонтерство его обвинили в "пособничестве участию" в "Правом секторе".
Учитывая, как формулируются обвинения по "украинским" политическим делам, в группе риска при попадании в зону доступности российских силовиков оказываются практически все причастные к новейшим украинским событиям
: участники Евромайдана и АТО в Донбассе, волонтеры, активисты украинских организаций - националистических и не только. Для этого даже не надо в реальности контактировать с организациями из списка "экстремистских" - следствие инкриминирует участие в "Правом секторе" всем без разбора, просто потому что это наиболее разрекламированная пропагандой украинская организация.
Борьба за возвращение
Власти Украины пока не слишком активно интересуются судьбой узников "Правого сектора". Генконсул страны в Ростове Виталий Москаленко посещал Шумкова и Дадеу в СИЗО, МИД страны в день задержания Терновского затребовал
от российских властей информацию о случившемся. Этим, однако, активность украинских дипломатов пока ограничилась. О каких-либо переговорах относительно обмена фигурантов дел "Правого сектора" неизвестно. Госпогранслужба Украины также никак официально не комментировала возможное похищение Шумкова с территории страны.
1 марта Верховная рада Украины приняла обращение
к парламентам стран мира с призывом осудить репрессии против политзаключенных-украинцев, удерживаемых в России, и поспособствовать их освобождению. В документе упоминаются более 50 граждан Украины. Ни одного из обвиняемых по делам "Правого сектора" в список не включили.
5 марта движение отправило
украинскому министру иностранных дел Павлу Климкину письмо с вопросами, почему Шумкова не включили в перечень и планирует ли украинское государство оплачивать ему услуги адвоката и покрывать расходы родственников политзаключенного на поездки к нему.
По утверждению Артема Скоропадского, "Правый сектор" договаривался о предоставлении Шумкову адвоката. Также движение по запросам родственников политзаключенных выдает справки о том, что обвиняемые в нем не состояли, - российские суды, однако, отказываются признавать документы, выданные "Правым сектором". "Мы сами не можем, да и не хотим следить за тем бредом, который творит Генпрокуратура и СКР, обвиняя людей, которые вообще никакого отношения к ПС не имели, в том, что они лютые правосеки-террористы"
, - отмечает Скоропадский.
По словам
Ларисы Шумковой, матери политзаключенного, бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош сказал ей, что Шумков не охранял его, а просто один раз попал на фотографию рядом с политиком. "Сперва Ярош прислал смс, что будет нам помогать, а потом просто не брал трубку. Абсолютно никакой помощи - ни моральной, ни материальной"
, - рассказывала она.
В МИД Украины намерены ожидать приговора Шумкову и затем потребовать возвращения "бывшего охранника Яроша" на родину по конвенции о передаче осужденных, рассказала "Граням" тетка политзека Людмила Шумкова.
Хуже всего дела обстоят у Бахолдина - вступаться за гражданина России украинские власти не могут, а значит, в случае почти неизбежного обвинительного приговора ему придется отбывать весь срок наказания.
26 февраля, в годовщину начала противостояния в Крыму, у посольства России в Киеве прошла акция с требованием освободить украинских заложников. Активисты держали плакаты с именами Шумкова, Бахолдина, Терновского и Дадеу. В акции приняла
участие депутат Европарламента от Германии Ребекка Хармс.
В группе риска
Хотя между несколькими десятками дел "Правого сектора" - возбужденных заочно и тех, чьи фигуранты арестованы, - формально нет никакой связи, фактически мы имеем дело с новой репрессивной практикой "групповых" дел
.
В случаях с Бахолдиным и Шумковым связь видна наиболее отчетливо: их делами занимались одни и те же следователи
. Ко всем узникам "Правого сектора" применялись похожие незаконные методы воздействия
: Бахолдина пытали, Шумкова могли похитить с территории другой страны с применением электрошокера или психотропных веществ, против Дадеу для оказания давления сперва сфабриковали два административных дела.
При этом реальная причастность по крайней мере троих политзаключенных - Бахолдина, Терновского и Дадеу - к деятельности "Правого сектора" как минимум сомнительна. Убедительных доказательств участия москвича в боевых действиях пока не было продемонстрировано, а двое украинцев в организации никогда не состояли.
Этот новый подход российских силовиков - брать в разработку какую-то организацию, арестовывать людей, имеющих хотя бы малейшую связь с ней (а иногда и совершенно непричастных), выбивать из них показания и брать следующих - был позже во всей красе продемонстрирован в делах "Артподготовки"
и "Сети"
. Внутри страны силовики развернулись уже как следует: по этим делам проходят десятки обвиняемых в разных регионах, а антифашистов, которые якобы были членами второй организации, жестоко пытают. По такой же схеме, в том числе с применением пыток
, проходят облавы на анархистов в аннексированном Крыму. Те же методики преследования сейчас применяются и по делам запрещенных религиозных групп: в регионах по "экстремистской" статье 282.2 в качестве подозреваемых и свидетелей проходят десятки свидетелей Иеговы - организацию запретили летом 2017-го. Примерно такое же количество любителей йоги из Москвы и Петербурга стали свидетелями по делу
японской секты "Аум синрикё", которую в 2016 году Верховный суд признал террористической организацией.
Так антиукраинская кампания положила начало новой волне репрессий внутри России.