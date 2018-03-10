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"Правый сектор" стал главным пугалом российской пропаганды при освещении событий на Украине. Движению приписывали зверства в Донбассе, подготовку терактов в Крыму и даже революции в России. С большим запозданием, в 2017-м, страшилки из телевизора получили продолжение в фантазиях следователей: за мнимые связи с движением стали массово фабриковать уголовные дела.





Первая ласточка

Бахолдин. Батальон и батарея

Дадеу. Волонтер, пособник, мошенник?

Шумков. Уголовка по обе стороны границы

Терновский. Царица доказательств

Заочники

Игры с пространством и временем

Борьба за возвращение

В группе риска