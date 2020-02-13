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2020-й год принес новые аресты и приговоры по делам о государственной измене и шпионаже. Что известно об их фигурантах?





Виктор Прозоров



В четверг городской суд Петербурга приговорил к 14 годам колонии со штрафом в 200 тысяч рублей бывшего директора севастопольского ЦКБ "Черноморец" Виктора Прозорова. Фабула дела засекречена. По предположению "Граней", она может быть связана с одним из проектов "Черноморца" - автономной погружающейся платформы ТП-400 для транспортировки боевых кораблей на воздушной подушке "Зубр". С "Зубрами" связана целая серия "шпионских" уголовных дел: по обвинению в передаче Китаю в 2011 году документации по проекту "Зубра" в июне 2018 года 11 лет колонии по статье о шпионаже получил севастопольский бизнесмен Владимир Гореликов. Еще до этого, в 2014-2015 годах, в Петербурге были вынесены приговоры двум россиянам, которые якобы передали феодосийской судостроительной корпорации "Море" документацию по "Зубру", будто бы выкраденную из 51-го центрального конструкторско-технологического института (ЦКТИС) судоремонта российского ВМФ. Начальник отдела технической документации ЦКТИС Вячеслав Родионов получил 6 лет условного срока по обвинению в контрабанде, а бывшему научному сотруднику 1-го ЦНИИ Минобороны, отставному капитану 1-го ранга Владиславу Никольскому дали 8 лет строгого режима по статьям о контрабанде и госизмене. Еще один фигурант (возможно, гражданин Украины) - Василий Черный, названный в деле представителем "Моря" в Петербурге, - умер под арестом, не дожив до приговора. По данным "Фонтанки", после аннексии Крыма Прозоров получил российское гражданство, а на новой работе, после того как покинул "Черноморец", регулярно ездил в командировки, в том числе в Иран и Китай. "С Украиной он тоже связи не разрывал", - пишет издание.





Алексей Темирев. Фото: irisnovoch.ru



По еще одному делу о госизмене семь с половиной лет строгого режима получил 64-летний доктор технических наук из Новочеркасска Алексей Темирев. Приговор ему вынесли еще 28 января. Темирев - соучредитель новочеркассого конструкторского бюро "Интеллектуальные робастные интегрированные системы" ("ИРИС"). Как сообщала адвокат ученого Анна Полозова, ему вменялась передача во Вьетнам сведений о некоем оборудовании, которое он разрабатывал со своим аспирантом из этой страны. Юрист подчеркивала, что информация, передачу за рубеж которой инкриминировали ученому, "есть в открытом доступе - в книжке, которая есть в каждой библиотеке".





Карина Цуркан. Кадр НТВ



16 января по решению Первого апелляционного суда из СИЗО "Лефортово" выпустили обвиняемую в шпионаже бывшего топ-менеджера "Интер РАО"

Карину Цуркан. Находясь на свободе, она успела дать интервью "Эху Москвы", в котором рассказала, что обратилась к Владимиру Путину с просьбой обеспечить независимое расследование ее дела. По словам Цуркан, одно из главных доказательств в деле - вербовочная анкета молдавской разведки, датированная 2004 годом; при этом в ней указаны ее данные, которые относятся к более позднему времени - место работы в 2006 году, место жительства в 2010-2011 годах и т.п. По версии следствия, Цуркан в 2015 году передала молдавским спецслужбам документ, касающийся "отдельных аспектов действий" российских энергетических компаний. По словам самой Цуркан и ее адвоката Ивана Павлова, речь, в частности, шла о поставках электроэнергии в Крым, а также об устройстве энергосетей ДНР и ЛНР. Сейчас Цуркан и ее адвокат знакомятся с материалами дела. 7 февраля Второй кассационный суд по жалобе замгенпрокурора снова взял Цуркан под стражу.





Антонина Зимина и Константин Антонец



Еще более сомнительным представляется дело о госизмене, возбужденное против супругов из Калининграда - бывшего директора Балтийского центра диалога культур Антонины Зиминой и ее мужа Константина Антонца. В понедельник ФСБ завершила его расследование. Как писал "Коммерсант", молодоженов обвиняют в том, что они раскрыли личность оперативника калиниградского управления ФСБ по имени Максим, бывшего однокашника Зиминой по университету, который присутствовал на их свадьбе. По словам отца Зиминой Константина, на праздновании чекист раздавал визитки и фотографировался с гостями. Уголовное дело было возбуждено, после того как фото и видео со свадьбы, на которых запечатлен силовик, попали в соцсети, а затем были продемонстрированы в сюжете одного из балтийских телеканалов.





Руслан Артыков





Иван Яцкин. Фото: ФБ-страница Николая Полозова



Отдельная тема - продолжающаяся ловля "украинских шпионов". В конце ноября по обвинению в шпионаже в пользу Украины был схвачен военнослужащий Южного военного округа Руслан Артыков. В начале декабря в Крыму арестовали гражданина России Ивана Яцкина, который будто бы по заданию СБУ собирал персональные данные сотрудников Оперативно-поискового бюро МВД по региону. Яцкин этапирован в Москву и помещен в "Лефортово". Наконец, в конце января ФСБ отчиталась об аресте в Крыму некоего жителя полуострова, который якобы по заданию украинских спецслужб оборудовал там схроны со взрывчаткой.

Охота за "шпионами" продолжается. В группе риска находятся все, кто контактирует с иностранцами, бывшие граждане Украины в Крыму, ученые... Впрочем, никогда нельзя угадать наверняка, за кем придут в следующий раз.