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На этой неделе власти Дании дали разрешение на строительство участка "Северного потока - 2" в своих территориальных водах. Остальные европейские страны давно сдались, строительство завершено на 80 процентов. Теперь газопровод будет достроен до конца года. Датское упорство могло отсрочить его введение в эксплуатацию и существенно увеличить стоимость проекта, если бы "Газпрому" и его партнерам пришлось идти в обход королевства по альтернативному маршруту. Этот акт сопротивления вошел бы в историю наравне с легендой о желтой звезде на одежде короля Кристиана X.

Но датчан дожали. Сыграл ли тут роль августовский скандал с Дональдом Трампом, который предложил купить Гренландию и в итоге отменил визит в Копенгаген? Эта версия мила кремлевским пропагандистам, которые объясняли принципиальную позицию датчан исключительно кознями "вашингтонского обкома". В любом случае Дания выглядела на этот раз намного достойнее, чем в истории с первым "Северным потоком".

Владимир Путин не скрывает торжества: "Дания проявила себя как ответственный участник международного общения, защищающий свои интересы и свой суверенитет". "Суверенитет" - лейтмотив кремлевской пропагандистской кампании вокруг "СП-2". Независимость и энергетическая безопасность, коммерческая выгода - в такой упаковке Европе был навязан масштабный антиукраинский проект, экономически несостоятельный, экологически вредный, глубоко коррупционный, подрывающий единство ЕС и НАТО.

Это провал энергетической политики Евросоюза: вместо диверсификации поставщиков и маршрутов львиная доля газа для Европы пойдет по сути по единственной ветке ("СП" и "СП-2") двухкилометровой ширины. Любая авария или диверсия может вызвать топливный коллапс.

"Северный поток - 2" продемонстрировал беспомощность институтов ЕС: Еврокомиссия выступала резко против проекта. Европарламент в прошлогодней резолюции назвал вещи своими именами. Против газопровода бились Польша и страны Балтии. Украинская дипломатия пыталась достучаться до партнеров на всех доступных площадках.

Но все решили алчность крупных компаний и энергетические амбиции Берлина как главного европейского "хаба". Точкой невозврата стал франко-германский компромисс по газовой директиве ЕС в феврале нынешнего года. Для ведущих стран Евросоюза финансовые интересы оказались важнее европейского единства и безопасности.

"Северный поток - 2" пиарился, согласовывался и строился на фоне аннексии Крыма, войны в Донбассе, сбитого "Боинга", теракта в Солсбери, вмешательства Москвы в евровыборы. Путинский газопровод - это продолжение войны иными средствами. Но главный антиевропейский проект Кремля не удалось остановить, с горечью констатировали на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский и кандидат на должность американского посла в России Джон Салливан.

Теперь борьба развернется за снижение объемов транзита по новому маршруту. Пусть с опозданием, в Европе должна начаться настоящая дискуссия о "Северном потоке - 2" и о кремлевских сетях влияния, которые сделали возможной эту самоубийственную прокладку труб по дну Балтики для уничтожения украинского транзита.

"Северный поток - 2" - это настоящая энциклопедия путинской гибридной войны: подкуп, шантаж, раскол, шпионаж, фейки, троллинг, использование всех слабостей противника.

В борьбу против "Северного потока - 2" с опозданием включились русские эмигранты. Фонд "Свободная Россия" совместно с другими антипутинскими НКО начал в этом году кампанию Rethink the Deal ("За пересмотр сделки"). Активисты выпускают доклады, проводят конференции с участием экспертов, пытаются донести правду о путинской трубе до политиков, гражданского общества и СМИ.