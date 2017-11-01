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новость Сервис готов обслуживать

Роскомнадзор: Популярные VPN-сервисы согласились заблокировать запрещенные сайты
01.11.2017
Александр Жаров. Фото: rkn.gov.ru
Александр Жаров. Фото: rkn.gov.ru
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Исполнять вступивший 1 ноября в силу закон о средствах обхода блокировки согласились все наиболее популярные у россиян VPN-сервисы и анонимайзеры. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, сообщает РБК.

"В России есть 25-30 проксирующих и VPN-сервисов, популярных у населения. Среди них - cameleo.ru, 2ip.ru и др. Они все выразили готовность исполнять закон, у нас в беседе с ними не возникло какого-то непонимания. Понятно, что есть еще сотни тысяч мелких и кустарно написанных VPN - сделать такой сервис, в принципе, несложно. Но закон ориентирован в первую очередь на наиболее популярные у граждан сервисы", - сказал Жаров.

При этом в заявлении, опубликованном на сайте РКН, Жаров просит СМИ быть "точными в формулировках" и не называть новую норму "законом о запрете анонимайзеров". Глава ведомств подчеркивает, что закон не запрещает пользование анонимайзерами и VPN, а лишь обязывает сервисы под угрозой блокировки самостоятельно ограничивать доступ к запрещенным ресурсам.

"Другой немаловажной особенностью закона, на которую не обратили внимание СМИ, является очистка Реестра запрещенной информации от дублирующихся записей. Специалисты Роскомнадзора предполагают, что в результате проделанной работы Реестр уменьшится в два раза. Ведомство планирует завершить эту работу до конца года", - отметил Жаров.

21 июля закон о средствах обхода блокировок сайтов был принят в третьем чтении Госдумой. 25 июля документ одобрил Совет Федерации, а 30 июля президент Владимир Путин подписал закон.

29 августа стало известно, что Роскомнадзор подготовил приказ о порядке исполнения закона о запрете анонимайзеров и VPN. Согласно документу, сервисы, которые не перекроют доступ к запрещенным сайтам, будут блокироваться в течение трех дней. Анонимайзеры обязаны подключаться к специальной системе Роскомнадзора. Их администраторы должны предоставлять информацию о своем владельце, сетевой адрес для доступа к системе, логины и пароли доступа к ресурсу. На подключение, которое инициируют органы МВД или ФСБ, отводится 30 рабочих дней.

6 октября Жаров заявил, что в подведомственном предприятии Роскомнадзора "Главный радиочастотный центр" создан департамент, который будет изучать возможности блокировки интернет-сервисов.

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01.11.2017
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