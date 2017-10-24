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новость В Армении российский военный убил сослуживца и застрелился

24.10.2017
Солдаты росийской армии. Фото Борко/Грани.Ру
Солдаты росийской армии. Фото Борко/Грани.Ру
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В Армении на полигоне Алагяз российский контрактник убил из автомата сослуживца и застрелился сам, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. Это случилось в ночь с понедельника на вторник.

Как утверждается, солдат при сдаче оружия после проведения занятий случайно выстрелил в другого военнослужащего, а затем покончил с собой, "испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца".

Имя устроившего стрельбу не называется.

Проверку случившегося ведет комиссия военного округа.

Накануне в Чечне в войсковой части 6791 Росгвардии старший лейтенант, уроженец Дагестана, застрелил командира взвода и троих солдат в казарме. Офицера убили бойцы группы спецназа, подоспевшей на место стрельбы. Убийцу вскоре должны были уволить со службы по жалобе сослуживца, он напился и с пистолетом-пулеметом пошел выяснять отношения к офицеру, который на него пожаловался.

29 августа на полигоне Минобороны в Белогорске Амурской области 23-летний ефрейтор Гасан Абдулахадов, уроженец Дагестана, застрелил командира роты и двоих рядовых, ждавших выхода на огневой рубеж, и скрылся с автоматом.

На следующий день подразделение антитеррора воинского гарнизона Восточного военного округа обнаружило и блокировало Абдулахадова, он открыл огонь и был убит при задержании.

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24.10.2017
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