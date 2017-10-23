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новость В Чечне офицер Росгвадии застрелил четверых сослуживцев

23.10.2017
Силовики Росгвардии на учениях. Фото: rosgvard.ru
Силовики Росгвардии на учениях. Фото: rosgvard.ru
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В войсковой части 6791 Росгвардии в станице Шелковская в Чечне старший лейтенант застрелил четверых сослуживцев в казарме, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства. Военнослужащего убили бойцы дежурного подразделения.

Имя убийцы не называется. По каким мотивам он совершил нападение, неизвестно.

В связи с расстрелом проводится служебная проверка, в часть направили группу офицеров центрального аппарата Росгвардии.

29 августа на полигоне Минобороны в Белогорске Амурской области 23-летний ефрейтор Гасан Абдулахадов, уроженец Дагестана, застрелил командира роты и двоих рядовых, ждавших выхода на огневой рубеж, и скрылся с автоматом.

На следующий день подразделение антитеррора воинского гарнизона Восточного военного округа обнаружило и блокировало Абдулахадова, он открыл огонь и был убит при задержании.

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23.10.2017
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