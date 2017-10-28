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новость Теракты в Могадишо: десять погибших

28.10.2017
На месте взрыва в Могадишо. Фото: bbc.com
На месте взрыва в Могадишо. Фото: bbc.com
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В столице Сомали Могадишо два автомобиля с террористами-смертниками за рулем взорвались около президентского дворца. Как сообщает Reuters, десять человек погибли, еще семнадцать пострадали.

Первая машина взорвалась у отеля Nasahablod Two в 600 метрах от президентского дворца. Затем вооруженные боевики заняли гостиницу. Правоохранители ведут с террористами бой за отель.

Через несколько минут после первого взрыва еще один автомобиль, начиненный взрывчаткой, сдетонировал у здания, где раньше находился сомалийский парламент.

Ответственность за теракты взяла на себя местная группировка исламистов "Харакат аш-Шабаб", связанная с "Аль-Каидой". Исламисты регулярно совершают подобные теракты в Могадишо и других частях Сомали. Движение борется против признанного ООН временного правительства страны, с 2007 по 2011 год оно контролировало столицу.

15 октября в центре Могадишо произошли два взрыва, в результате которых погибли 398 человек. Этот теракт стал самым масштабным в истории Сомали. Ответственность за атаку не взяла на себя ни одна радикальная группировка, в организации взрывов подозревали "Харакат аш-Шабаб".

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28.10.2017
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