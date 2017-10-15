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В центре столицы Сомали Могадишо произошли два взрыва, погибли 85 человек. Еще как миниум 100 человек получили ранения, передает Reuters. Теракты произошли в субботу.

Сначала грузовик со взрывчаткой взорвался возле гостиницы на одном из перекрестков, около которого находятся правительственные здания, рестораны и киоски. Несколько строений было разрушено, сотни автомобилей сгорели.

Два часа спустя еще один взрыв произошел в районе Медина.

По словам министра информации Сомали Абдирахмана Османа, субботние взрывы стали самой масштабной атакой террористов в истории Могадишо.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна радикальная организация. Как отмечается, аналогичные теракты в Могадишо и других частях страны регулярно совершает связанная с "Аль-Кайдой" местная группировка исламистов "Харакат аш-Шабаб". Движение борется против признанного ООН временного правительства страны и с 2007 по 2011 год контролировало столицу.

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил трехдневный траур.