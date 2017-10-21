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новость Взрыв в Кабуле: погибли 15 военных

21.10.2017
На месте взрыва в Кабуле. Фото: tolonews.com
На месте взрыва в Кабуле. Фото: tolonews.com
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В Кабуле террорист-смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой, въехал в автобус с афганскими военными. Как сообщает Reuters, в результате погибли 15 человек.

Атака произошла возле главного тренировочного центра афганской армии в университете обороны имени маршала Фахима на западной окраине города, среди погибших были курсанты и их инструкторы.

Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан".

Накануне в Афганистане произошло еще два теракта. Смертник взорвал себя в шиитской мечети имама Замана в столице страны, в результате 39 человек погибли, еще 45 получили ранения. Еще один смертник привел в действие взрывное устройство в молитвенном здании в уезде Долина провинции Гур, жертвами атаки стали 30 человек.

Мечень имама Замана уже подвергалась нападению в конце августа. Тогда трое или четверо вооруженных террористов ворвались на ее территорию и застрелили двоих охранников мечети и ранили двух других, кинув в них гранаты. Еще один боевик взорвал себя у ворот. В результате более 30 человек погибли, еще свыше 80 получили ранения.

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21.10.2017
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