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Развитие стратегических ядерных сил остается "безусловным приоритетом" защиты национальных интересов России. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, сообщает Интерфакс.

"Безусловным приоритетом на этом направлении для нас остается развитие стратегических ядерных сил. Наличие у России ядерного оружия обеспечивает гарантированное сдерживание агрессии против нее со стороны любого иностранного государства", - сказал Шойгу.

Министр обороны подчеркнул, что Ракетные войска стратегического назначения оснащаются современными ракетными комплексами, ВМФ получает новые атомные подводные лодки с баллистическими и крылатыми ракетами, активно модернизируются самолеты стратегической авиации Ту-160 и Ту-95МС. "Это позволит до конца 2020 года довести оснащенность стратегических ядерных сил современным вооружением в целом до 90 процентов, а РВСН - до 62 процентов", - сказал Шойгу.

При этом Шойгу отметил, что роль ядерного оружия в сдерживании потенциального агрессора будет снижаться за счет развития высокоточных средств поражения. "В перспективе роль ядерного оружия в сдерживании потенциального агрессора будет снижаться. В первую очередь - за счет развития высокоточных средств поражения. Это - крылатые ракеты морского базирования "Калибр", успешно применяемые против террористов в Сирии, комплексы Сухопутных войск "Искандер", современные ракеты для самолетов стратегической авиации", - заявил министр.

По его словам ударный потенциал высокоточного оружия российской армии к 2021 году увеличится в четыре раза, что позволит обеспечить безопасность России по всему периметру границ. Шойгу также отметил важную роль сил общего назначения, развитию которых, по словам министра, уделяется самое пристальное внимание.

В октябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что правительство может пересмотреть приоритеты бюджета в сторону уменьшения расходов на оборону и увеличения трат на социальные нужды, но это не должно привести к снижению обороноспособности страны. "Социальные обязательства перед населением, социальные расходы - это безусловный приоритет, который не обсуждается, - сказала Матвиенко. - Конечно, можно везде оптимизировать расходы, но что касается обороны, оптимизация возможна только до тех пределов, которые не позволят ослабить обороноспособность нашей страны. В тех условиях, в которых мы находимся, это один из важных и главных приоритетов".

Появляющиеся на предприятиях военно-промышленного комплекса во всем мире новые инновационные разработки и технологии потом внедряются и в других отраслях, отметила спикер СФ. "Нельзя резать курицу, которая несет яйца, тем более золотые. Военно-промышленный комплекс надо развивать и поддерживать обороноспособность", - сказала Матвиенко.

Так спикер СФ прокомментировала слова экс-министра финансов, главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. Он отметил, что российскому бюджету нужна смена приоритетов - сокращение трат на оборонный комплекс и повышение расходов на инфраструктуру, медицину и образование.