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новость Генштаб: ПРО США представляет большую опасность для ядерного потенциала России и Китая

11.10.2016
Старт ракеты SM-3. Фото: defense.gov
Старт ракеты SM-3. Фото: defense.gov
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Противоракетная оборона США представляет бóльшую опасность для ядерного потенциала России и Китая, нежели считалось ранее. Об этом заявил первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Виктор Познихир, сообщает Интерфакс.

Истинными целями создания глобальной системы ПРО США являются "снижение потенциала стратегических ядерных сил России, а в отношении китайского ракетно-ядерного потенциала - получение возможности его полного обнуления", - заявил Познихир. "Система ПРО существенно меняет баланс сил в области наступательных вооружений, так как позволяет более эффективно планировать разоружающий ракетный удар", - подчеркнул генерал.

Проведенное научно-исследовательскими учреждениями Минобороны России моделирование вариантов боевого применения средств ПРО показали, что американские противоракеты SM-3 способны сбивать межконтинентальные баллистические ракеты на начальном отрезке траектории, до момента отделения их боевых блоков от маршевых ступеней.

Кроме того, генерал обвинил США в нарушении договора о ракетах средней дальности при использовании корабельной пусковой установки крылатых ракет в наземном варианте. Зона досягаемости ракет Tomahawk составляет 2,5 тысячи км. "Тем самым, под ударом американских крылатых ракет может оказаться практически вся европейская часть России. При этом переоснащение пусковых установок Мk-41 крылатыми ракетами Tomahawk на базах в Европе и на кораблях ПРО может быть осуществлено скрытно и в короткие сроки", - от

10 мая командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что в связи с совершенствованием американской системы противоракетной обороны Россия продолжает разработку средств ее преодоления межконтинентальными баллистическими ракетами. "Новые ракетные системы РВСН обладают повышенными возможностями по преодолению существующей и перспективной глобальной системы ПРО. Это достигается и за счет сокращения участка разгона МБР, и за счет новых видов боевого оснащения с труднопрогнозируемой траекторией полета, и за счет новых средств преодоления ПРО", - сказал генерал.

По словам Каракаева, перспективные МБР дают возможность доставлять боевые блоки к целям не только по энергетически оптимальным траекториям с прогнозируемыми азимутами подлета, но и наносить удары с различных направлений, что вынуждает противостоящую сторону обеспечивать круговую противоракетную оборону.

При этом генерал признал, что расположенная в Европе система ПРО в настоящее время не несет критической угрозы для российских ракетных войск. "Угрозы для РВСН со стороны европейского сегмента ПРО носят ограниченный характер и в настоящее время не приводят к критическому снижению боевых возможностей РВСН", - сказал Каракаев. Однако командующий при этом отметил, что система ПРО постоянно совершенствуется.

13 мая президент Владимир Путин заявил, что Москва подумает о купировании возникающих угроз безопасности страны после размещения наземной базы системы ЕвроПРО в Румынии. "Теперь после размещения этих элементов ПРО мы вынуждены будем подумать о том, чтобы купировать угрозы, возникающие в отношении безопасности Российской Федерации, - сказал Путин. - Мы предлагали сотрудничество, совместную работу с американскими партнерами, все это было, по сути, отвергнуто. Нам предлагается не работа, а просто разговор на заданную тему. Ничего конкретного, все делается в одностороннем порядке, без учета наших озабоченностей. Это вызывает сожаление".

По словам президента, противоракетная оборона США - не оборонительная система, а часть стратегического ядерного потенциала Америки, вынесенная на периферию.

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11.10.2016

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