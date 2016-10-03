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Также: Россия, Российско-американские отношения, Ядерное оружие, Политика, США, Оружие, Мир, Война | Персоны: Владимир Путин, Сергей Кириенко

новость Путин приостановил соглашение с США об утилизации плутония

03.10.2016
Знак радиационной опасности. Фото: kapital-rus.ru
Знак радиационной опасности. Фото: kapital-rus.ru
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Россия приостановила действие межправительственного соглашения с США об утилизации плутония. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, действие соглашения приостанавливается "в связи с коренным изменением обстоятельств, возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации и неспособности Соединенных Штатов Америки обеспечить выполнение принятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония в соответствии с международными договорами, а также исходя из необходимости принятия безотлагательных мер по защите безопасности Российской Федерации".

Как поясняет Интерфакс, речь идет о договоренностях 2010 года, касающихся промышленной утилизации избытков оружейного плутония. В июне 2016 года глава "Росатома" Сергей Кириенко заявил, что Россия, в отличие от США, свои обязательства выполнила.

В интервью каналу НТВ Кириенко пояснил, что Россия построила завод для утилизации плутония, разработав с нуля соответствующие технологии. Строительство завода, добавил глава "Росатома", обошлось в 240 миллионов долларов, а "у американцев 7 миллиардов долларов потрачено, завод не закончен". Как пояснял тогда Кириенко, США рассматривали возможность не сжигать плутоний в реакторах, а с чем-то перемешать и захоронить.

"Главный риск заключается в том, что если его сожгли, то вернуть его нельзя, а если его перемешали и закопали, то в принципе, технологически, существует возможность его раскопать и снова разделить", - сказал Кириенко.

В апреле Владимир Путин на медиафоруме региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" также сообщил, что Россия выполнила свои обязательства, а США - нет. "мы свои обязательства выполнили, мы это предприятие построили. Наши американские партнеры — нет», — отметил Путин ."Это означает, что они сохраняют за собой так называемый возвратный потенциал, то есть его можно извлечь, переработать и опять превратить в оружейных плутоний. Так мы не договаривались", - отметил Путин, пообещав подумать и отреагировать.

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03.10.2016

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