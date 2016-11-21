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Группировка войск в Калининградском особом районе усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион", сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Дивизион вошел в состав ракетного соединения Балтийского флота.

Подвижный береговой ракетный комплекс "Бастион" с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс" предназначен для защиты морского побережья на участках свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, а также наземных радиоконтрастных целей. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет. В них реализован принцип "выстрелил - забыл".

Размещенный в Калининградской области комплекс "Бастион" может закрыть выход в Балтийское море из Датских проливов для кораблей противника, а также поражать цели на всей территории Польши.

15 ноября комплексы "Бастион" применялись российскими военными при обстреле территории Сирии.

Как ранее сообщил министр обороны Сергей Шойгу, до конца 2016 года ВМФ получит пять береговых ракетных комплексов. "В дальнейшем на флоты будут поступать по четыре комплекса ежегодно", - сказал министр. По его словам, до 2021 года Россия сможет полностью переоснастить береговые ракетные части современным вооружением.

7 октября СМИ сообщали о перевозке в Калининградскую область ракетных комплексов "Искандер-М", могущих нести ядерный заряд. Источники в американской разведке подтвердили переброску ракет. На следующий представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков подтвердил сообщения о транспортировке "Искандера". При этом генерал заявил, что одну из систем специально "выставили под пролетающий американский разведспутник для уточнения параметра работы этого космического аппарата".

Конашенков отметил, что "Искандеры" не раз перебрасывались в Калининградскую область в прошлом, и заявил, что это будет происходить и в будущем. "В рамках плана боевой подготовки подразделения ракетных войск круглогодично совершенствуют маршевую подготовку, преодолевая значительные расстояния по территории Российской Федерации различными способами: воздушным, морским и своим ходом", - сказал генерал.

11 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса обеспокоены размещением российских ракет вблизи их границ. Он назвал политику России "все более напористой и непредсказуемой". "За последние недели российская сторона развернула ближе к границам с НАТО ракеты, способные нести ядерные боезаряды. Это часть тенденции к проведению масштабных инициатив в военной сфере и военных учений близ наших границ, - сказал генсек. - Союзники крайне обеспокоены подобным поведением. Мы продолжим претворять в жизнь нашу политику обеспечения сильной обороны в сочетании с политическим диалогом".