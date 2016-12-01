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Также: США, Россия, Российско-американские отношения, Оружие, Европа, Мир, Политика, Война | Персоны: Сергей Лавров

новость Лавров: США и НАТО давят на Россию

01.12.2016
Сергей Лавров. Фото: mid.ru
Сергей Лавров. Фото: mid.ru
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США И НАТО сознательно повышают градус напряженности на так называемом восточном фланге альянса с целью оказания военно-политического давления на Россию. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, Москва наблюдает беспрецедентное с момента окончания холодной войны наращивание военного потенциала у российских границ. Боевые учения, подчеркнул Лавров, зачастую носят откровенно провокационный характер.

"Под предлогом мифической "угрозы с Востока" в странах Центральной и Восточной Европы размещаются американские войска и тяжелая военная техника, появляются новые элементы командно-штабной структуры альянса", - подчеркнул глава российского МИДа.

Лавров отметил, что "все эти действия альянса получили "одобрение" в ходе состоявшегося в июле в Варшаве саммита НАТО, по итогам которого по сути закреплен долгосрочный курс на дальнейшее усиление военной составляющей блока".

По словам Лаврова, "эти шаги вписываются в многолетнюю деструктивную линию Североатлантического альянса, нацеленную на достижение военно-политического доминирования в европейских и мировых делах, сдерживание России".

"Даже в "лучшие времена" НАТО не прекращала продвижения своей военной инфраструктуры к российским рубежам, в том числе посредством "трех волн" расширения, поддерживала высокую активность в восточноевропейском регионе, встраивалась в противоракетные программы США, истинная направленность которых и до урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы не вызывала особых сомнений", - отметил глава МИДа.

22 ноября официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что размещение Россией в Калининградской области ракетных комплексов "Искандер" и С-400 дестабилизирует европейскую безопасность.

"Россия высказывала угрозы разместить свои ракетные комплексы "Искандер" в Калининграде на протяжении последнего десятилетия в качестве реакции на множество событий в Европе, ни одно из которых не требовало подобного военного ответа, - сказал Кирби. - Мы призываем Россию воздерживаться от слов и действий, которые не отвечают целям обеспечения безопасности и стабильности в Евро-Атлантическом регионе".

7 октября СМИ сообщали о перевозке в Калининградскую область ракетных комплексов "Искандер-М", могущих нести ядерный заряд. Источники в американской разведке подтвердили переброску ракет.

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01.12.2016

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