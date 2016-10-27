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Россия не собирается ни на кого нападать. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля. Президент назвал заявления о российской военной угрозе мифическими и нереалистичными.

"Конечно, очень приятно, подчас и выгодно, выдавать себя за защитников цивилизации от каких‑то новых варваров. Однако дело в том, что Россия‑то ни на кого нападать не собирается", - сказал Путин.

"Бряцать атомным оружием - самое последнее дело, это вредная риторика, и я ее не приветствую", - ответил президент на вопрос журналиста, который вспомнил выражение телеведущего Дмитрия Киселева про "ядерный пепел". При этом Путин заявил, что ядерное оружие является фактором сдерживания и фактором обеспечения мира и безопасности во всем мире, и "нельзя его рассматривать как фактор какой бы то ни было потенциальной агрессии".

Путин также заявил о превосходстве западной пропаганды над российской. "Я вам скажу, уважаемые друзья и коллеги, хотелось бы мне иметь такую пропагандистскую машину в России, но это, к сожалению, не так. У нас нет таких глобальных средств массовой информации, как CNN, BBC и некоторые другие, у нас таких возможностей пока нет.", - отметил президент.

Путин также подчеркнул, что Россия не может повлиять на результаты президентских выборов в США. "Неужели кто-то всерьез думает, что Россия может как-то повлиять на выбор американского народа? Америка, что, это банановая страна, что ли? Америка - это великая держава. Если я не прав - поправьте меня, пожалуйста", - сказал Путин. По его словам, на фоне грядущих выборов политические элиты США отвлекают внимание граждан от реальных проблем Америки и создают недружественный образ России.

Кроме того, Путин признал, что в Сирии не удается запустить политический процесс и остановить кровопролитие. "Казалось бы, после долгих переговоров, огромных усилий и сложных компромиссов, наконец, начал формироваться единый фронт борьбы с терроризмом, однако этого не произошло. Не сработали и наши личные договоренности с президентом Соединенных Штатов", - сказал он.