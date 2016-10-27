О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror714.graniru.info/Politics/Russia/President/m.256002.html
Также: Президент, Россия, Мир, Ядерное оружие, Политика, Оружие, Война | Персоны: Владимир Путин

новость Акт о ненападении

Путин: Россия не собирается ни на кого нападать
27.10.2016
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
Реклама

Россия не собирается ни на кого нападать. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля. Президент назвал заявления о российской военной угрозе мифическими и нереалистичными.

"Конечно, очень приятно, подчас и выгодно, выдавать себя за защитников цивилизации от каких‑то новых варваров. Однако дело в том, что Россия‑то ни на кого нападать не собирается", - сказал Путин.

"Бряцать атомным оружием - самое последнее дело, это вредная риторика, и я ее не приветствую", - ответил президент на вопрос журналиста, который вспомнил выражение телеведущего Дмитрия Киселева про "ядерный пепел". При этом Путин заявил, что ядерное оружие является фактором сдерживания и фактором обеспечения мира и безопасности во всем мире, и "нельзя его рассматривать как фактор какой бы то ни было потенциальной агрессии".

Путин также заявил о превосходстве западной пропаганды над российской. "Я вам скажу, уважаемые друзья и коллеги, хотелось бы мне иметь такую пропагандистскую машину в России, но это, к сожалению, не так. У нас нет таких глобальных средств массовой информации, как CNN, BBC и некоторые другие, у нас таких возможностей пока нет.", - отметил президент.

Путин также подчеркнул, что Россия не может повлиять на результаты президентских выборов в США. "Неужели кто-то всерьез думает, что Россия может как-то повлиять на выбор американского народа? Америка, что, это банановая страна, что ли? Америка - это великая держава. Если я не прав - поправьте меня, пожалуйста", - сказал Путин. По его словам, на фоне грядущих выборов политические элиты США отвлекают внимание граждан от реальных проблем Америки и создают недружественный образ России.

Кроме того, Путин признал, что в Сирии не удается запустить политический процесс и остановить кровопролитие. "Казалось бы, после долгих переговоров, огромных усилий и сложных компромиссов, наконец, начал формироваться единый фронт борьбы с терроризмом, однако этого не произошло. Не сработали и наши личные договоренности с президентом Соединенных Штатов", - сказал он.

Оставить комментарий Обсудить
27.10.2016

новость Новости по теме
27.10.2016 Керри: США и Европа солидарны в вопросе антироссийских санкций →
18.10.2016 Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным до инаугурации →
17.10.2016 Белый Дом не исключил финансовых санкций против России за кибератаки →
16.10.2016 Путин: США "за всеми подглядывают и подслушивают" →
05.10.2016 Россия приостановила сотрудничество с США в ядерных исследованиях →
03.10.2016 Путин увязал утилизацию плутония с отменой США санкций и "закона Магнитского" →
23.09.2016 Путин: Развала Советского Союза можно было избежать →
05.09.2016 Путин: Будущий президент должен быть молодым, но зрелым →
22.05.2016 Обама: Россия не проявляет интереса к сокращению ядерного оружия →
13.05.2016 Путин: Россия подумает о "купировании угроз" со стороны ЕвроПРО →
21.01.2016 Путин возложил вину за распад СССР на Ленина →
10.11.2015 Путин: Нужны ударные системы, способные пробить американскую ПРО →
24.10.2015 Путин: Я голубь с железными крыльями →
22.10.2015 Путин: США обманули весь мир относительно ПРО в Европе →
Фото и Видео
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27199
Play own
"Чистые выборы" 18 сентября
26434
Play own
Одиннадцатая прогулка Путина
24570
Play own
Единство Путина с народом
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Твердое слово Хирурга
Награждение Хирурга орденом Почета. Фото: kremlin.ru
статья Фильм о страшном государстве
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Минобороны отрицает авиаудар
Игорь Конашенков. Фото: arms-expo.ru
в блоге Сварливый старческий задор
383
новость Апелляция Карпюка и Клыха: ВИДЕО
Станислав Клых и Николай Карпюк на рассмотрении апелляции. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
статья Вырезать, рвать горло!
РЕКЛАМА
Loading...
новость "Кузнецова" не пустят на Мальту
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
в блоге Сурков предохраняется
383
новость Атака на "фабрику троллей"
Офис "Интернет-исследований". Фото: svoboda.org
в блоге Нечего разбойничать
383
новость Медведева срочно вывезли из Сколкова
Дмитрий Медведев. Кадр "России 1"
статья Хиллари обходит Трампа
Владимир Абаринов
новость Леонтьев о зарплате Сечина
Михаил Леонтьев. Фото: er.ru
новость Сколько стоит война в Сирии
Валентина Матвиенко. Фото: er.ru
новость Полковника осудили за госизмену
Мосгорсуд. Фото: neva.today
новость Чечня: патрули культуры
Совещание о контроле свадеб в Минкульте Чечни. Фото: mk-chr.ru
статья Шпионы и болтуны
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Хакеры: Мы взломали Суркова
Разворот загранпаспорта Владислава Суркова (фрагмент). Источник: cyberhunta.com
в блоге Государство и творчество
383
новость Москва передала данные по MH17
Обломки сбитого Boeing-777. Фото из @euromaidan