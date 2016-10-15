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Также: Россия, Оружие, Госдума, Европа, Политика, Война, Парламент, Мир | Персоны: Владимир Шаманов

новость Шамания преследования

Шаманов: "Искандеры" размещены в Калининградской области в ответ на ПРО
15.10.2016
Запуск ракеты с "Искандер-М". Фото: mil.ru
Запуск ракеты с "Искандер-М". Фото: mil.ru
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Развертывание оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области призвано парировать возможную угрозу от появления в Европе объектов американской ПРО. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, сообщает Интерфакс.

"Эти ракеты будут, прежде всего, нацелены против тех объектов, которые нарушают баланс, равновесие, и которые поставлены или будут ставиться в обозримом будущем в рамках так называемой ПРО", - сказал Шаманов.

Шаманов высоко оценил тактико-технические характеристики "Искандера". "Да, это повышенный заряд, это удивительная точность. Как говорят артиллеристы, попадание в кол. То есть по существу отклонение от точки прицеливания составляет не более одного метра", - отметил глава комитета.

По мнению Шаманова, было бы разумно проводить работу по восстановлению российских военных баз в тех странах, где они существовали в советское время. Отвечая на вопрос о том, в какой форме возможно возвращение российского военного присутствия на Кубу, экс-командующий ВДВ заявил, что на острове мог бы разместиться российский парашютно-десантный полк.

Шаманов также выступил против сокращения военных расходов. "Я думаю, что вот эти разговоры, которые идут о сокращении (военных расходов), в нынешней обстановке, ну, они малопривлекательны, как минимум", - сказал он.

7 октября СМИ сообщали о перевозке в Калининградскую область ракетных комплексов "Искандер-М", могущих нести ядерный заряд. Источники в американской разведке подтвердили переброску ракет. На следующий представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков подтвердил сообщения о транспортировке "Искандера". При этом генерал заявил, что одну из систем специально "выставили под пролетающий американский разведспутник для уточнения параметра работы этого космического аппарата".

Конашенков отметил, что "Искандеры" не раз перебрасывались в Калининградскую область в прошлом, и заявил, что это будет происходить и в будущем. "В рамках плана боевой подготовки подразделения ракетных войск круглогодично совершенствуют маршевую подготовку, преодолевая значительные расстояния по территории Российской Федерации различными способами: воздушным, морским и своим ходом", - сказал генерал.

В пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса обеспокоены размещением российских ракет вблизи их границ. Он назвал политику России "все более напористой и непредсказуемой". "За последние недели российская сторона развернула ближе к границам с НАТО ракеты, способные нести ядерные боезаряды. Это часть тенденции к проведению масштабных инициатив в военной сфере и военных учений близ наших границ, - сказал генсек. - Союзники крайне обеспокоены подобным поведением. Мы продолжим претворять в жизнь нашу политику обеспечения сильной обороны в сочетании с политическим диалогом".

Во вторник первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Виктор Познихир заявил, что противоракетная оборона США представляет бóльшую опасность для ядерного потенциала России и Китая, нежели считалось ранее. Истинными целями создания глобальной системы ПРО США он назвал "снижение потенциала стратегических ядерных сил России, а в отношении китайского ракетно-ядерного потенциала - получение возможности его полного обнуления". "Система ПРО существенно меняет баланс сил в области наступательных вооружений, так как позволяет более эффективно планировать разоружающий ракетный удар", - подчеркнул генерал.

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15.10.2016
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Виталий Портников

Демонстрация страха

Виталий Портников, 07.10.2016

Дело в том, что Владимир Владимирович ясно и четко дал понять, что его беспокоит на самом деле. Что его не устраивают санкции. Что от "антисанкций" проблемы прежде всего у России, а не у Запада. он ищет возможности для ослабления санкций - и не находит. Потому что понятно, что история с плутонием - совсем не то, что может повлиять на американцев.

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