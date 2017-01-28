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новость Система противоракетной обороны Москвы пройдет модернизацию

28.01.2017
Система ПРО Москвы А-135 "Амур". Фото: defendingrussia.ru
Система ПРО Москвы А-135 "Амур". Фото: defendingrussia.ru
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Система противоракетной обороны Москвы и центрального промышленного района ближайшее время пройдет модернизацию. Об этом заявил начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС полковник Ильгар Тагиев, сообщает Интерфакс.

"В настоящее время проводятся работы по повышению технических характеристик системы ПРО. Завершается переход на современную элементную базу. Через два-три года система будет полностью модернизирована", - сказал Тагиев.

Системе ПРО исполнилось 55 лет, и за это время прошло несколько этапов ее модернизации. "В настоящее время на вооружении находится система ПРО второго поколения, начало разработки которой пришлось на 1980-90 годы, - рассказал Тагиев. - Ведутся работы по созданию перспективных противоракет, что позволит создать систему ПРО третьего поколения с новыми возможностями и характеристиками".

По словам полковника, система гарантирует защиту "от ударов всех существующих типов баллистических ракет противника средней и межконтинентальной дальности с разделяющимися боевыми частями". "Что касается существующих и перспективных баллистических ракет "третьих стран", - подчеркнул Тагиев, - то их перехват сложности для нашей системы ПРО не представляет".

В соответствии с советско-американским Договором об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года и дополнительных протоколов к нему, каждая из сторон имела право иметь только одну систему ПРО, полностью прикрывающую район радиусом 150 километров. В США такая система расположена в районе авиабазы Гранд-Форкс в Северной Дакоте. В 2002 году договор был расторгнут по инициативе США.

10 мая командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что в связи с совершенствованием американской системы противоракетной обороны Россия продолжает разработку средств ее преодоления межконтинентальными баллистическими ракетами. "Новые ракетные системы РВСН обладают повышенными возможностями по преодолению существующей и перспективной глобальной системы ПРО. Это достигается и за счет сокращения участка разгона МБР, и за счет новых видов боевого оснащения с труднопрогнозируемой траекторией полета, и за счет новых средств преодоления ПРО", - сказал генерал.

13 мая Владимир Путин заявил, что Москва подумает о купировании возникающих угроз безопасности страны после размещения наземной базы системы ЕвроПРО в Румынии. "Теперь после размещения этих элементов ПРО мы вынуждены будем подумать о том, чтобы купировать угрозы, возникающие в отношении безопасности Российской Федерации, - сказал Путин. - Мы предлагали сотрудничество, совместную работу с американскими партнерами, все это было, по сути, отвергнуто. Нам предлагается не работа, а просто разговор на заданную тему. Ничего конкретного, все делается в одностороннем порядке, без учета наших озабоченностей. Это вызывает сожаление".

По словам президента, противоракетная оборона США - не оборонительная система, а часть стратегического ядерного потенциала Америки, вынесенная на периферию.

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28.01.2017

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