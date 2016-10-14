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Члены НАТО обеспокоены размещением вблизи границ альянса российских ракет. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Риме, сообщает пресс-служба НАТО.

Столтенберг назвал политику России "все более напористой и непредсказуемой". "За последние недели российская сторона развернула ближе к границам с НАТО ракеты, способные нести ядерные боезаряды. Это часть тенденции к проведению масштабных инициатив в военной сфере и военных учений близ наших границ, - сказал генсек. - Союзники крайне обеспокоены подобным поведением. Мы продолжим претворять в жизнь нашу политику обеспечения сильной обороны в сочетании с политическим диалогом".

Столтенберг также выразил озабоченность российской поддержкой режима Башара Асада и бомбардировками Алеппо. "Мы должны найти способ преодоления нынешнего тупика в Сирии. И первый шаг для достижения этой цели является возвращение за стол переговоров", - отметил он. Генсек НАТО выразил надежду, что на предстоящих в эти выходные переговорах будет найден путь к разрешению кризиса.

7 октября СМИ сообщали о перевозке в Калининградскую область на судне "Амбал" ракетных комплексов "Искандер-М", могущих нести ядерный заряд. Источники в американской разведке подтвердили переброску ракет.

На следующий представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков подтвердил сообщения о транспортировке "Искандера". При этом генерал заявил, что одну из систем специально "выставили под пролетающий американский спутник". "Большого секрета из транспортировки комплекса на сухогрузе "Амбал" никто не делал. Скажу больше: один "Искандер" был специально выставлен еще до загрузки в "Амбал" под пролетающий американский разведспутник для уточнения параметра работы этого космического аппарата", - заявил представитель Минобороны.

Конашенков отметил, что "Искандеры" не раз перебрасывались в Калининградскую область в прошлом, и заявил, что это будет происходить и в будущем. "В рамках плана боевой подготовки подразделения ракетных войск круглогодично совершенствуют маршевую подготовку, преодолевая значительные расстояния по территории Российской Федерации различными способами: воздушным, морским и своим ходом", - сказал генерал.

Во вторник Столтенберг заявил, что Россия, размещая ракетные комплексы "Искандер-М" в Калининградской области, следует привычной линии поведения. При этом он подчеркнул, что НАТО не планирует увеличивать присутствие на востоке Европы после переброски ракет. "Мы провели сильнейшую программу укрепления альянса со времен "холодной войны", - сказал он. - Мы отреагировали, показали силу и не планируем увеличивать наше присутствие на востоке Европы дальше".

"Я хочу ясно заявить, что для нас важно избежать новой холодной войны, новой гонки вооружения", - подчеркнул генсек НАТО, отметив, что альянс заинтересован в "выстраивании конструктивных отношений" с Москвой.