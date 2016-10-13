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Также: Совет Федерации, Деньги для армии, Экономика, Парламент, Война, Россия, Политика | Персоны: Валентина Матвиенко

новость Пушки с маслом

Матвиенко: Военные расходы нельзя снижать в ущерб обороноспособности страны
13.10.2016
Валентина Матвиенко. Фото: council.gov.ru
Валентина Матвиенко. Фото: council.gov.ru
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Правительство может пересмотреть приоритеты бюджета в сторону уменьшения расходов на оборону и увеличения трат на социальные нужды, но это не должно привести к снижению обороноспособности страны. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

"Социальные обязательства перед населением, социальные расходы - это безусловный приоритет, который не обсуждается, - сказала Матвиенко. - Конечно, можно везде оптимизировать расходы, но что касается обороны, оптимизация возможна только до тех пределов, которые не позволят ослабить обороноспособность нашей страны. В тех условиях, в которых мы находимся, это один из важных и главных приоритетов".

Появляющиеся на предприятиях военно-промышленного комплекса во всем мире новые инновационные разработки и технологии потом внедряются и в других отраслях, отметила спикер СФ. "Нельзя резать курицу, которая несет яйца, тем более золотые. Военно-промышленный комплекс надо развивать и поддерживать обороноспособность", - сказала Матвиенко.

Так спикер СФ прокомментировала слова экс-министра финансов, главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. Он отметил, что российскому бюджету нужна смена приоритетов - сокращение трат на оборонный комплекс и повышение расходов на инфраструктуру, медицину и образование.

6 октября правительство поддержало законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет 2016 года. В частности, дефицит бюджета повышается до 3,66 процента ВВП, то есть до 3,034 триллиона рублей. Ранее предполагался дефицит бюджета в 3 процента ВВП, или 2,360 триллиона рублей.

Наибольшее увеличение расходов бюджета предусмотрено по разделу "национальная оборона" - на 735,16 миллиарда рублей, до 3,884 триллиона рублей, то есть на 23,3 процента. Кроме того, расходы увеличиваются по разделу "социальная политика" - на 177,38 миллиарда, до 4,631 триллиона рублей - на 3,9 процента.

Сокращаются расходы на нацбезопасность, образование, здравоохранение, СМИ, обслуживание госдолга, на межбюджетные трансферты общего характера. Наибольшее сокращение будет по разделу "национальная экономика" - на 420,73 миллиарда рублей, до 2,173 триллиона рублей.

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13.10.2016

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