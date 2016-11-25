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Также: Совет Федерации, Президент, Ядерное оружие, Россия, США, Европа, Мир, Парламент, Оружие, Политика, Война | Персоны: Франц Клинцевич, Дмитрий Песков

новость Развязался язык войны

Клинцевич: Мы нацелим ядерное оружие на объекты НАТО
25.11.2016
Франц Клинцевич. Фото: er.ru
Франц Клинцевич. Фото: er.ru
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статья Статья

На страхе мира

А когда увидит, что угрозы не действуют, начнет пугать бомбой. Это ведь самое главное, что у него есть. Единственное, что вызывает настоящий страх: а вдруг окончательно сбрендит и нажмет кнопку? Кто знает наверняка, что у него в голове и в каком он на самом деле состоянии? А вдруг? Не надо его сердить, успокоить надо.

Виталий Портников
25.11.2016

Член Совфеда Франц Клинцевич заявил, что Россия нацелит свое оружие, в том числе ядерное, на любые объекты НАТО, которые сочтет угрожающими для себя, "где бы они ни размещались". Об этом в четверг вечером сообщило РИА "Новости". Это, по словам сенатора, будет "жестким и однозначным ответом" на "агрессивные действия НАТО, на попытки альянса втянуть в свою орбиту все новые страны".

"Когда мы говорим о ядерном оружии, мы говорим о ядерном боеприпасе, который может быть размещен на носителе в наземном стационарном, мобильном, морском и воздушном оружии", - уточнил собеседник агентства.

В пятницу, передает Интерфакс, пресс-секретарь Владимира Путина так прокомментировал слова Клинцевича: "Хочу заметить, что наши законодатели по Конституции не определяют внешнюю политику России - ее определяет президент РФ".

В то же время, продолжил чиновник, "наши законодатели, безусловно, имеют право на свою точку зрения, они живо реагируют на международные события, на экспансию НАТО в сторону российских границ, на экспансию военной инфраструктуры НАТО". "Поэтому такая позиция понятна", - заключил он.

В понедельник, к третьей годовщине Евромайдана, в эфире РЕН-ТВ вышел фильм Оливера Стоуна "Украина в огне". Там было продемонстрировано данное во время украинской революции интервью Путина, в котором тот заявил, что Россия может нацелить свои ракеты на объекты НАТО, если усмотрит в них угрозу своей безопасности.

"Мы должны принимать контрмеры, то есть ставить под удар наших ракетных систем те объекты, которые, по нашему мнению, начинают нам угрожать, - заявил Путин. - Ситуация напрягает".

Российскому лидеру был задан вопрос, к чему бы мог привести захват Соединенными Штатами или НАТО военной базы в Севастополе, который на тот момент контролировался Украиной. Последствия этого были бы очень тяжелыми, ответил Путин.

Комментарии 16 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
25.11.2016
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Границы допустимого

Илья Мильштейн, 25.11.2016

Казалось бы, столько людей в этой Европе подкуплено, закошмарено или заморочено, столько потрачено сил. Но вот собираются эти европейцы и довольно твердо указывают границы допустимого и довольно точно определяют рубеж, за которым политик превращается в отморозка, а журналистика оборачивается пропагандистской брехней.

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