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Размещение Россией в Калининградской области ракетных комплексов "Искандер" и С-400 ничем не обосновано и дестабилизирует европейскую безопасность. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби.

"Россия высказывала угрозы разместить свои ракетные комплексы "Искандер" в Калининграде на протяжении последнего десятилетия в качестве реакции на множество событий в Европе, ни одно из которых не требовало подобного военного ответа, - сказал Кирби. - Мы призываем Россию воздерживаться от слов и действий, которые не отвечают целям обеспечения безопасности и стабильности в Евро-Атлантическом регионе".

7 октября СМИ сообщали о перевозке в Калининградскую область ракетных комплексов "Искандер-М", могущих нести ядерный заряд. Источники в американской разведке подтвердили переброску ракет. На следующий представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков подтвердил сообщения о транспортировке "Искандера". При этом генерал заявил, что одну из систем специально "выставили под пролетающий американский разведспутник для уточнения параметра работы этого космического аппарата".

Конашенков отметил, что "Искандеры" не раз перебрасывались в Калининградскую область в прошлом, и заявил, что это будет происходить и в будущем. "В рамках плана боевой подготовки подразделения ракетных войск круглогодично совершенствуют маршевую подготовку, преодолевая значительные расстояния по территории Российской Федерации различными способами: воздушным, морским и своим ходом", - сказал генерал.

11 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса обеспокоены размещением российских ракет вблизи их границ. Он назвал политику России "все более напористой и непредсказуемой". "За последние недели российская сторона развернула ближе к границам с НАТО ракеты, способные нести ядерные боезаряды. Это часть тенденции к проведению масштабных инициатив в военной сфере и военных учений близ наших границ, - сказал генсек. - Союзники крайне обеспокоены подобным поведением. Мы продолжим претворять в жизнь нашу политику обеспечения сильной обороны в сочетании с политическим диалогом".

В понедельник стало известно, что группировка российских войск в Калининградском особом районе усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". Он способен закрыть выход в Балтийское море из Датских проливов для кораблей противника, а также поражать цели на всей территории Польши.

15 ноября комплексы "Бастион" применялись российскими военными при обстреле территории Сирии.